Медик рассказал, при какой боли в горле нужно сразу обратиться в больницу/ ua.depositphotos.com

Обычно к болям в горле являются вирусные инфекции, однако иногда они могут сигнализировать и о смертельной опасности для человека. Об этом сообщает британское издание The Sun.

В частности, этот один из наиболее распространенных симптомов может свидетельствовать о паратонзиллярном абсцессе, который характеризуется скоплением гноя в околоминдалинном пространстве и который может быть чрезвычайно опасным. Значительное увеличение его в размерах приводит к нарушению проходимости дыхательных путей и затрудненному дыханию.

Боль в горле также является одним из первых признаков рака горла, отмечает отоларинголог и ларинголог Омид Мехдизаде (Omid Mehdizadeh). По его словам, если опухоль растет с одной стороны горла, то она может вызывать боль только с этой стороны. К другим симптомам наличия опухоли в горле относятся кашель, изменение голоса или затрудненное глотание. Однако единственный способ диагностировать или исключить новообразование — обратиться к врачу.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо: