Магнитный шторм до 5 баллов: как пережить магнитную бурю на Рождество

Мощные магнитные бури накрывают Землю - как защититься от страданий / 1zoom.ru

Магнитные бури в декабре 2021 года стали особенно частыми гостьями на Земле под конец месяца. При этом они будут достаточно мощными – и очень продолжительными.

Магнитные бури 24 и 25 декабря 2021 достигнут на пике отметки в 5 баллов. По данным сайта Магнитные бури Гисметео, на этот уровень магнитные возмущения выйдут рано утром в пятницу.

По данным исследователей NASA, NOAA (американское Нацуправление океанических и атмосферных исследований), а также Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сила удара должна удержаться на отметке в четыре балла.

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В целом, из-за подобных перепадов многие люди (особенно те, что подвержены метеозависимости) ощутят упадок сил, общее ухудшение самочувствия, головные боли и слабость. Высока вероятность скачков артериального давления и перепадов настроения.

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При этом особенностью этой бури станет активизация северного сияния: насладиться ярким зрелищем (пусть даже на несколько часов) неожиданно смогут жители Исландии, Великобритании и восточного побережья Канады, сообщает Express.

Еще одна магнитная буря ожидается в начале следующей недели – с 27 по 31 декабря 2021. Ее пик придется на 28 декабря. Сила удара не должна превысить четырех баллов.

Как избавиться от метеозависимости

Чтобы легче пережить магнитные бури, необходимо соблюдать всего три правила:

Обеспечить себе полноценный отдых: в первую очередь это касается семи-восьмичасового сна в течение суток. Также можно заняться йогой или медитацией, чтобы укрепить свою нервную систему. Не игнорировать физические нагрузки: минимальная длительность должна составлять не менее 5-10 минут в день. В то же время перенапрягаться в такие периоды тоже не стоит: достаточно делать упражнения в пол силы. Следить за тем, что ешь: можно устроить себе разгрузочный день, отказавшись от завтрака или ужина, или просто не есть жирную пищу (особенно на ночь).

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.