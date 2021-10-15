Комаровский объяснил, как правильно справляться с частыми простудами у детей

Комаровский ответил на важный вопрос о "вечно болеющих детях" / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать закаливать ребенка.

К педиатру обратилась мама 11-месячного малыша, который часто болеет простудой. Женщина жалуется, что каждый месяц это заканчивается бронхитом и назначением антибиотиков. Женщина подозревает, что "всякие инфекции" в дом приносит из детского сада ее 6-летняя дочь.

Комаровский объяснил на своей странице в Instagram, что простуда - болезнь, связанная с переохлаждением, и крайне маловероятно, чтобы малыш так часто переохлаждался. Поэтому виновником частых болезней скорее всего являются различные ОРВИ. По его словам, антибиотики при лечении вирусных инфекций не применяются.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большая нагрузка на организм - это именно лечение ОРЗ лекарствами", - отметил педиатр.

Как помочь ребенку при вирусных заболеваниях?

Комаровский посоветовал создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его нужно:

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поменьше кормить;

побольше поить;

поддерживать режим прохладного воздуха;

промывать нос солевыми растворами.

В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы ребенок благополучно выздоровел за 4-5 дней, отметил Комаровский.

читайте такожКомаровский объяснил, почему украинцам полезно мерзнуть в квартире без отопления"Если вам хватит выдержки и умения "лечить" ОРЗ, чтобы не использовать лекарства, то ничего делать не надо. Если же каждое ОРЗ - повод колоть ребенку антибиотики, то действительно надо что-то делать... Вовсе не закаливать и вовсе не ходить к иммунологам. А прежде всего самой читать, разбираться, понимать, какие бывают болезни и что надо делать, раз вы не можете договориться с врачом", - резюмировал педиатр.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации от коронавируса и можно ли заболеть.