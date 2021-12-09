Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и Рождество

Магнитные бури в декабре 2021 - что нас ждет на праздник Николая и Рождество / 1zoom.ru

Магнитные бури в декабре 2021 года подпортят рождественские праздники: и День святого Николая, и католическое Рождество 2021, и даже Новый год 2022 мы рискуем встретить с остаточными симптомами магнитных бурь. Нам грозят упадок сил, головные боли и апатия.

Ближайшие геомагнитные возмущения NASA фиксирует уже 10-11 декабря 2021. Но они будут легкими (не выше трех баллов), поэтому большинство людей их даже не заметит. Чаще всего на подобные колебания люди реагируют сбоями со сном (ночью труднее засыпать – днем, соответственно, мучает сонливость и общая разбитость).

Читайте такжеОт чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответА вот магнитная буря 13 декабря 2021 будет уже более ощутимой – до четырех баллов. Уже на следующий день, 14 декабря, геомагнитные возмущения опустятся до трех баллов. Но в это время стоит быть осторожнее на дорогах: из-за воздействия магнитных возмущений на сосуды возможны проблемы с координацией и головокружения. Это особенно травмоопасно, когда на улице гололед и скользкие тротуары.

Самые серьезные метеоудары ожидают нас накануне главных рождественских праздников. Сначала магнитная буря 17 декабря 2021 достигнет опасных 5 баллов (красный – наивысший – уровень опасности) – и затянется на четыре дня, вплоть до 20 декабря включительно. Всё это время сила удара будет ослабевать по нисходящей:

магнитная буря 18 декабря 2021 – четыре балла (желтый уровень);

– четыре балла (желтый уровень); магнитная буря 19 декабря 2021 – три балла (зеленый уровень);

– три балла (зеленый уровень); магнитная буря 20 декабря 2021 – три балла (зеленый уровень).

То есть непосредственно на День святого Николая 2021 (19 декабря) геомагнитная обстановка уже должна быть спокойнее, но организм еще будет страдать от остаточных симптомов: от апатии, усталости, упадка сил. Особенно чувствительные к геомагнитным возмущениям особы будут жаловаться и на головные боли.

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Второй экстремальный удар месяца намечен на конец года: магнитная буря 27 и 28 декабря 2021 сразу вырвется на отметку в 5 баллов. Оба дня будут сложными для метеочувствительных людей: вероятны тахикардия, скачки давления, одышка и проблемы с нервной системой.

Магнитная буря 29 декабря 2021 опустится до четырех баллов. Оставшиеся дни этого года и первые дни 2022-го геомагнитный уровень будет держаться на отметке в три балла (неприятно, но жить можно).

В целом, подготовкой к Новому году 2022 (сдачи рабочих отчетов, генеральные уборки и приготовление новогоднего стола) придется заниматься на фоне снижения работоспособности и плохой концентрации. Вероятны перепады настроения и обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь стоит поменьше нагружать свою нервную систему, желудок и организм в целом:

чаще гулять и эмоционально расслабляться;

устроить себе разгрузочный день, не забывая о важности питьевого режима;

максимально отдыхать и находиться на позитиве.

Магнитные бури сегодня и до конца декабря 2021 (Украина)

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

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