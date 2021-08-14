Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать

Ожидается ли сегодня магнитная буря и какими последствиями может грозить геомагнитная обстановка – узнал Главред.
Магнитные бури на Земле – это неприятные последствия выброса сгустков энергии с поверхности Солнца. Солнечный ветер провоцирует электромагнитные волны, на которые организм человека реагирует не лучшим образом: из-за повышения выработки гормонов тревоги (норадреналина и адреналина) страдает человеческая сердечно-сосудистая система.
Магнитная буря 15 августа 2021 состоится с вероятностью в 5%. Пик придется на позднюю ночь с 14 августа на 15 августа. Сила возмущений на пике составит три балла.
В эти сутки возможно временное ослабление иммунитета (во время магнитных возмущений в крови снижается уровень лейкоцитов), приступы плохого настроения, скачки давления и раздражительность. Поэтому не стоит дополнительно нагружать свой организм – тяжелыми физическими нагрузками, выяснением отношений, приемом алкоголя и вредной пищи.
Уже во второй половине дня состояние здоровья должно стабилизироваться, а работоспособность – повыситься. При этом спать все-таки стоит лечь пораньше.
Прогноз магнитных бурь на 16 августа 2021 также неблагоприятный. Детальнее читайте в нашем материале Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать.
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