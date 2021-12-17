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Медик рассказал, при какой боли в горле нужно сразу обратиться в больницу

17 декабря 2021, 22:54

По словам отоларинголога и ларинголога Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh) есть определенные виды боли в горле, при которых нельзя откладывать поход к врачу.

Горло
Медик рассказал, при какой боли в горле нужно сразу обратиться в больницу/ ua.depositphotos.com

Обычно к болям в горле являются вирусные инфекции, однако иногда они могут сигнализировать и о смертельной опасности для человека. Об этом сообщает британское издание The Sun.

В частности, этот один из наиболее распространенных симптомов может свидетельствовать о паратонзиллярном абсцессе, который характеризуется скоплением гноя в околоминдалинном пространстве и который может быть чрезвычайно опасным. Значительное увеличение его в размерах приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и затрудненному дыханию.

Боль в горле также является одним из первых признаков рака горла, отмечает отоларинголог и ларинголог Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh). По его словам, если опухоль растет с одной стороны горла, то она может вызывать боль только с этой стороны. К другим симптомам наличия опухоли в горле относятся кашель, изменение голоса или затрудненное глотание. Однако единственный способ диагностировать или исключить новообразование — обратиться к врачу.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо:

  • поменьше кормить;
  • побольше поить;
  • поддерживать режим прохладного воздуха;
  • промывать нос солевыми растворами.
viber
горло здоровье
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