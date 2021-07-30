Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака / wowbiz.ro

На этой неделе представители знака воздуха смогут наслаждаться любовными победами и гармонией в отношениях. А некоторым нужно поработать над укреплением фундамента отношений и обсудить проблемы.

О том, как распоряжаться финансами на этой неделе и чего необходимо избегать, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе возможны мелкие ссоры со своей второй половинкой. Напряжение в паре возрастет, поэтому нужно укротить свои эмоции и проявить сдержанность. Возможно получение неожиданного письма, которое изменит ситуацию в личной жизни. Однако одиноким Овнам необходимо проявлять осторожность при знакомстве с новыми людьми.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Конфликтные ситуации натолкнут Тельца на мысль о расставании. На любовном фронте у одиночек попадаются люди с консервативными взглядами, с которым сложно настроиться на одну волну.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Шарм и обаяние на этой неделе позволяют Близнецам с легкостью завоевывать внимание противоположного пола. Знакомства на этой неделе могут перерасти в дружеские отношения. Возможен страстный роман с кем-то из ближайшего окружения.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

Для Раков наступил момент, когда нужно поработать над укреплением фундамента отношений. Разногласия в паре мешают развитию гармоничных отношений. Одиноким Ракам необходимо тщательно проводить кастинг на роль спутника жизни.

Любовный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе представители огненного знака будут испытывать трудности в общении со своей второй половинкой. Комплименты и нежные слова – на данный момент это не про Львов. Немногословность и сдержанность одиноких Львов совершенно им не на руку – это только мешает наладить контакт с понравившимся человеком.

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Любовный гороскоп на неделю: Дева

Дев будут посещать негативные мысли об отношениях. Необходимо привести эмоции в порядок. Отслеживайте каждую плохую мысль и не давайте ей развития. Девам в поисках любви не стоит замыкаться в себе. Больше общайтесь и встречайтесь с людьми.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Для Весов на любовном поприще все будет складываться самым замечательным образом. Новые встречи, возможно, перерастут в страстные отношения. Однако Весам необходимо приложить усилия и очаровать собеседника содержательной беседой.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

Одиноким Скорпионам улыбнется удача в любви. Их сексуальность и обаяние на пике, поэтому представители этого знака привлекательны для окружающих. Роман, который не перерастет в что-то большее или любовь на всю жизнь – на этой неделе Скорпионы сами выбирают себе сценарии развития отношений.

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака / masalladelatierra.com

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Напряженная неделя для Стрельцов. Не стоит давать обещания, если не уверенны, что вам по силам их выполнить. В субботу необходимо провести день в кругу любимых людей. Одиноким Стрельцам не стоит завязывать знакомства с представителями других культур.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

В этот период Козерогам нужно постараться сохранить взаимопониманию и гармонию в отношениях. Не стоит критиковать партнера за проступки, лучше обсудите пути решения проблемы. Для одиноких Козерогов не самая лучшая неделя для любовных побед.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Водолеям не раз придется доказывать серьезность намерений. Однако помните, что поступки говорят громче слов. Одинокие Водолеи на этой неделе столкнутся с множеством препятствий в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

На этой неделе чувства могут вспыхнуть как искра, однако эти отношения могут стремительно закончиться, оставив по себе лишь разочарование. Не стоит бросаться в любовные авантюры, возьмите тайм-аут. Рыбы в отношениях – приготовьтесь к резким изменениям поведения возлюбленных.