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Семейный врач рассказала, как не получить осложнение после простуды

15 октября 2021, 13:23
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Даже при отсутствии температуры простуда, говорит терапевт и семейный врач Анна Красюк, может и обязательно вызовет заметные / серьезные осложнения.

Простуда
Семейный врач рассказала, как не получить осложнение после простуды / ua.depositphotos.com

Для того, чтобы не получить осложнение при простуде, категорически нельзя переносить болезнь на ногах и продолжать заниматься привычными делами в обычном темпе. Об этом в комментарии рассказала терапевт и семейный врач Анна Красюк порталу "Сегодня".

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, то необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.

"Золотое правило при любом ОРЗ, заболел – сиди дома. Что же делают многие? Принимают жаропонижающее и отправляются на работу, по другим делам, перенося заболевание "на ногах". В таких случаях рассчитывать на быстрое выздоровление не стоит, поскольку человек продолжает находиться в состоянии, которое не способствует выздоровлению", - объяснила врач.

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Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, нужно ли родителям детей, которые часто болеют, обращаться к иммунологу или стоит начать "закалять" ребенка.

По мнению медика, родителям нужно создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. Для этого его необходимо:

  • поменьше кормить;
  • побольше поить;
  • поддерживать режим прохладного воздуха;
  • промывать нос солевыми растворами.
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здоровье семейный врач ОРВИ
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