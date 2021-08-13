Магнитная буря 14 августа 2021 – что делать

Магнитная буря сегодня 14 августа 2021 - сила, симптомы, лечение / 1zoom.ru

Магнитные бури в августе 2021 года периодически воздействуют и на психику, и на общее самочувствие людей. Серьезные возмущения, которые могут затронуть работу техники, ожидаются ближе к концу месяца.

Магнитная буря 14 августа 2021 маловероятна: ФИАН (Лебедева) оценивает вероятность геомагнитных возмущений в 5%.

Небольшой всплеск геомагнитной активности прогнозируется в ночь с 13 августа на 14 августа. Пик возмущений силой в три балла придется на 06:00 часов утра по Киеву.

Поэтому ночью возможны бессонница или беспокойные сны. Лучше не планировать на утро субботы дел, которые требуют хорошей концентрации внимания или больших физических усилий.

День стоит начать с контрастного душа и чашки крепкого чая. В чай можно добавить мяту, ромашку или мелиссу: именно эти травы – самые популярные народные средства, которые помогают снизить влияние магнитных бурь на организм.

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В течение дня метеозависимые люди могут жаловаться на приступы слабости и быструю утомляемость – но к вечеру их состояние должно стабилизироваться.

Прогноз магнитных бурь на 15 августа 2021 также обещает неспокойную обстановку. Детальнее читайте в нашем материале Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать.

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