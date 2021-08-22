Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

От чистых эластичных сосудов зависит хорошее кровяное снабжение, помогающее избежать хронических болезней, а значит, и преждевременного старения. Об этом говорит ученый-кардиолог из Германии, автор книги "Сохранение молодости со здоровыми сосудами" Мартин Халле, сообщает портал Greenpost.

"Наши сосуды доставляют кислород и питательные вещества к каждой клетке. Твердые, забитые артерии хуже обеспечивают тело кровью, а значит, ускоряют процесс старения. Отложения в сосудах могут образовываться постепенно в течение жизни, или быстрее, за несколько лет, это зависит от определенных причин", — сказал он.

Халле перечислил пять основных факторов, которые крайне негативно действуют на сосуды:

Ожирение. Жировая ткань провоцирует воспалительный процесс, который повреждает внутренние стенки сосудов. Соответственно, чем больше жира, тем выше риск получить проблемы с сосудистой системой.

Холестерин. Откладывается в кровеносных сосудах и образует небольшие "островки". Избыток плохого холестерина может снизить проходимость сосудов.

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Сахар. Высокий уровень сахара в крови разрушает защитный слой сосудов и растворяет их клетки.

Гипертония. когда сердце качает кровь при высоком давлении, стенки сосудов могут не выдержать и разорваться.

Хронический стресс. Если организм постоянно выделяет много гормонов стресса, кровяное давление повышается. Как уже упоминалось выше, это приводит к повреждению сосудов.

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Напомним, ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая.

По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.