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Гороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

Влад Росс

Астролог

31 июля 2021, 07:03

В последнем месяце лета Водолею и Рыбам можно будет только посочувствовать.

Астролог рассказал, что ждет в августе-2021 каждый из знаков Зодиака
Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака

Август 2021 года будет не лучшим временем для отдыха и расслабления – в этом месяце нужно заняться делами и хорошенько потрудиться. Лозунг месяца – "Долой отдых, все на работу!" – некоторые знаки Зодиака прочувствуют в полной мере. Ведь для того, чтобы быть "на волне" до конца года, "запрягать коней" нужно именно в августе.

Уж тем более нельзя упускать момент тем, у кого нет работы или кто трудоустроен временно. Этот месяц предоставит прекрасные возможности для перезагрузки мышления и понимания собственного профессионального предназначения.

Нереалистичные планы, излишний оптимизм и самоуверенность – это то, что может приводить к ошибкам в августе.

Так что в последний месяц лета нас ждет "горячая" пора и активная общественная жизнь.

Астрологическая ситуация такова, что удача в этом месяце будет сопутствовать Льву, Овну, Деве и Стрельцу, тогда как Тельцу и Скорпиону не позавидуешь.

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Счастливчики августа-2021:

Лев

Лев станет главным счастливчиком августа 2021 года. Он будет на высоте, а удача его ждёт в любом начинании. Умение преподнести себя и свои идеи в этом месяца для Льва будет иметь огромное значение: чем более привлекателен и убедителен будет он, тем большей поддержкой руководства, партнёров и окружающих людей он будет пользоваться. Льву придётся продемонстрировать все свои возможности недюжинного интеллекта и практические навыки "охотника". Читать дальше –>>>

Овен

Главные события августа у Овна будут связаны с близкими отношениями. Однако все встряски будут носить положительный характер. Овну важно будет активно участвовать в жизни друзей и сослуживцев, которые могут обратиться к нему за помощью. Эти просьбы не будут пустым сотрясанием воздуха – в конечном итоге, поддержка, которую Овен предоставит друзьям, создаст новые социальные связи и упрочит его собственное положение на продолжительный период времени. Читать дальше –>>>

Дева

В августе 2021-го Деву ждёт космос – очень благоприятный период. Ей предстоит переход на новый уровень, и она попытается разобраться в себе и своих планах на будущее. Судьба предоставит на выбор несколько возможностей, и решение Дева должна будет принять сама, определившись с тем, чего ей хочется и как этого добиться. Читать дальше –>>>

Стрелец

Стрелец в августе 2021-го будет любимчиком фортуны, его ждет "звездный час". Жизнь очень бережно и постепенно начнёт втягивать Стрельца в круговорот сказочных и приятных событий. Но всё, что произойдёт в этом месяце, окажется лишь подготовкой к следующему более активному периоду года. В финансовых делах Стрельца произойдут перемены, но не кардинальные. Читать дальше –>>>

Неудачники августа-2021:

Телец

Август 2021-го обещает быть сложным для Тельца, и область вероятных проблем локализуется в сфере близких отношений. Источником беспокойства могут стать члены семьи и друзья. Причем грядущие события самым негативным образом могут отразиться на делах самого Тельца, причём с продолжительными последствиями. В этом месяце всё самое важное будет скрываться в деталях и нюансах, а потому крайне важно будет обращать внимание на мелочи и устранять проблемы на этапе их кажущейся незначительности. Читать дальше –>>>

Рак

Энергетический потенциал Рака в августе 2021 будет крайне низким, и любая активность будет вызывать упадок сил. Ситуация изменится только в конце месяца, и Рак ощутит прилив энергии и начнет действовать. В августе представителям этого знака следует доверять собственной интуиции и остерегаться происков конкурентов. Читать дальше –>>>

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Скорпион

Август 2021 года – месяц с жирным минусом для Скорпиона. В этом месяце ему предстоит испытание самодисциплиной, и ему важно будет контролировать свои действия. Ситуации, провоцирующие Скорпиона на немедленные свершения, будут возникать одна за другой. Понадобятся волевые усилия, чтобы эти действия носили разумный характер и не ухудшили и без того шаткое положение. Читать дальше –>>>

Рыбы

Рыбам август 2021 года, полный неопределённости, будет действовать на нервы. Избежать эмоциональной нестабильности можно будет только одним путём – решившись на глубокий самоанализ и разобравшись в своих желаниях. Пожертвовав ненадолго интересами близких в пользу своего уединения, Рыбы смогут успешно отвлечься от внешних раздражителей и прислушаться к внутреннему голосу. Читать дальше –>>>

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Близнецы

Для Близнецов август 2021 будет проходным, но весьма беспокойным месяцем. Даже те представители этого знака Зодиака, которые привыкли к суете и быстрой смене впечатлений, ситуацию в августе охарактеризуют словами: "Это уж слишком!". В этом месяце у Близнецов возникнет сбой в делах, и им придется приложить все усилия, чтобы восстановить утраченные контакты со внешним миром. Читать дальше –>>>

Весы

В августе 2021-го Весам покажется, что весь мир добивается от них оценки тех или иных события, но они не будут расположены к длительным беседам. Это будет объясняться тем, что у Весов не будет сформировавшегося мнения по вопросам, которые будут интересовать собеседников, потому Весы окажутся в растерянности. Прояснение начнется только после 25 августа, и в 20-х числах можно заняться делами. А в любви Весов ждут испытания. Читать дальше –>>>

Козерог

Козерога ждет беспокойный август 2021-го, когда представителям знака придется немало потрудиться. Он будет весь в работе, потому ему придется отправить в отпуск родных, а самому остаться. Козерогу никак нельзя пропустить август – этот период будет очень плодотворным и принесет Козерогу невероятные дивиденды. Читать дальше –>>>

Водолей

Водолею в августе 2021 захочется больше свободы и независимости. Его будет преследовать ощущение усталости, и ему будет очень хотеться сказать: "Всё, я устал, я ухожу". При этом не будет никакого желания объяснять свои мысли и поступки другим. Ему захочется уволиться. И всё это вступит в противоречие со стремлением быть понятым близким человеком. В результате Водолею будет казаться, что он попал в замкнутый круг. Но, несмотря на это, август найдет, чем порадовать Водолея. Читать дальше –>>>

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