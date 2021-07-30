УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство

30 июля 2021, 11:27

Главред расскажет, кто из знаков на пике сексуальности, а кому стоит обратить внимание на людей из близкого окружения.

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака / wowbiz.ro

На этой неделе представители знака воздуха смогут наслаждаться любовными победами и гармонией в отношениях. А некоторым нужно поработать над укреплением фундамента отношений и обсудить проблемы.

О том, как распоряжаться финансами на этой неделе и чего необходимо избегать, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход.

Любовный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе возможны мелкие ссоры со своей второй половинкой. Напряжение в паре возрастет, поэтому нужно укротить свои эмоции и проявить сдержанность. Возможно получение неожиданного письма, которое изменит ситуацию в личной жизни. Однако одиноким Овнам необходимо проявлять осторожность при знакомстве с новыми людьми.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Конфликтные ситуации натолкнут Тельца на мысль о расставании. На любовном фронте у одиночек попадаются люди с консервативными взглядами, с которым сложно настроиться на одну волну.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Шарм и обаяние на этой неделе позволяют Близнецам с легкостью завоевывать внимание противоположного пола. Знакомства на этой неделе могут перерасти в дружеские отношения. Возможен страстный роман с кем-то из ближайшего окружения.

Реклама

Любовный гороскоп на неделю: Рак

Для Раков наступил момент, когда нужно поработать над укреплением фундамента отношений. Разногласия в паре мешают развитию гармоничных отношений. Одиноким Ракам необходимо тщательно проводить кастинг на роль спутника жизни.

Любовный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе представители огненного знака будут испытывать трудности в общении со своей второй половинкой. Комплименты и нежные слова – на данный момент это не про Львов. Немногословность и сдержанность одиноких Львов совершенно им не на руку – это только мешает наладить контакт с понравившимся человеком.

Читайте такжеГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

Любовный гороскоп на неделю: Дева

Дев будут посещать негативные мысли об отношениях. Необходимо привести эмоции в порядок. Отслеживайте каждую плохую мысль и не давайте ей развития. Девам в поисках любви не стоит замыкаться в себе. Больше общайтесь и встречайтесь с людьми.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Для Весов на любовном поприще все будет складываться самым замечательным образом. Новые встречи, возможно, перерастут в страстные отношения. Однако Весам необходимо приложить усилия и очаровать собеседника содержательной беседой.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

Одиноким Скорпионам улыбнется удача в любви. Их сексуальность и обаяние на пике, поэтому представители этого знака привлекательны для окружающих. Роман, который не перерастет в что-то большее или любовь на всю жизнь – на этой неделе Скорпионы сами выбирают себе сценарии развития отношений.

Любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака / masalladelatierra.com

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Напряженная неделя для Стрельцов. Не стоит давать обещания, если не уверенны, что вам по силам их выполнить. В субботу необходимо провести день в кругу любимых людей. Одиноким Стрельцам не стоит завязывать знакомства с представителями других культур.

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

В этот период Козерогам нужно постараться сохранить взаимопониманию и гармонию в отношениях. Не стоит критиковать партнера за проступки, лучше обсудите пути решения проблемы. Для одиноких Козерогов не самая лучшая неделя для любовных побед.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Водолеям не раз придется доказывать серьезность намерений. Однако помните, что поступки говорят громче слов. Одинокие Водолеи на этой неделе столкнутся с множеством препятствий в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

На этой неделе чувства могут вспыхнуть как искра, однако эти отношения могут стремительно закончиться, оставив по себе лишь разочарование. Не стоит бросаться в любовные авантюры, возьмите тайм-аут. Рыбы в отношениях – приготовьтесь к резким изменениям поведения возлюбленных.

любовный гороскоп гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробностиЖестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезниРак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни

Последние новости

11:36

Остров Хортица выбирает логотип: открыто голосование за лучший графический символ участника Большой реставрации

11:27

Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство Видео

11:25

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвала даты Видео

11:23

Сделал замечание об отсутствии маски: в Киеве произошла жесткая драка в метро Видео

11:19

Скарллетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компании дерзко ответили на ее иск

Реклама
11:07

Усталость и острая потребность в свободе: что сулит Водолею гороскоп на август 2021

10:22

Украинская боксерша обидно остановилась в шаге от медалей Олимпиады в Токио Видео

10:11

Поехали на отдых и исчезли: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком

09:58

Подготовка к локдауну: главный санврач рассказал о новом продлении карантина Видео

09:39

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

09:38

Избил и пытался изнасиловать ребенка: на Черниговщине полиция штурмом взяла педофила Видео

09:31

В Кропивницком сделать прививку от коронавируса можно в троллейбусе: как это происходит

09:00

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

08:57

Стоимость подсолнечного масла бьет рекорды: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

08:30

Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

08:20

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

08:13

Жара усилится: украинцев предупредили о резком скачке температуры до +34 градусов Видео

08:02

Визита Байдена в Киев на Крымскую платформу никто не ждал - дипломат Видео

08:00

Формула Штайнмайера и идея по Донбассу: у Кравчука объявили о готовности Киева к Нормандской встрече Видео

07:45

Отложили на "после праздников": зачем Кабмин перенес подорожание электроэнергии мнение

Реклама
07:20

В Киеве прогремел мощный взрыв в недострое: погиб человек

07:10

Сценарий Украины по Донбассу и СП-2: в Слуге народа раскрыли планы на встречу Зеленского и Байдена Видео

06:58

Повесился на веревке от качелей: на Ровенщине 9-летний мальчик наложил на себя руки

06:38

Олимпийская медалистка Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе на Играх в Токио

06:38

Гороскоп для Козерога на август 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

06:02

Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливо мнение

05:45

День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей

05:28

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

05:02

Финалистка Холстяка взбудоражила поклонников в прозрачном белье

04:45

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Видео

04:31

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

04:12

Ученые рассказали, почему Землю в ближайшие десятилетия накроет невероятная жара Видео

03:52

Военный эксперт объяснил, почему уволили Хомчака и что теперь ждет ВСУ

03:31

Есть ли способ вернуть утраченную с возрастом память - ответ ученых

03:11

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически Видео

03:02

Гадкая парочка: у Навального рассказали о роскошной недвижимости путинских топ-пропагандистов Видео

02:45

Самая красивая украинская модель топлес соблазнительно прикрыла грудь ремешком

02:16

За два года РФ развалится, а Крым и Донбасс вернутся в Украину: эксперт назвал условие

01:37

Японские ученые рассказали, устойчив ли штамм COVID-19 "Лямбда" к иммунитету

01:15

Как перестать часто мыть волосы и забыть о жирности: советы от врача

Реклама
00:51

Украина может поставить воду в оккупированный Крым: Резников назвал условие Видео

00:24

Гороскоп на сегодня 30 июля для всех знаков Зодиака: удача в делах, растраты или возвращение бывшего Видео

00:05

Пять способов всё успевать и при этом высыпаться – совет эксперта

29 июля, четверг
23:56

Молот попал в голову: известная спортсменка трагически погибла на тренировке Видео

23:30

Синоптики рассказали, когда Украину атакует шторм и похолодает Видео

23:06

Деньги притянет как магнит: несколько простых примет, которые привлекут богатство Видео

22:56

В США одобрили увеличение финансовой помощи Украине Видео

22:24

Под Полтавой в экопарке на мужчину набросилась и растерзала пантера

22:23

Власти Киева признались, будут ли требовать деньги за парковку во дворах Видео

21:59

В Одесской области на пляже посреди бела дня умер мужчина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять