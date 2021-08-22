УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

22 августа 2021, 05:02
Прослушать новость
Остановить

Хорошее кровяное снабжение помогает человеку избежать множества хронических болезней - и поэтому за состояниями и эластичностью сосудов нужно тщательно следить.

Сосуды
Сосуды / ua.depositphotos.com

От чистых эластичных сосудов зависит хорошее кровяное снабжение, помогающее избежать хронических болезней, а значит, и преждевременного старения. Об этом говорит ученый-кардиолог из Германии, автор книги "Сохранение молодости со здоровыми сосудами" Мартин Халле, сообщает портал Greenpost.

"Наши сосуды доставляют кислород и питательные вещества к каждой клетке. Твердые, забитые артерии хуже обеспечивают тело кровью, а значит, ускоряют процесс старения. Отложения в сосудах могут образовываться постепенно в течение жизни, или быстрее, за несколько лет, это зависит от определенных причин", — сказал он.

Халле перечислил пять основных факторов, которые крайне негативно действуют на сосуды:

Ожирение. Жировая ткань провоцирует воспалительный процесс, который повреждает внутренние стенки сосудов. Соответственно, чем больше жира, тем выше риск получить проблемы с сосудистой системой.

Холестерин. Откладывается в кровеносных сосудах и образует небольшие "островки". Избыток плохого холестерина может снизить проходимость сосудов.

Реклама

Сахар. Высокий уровень сахара в крови разрушает защитный слой сосудов и растворяет их клетки.

Гипертония. когда сердце качает кровь при высоком давлении, стенки сосудов могут не выдержать и разорваться.

Хронический стресс. Если организм постоянно выделяет много гормонов стресса, кровяное давление повышается. Как уже упоминалось выше, это приводит к повреждению сосудов.

Читайте такжеО какой болезни сигнализируют сосуды-"звездочки" на теле

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая.

По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.

viber
здоровье сосуды
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены Украина застряла в петле времениУкраина застряла в петле времени 19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикиниНастя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупкиФинансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки

Последние новости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

Реклама
02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

02:21

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

20:36

Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров

20:08

Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости Видео

Реклама
19:25

"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

19:18

В Кабмине рассказали, как получить высокую пенсию

19:18

Путин уже начал торговаться по транзиту газа через Украину мнение

18:59

Мааса не ждите: Германия заменит своего представителя на Крымской платформе

18:50

Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула Видео

18:50

Приметы на 22 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:28

Кулеба обсудил с Нуланд визит Зеленского в США

17:54

Недетские развлечения на Львовщине: девушку-подростка ударило током на цистерне с бензином

17:12

Роют противотанковые рвы: украинские пограничники начали укреплять границу с РФ Видео

16:27

"Провал дипломатии РФ": в МИД пригрозили России ответкой за санкции Видео

15:40

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой трезубец в Украине

15:27

Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве Видео

15:06

Ребенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика Видео

14:28

"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ Видео

14:05

"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

Реклама
10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять