Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход

Финансовый гороскоп на неделю 2 -8 августа / pozitifno.su

На этой неделе вторник принесет многим знакам Зодиака неожиданные сюрпризы. Однако это не повод сразу же спустить все деньги на ветер – необходимо придерживаться меры и составлять список покупок.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на август, в котором рассказал к чему всем нам готовиться. Подробнее читайте в нашем материале: Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021.

Финансовый гороскоп на неделю: Овен

Неожиданные неприятности могут отразиться на финансовом благосостоянии Овнов. На этой неделе лучше всего удержаться от непродуманных шагов и экспериментов с финансами. В среду и пятницу не стоит вкладывать деньги и совершать крупные покупки. Во вторник ожидайте приятного сюрприза.

Финансовый гороскоп на неделю: Телец

У Тельца в среду повышается возможность незапланированных трат. Во вторник будьте осторожны с финансами – есть соблазн не удержаться и купить себе ненужную дорогую вещь. Ваше хобби может стать прибыльным делом. Вторник может принести неожиданные подарки.

Финансовый гороскоп на неделю: Близнецы

Близнецам нужно приготовиться к мелким растратам в четверг и пятницу. Может случиться такое, что вы потратили больше, чем рассчитывали. Планируйте свои растраты заранее, составляйте список покупок. Небольшой дополнительный доход принесет работа на дому.

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Финансовый гороскоп на неделю: Рак

Среда принесет Ракам неприятные известия. Финансовые дела, которыми вы занимаетесь в последнее время, подойдут к завершению. В пятницу возможно ухудшение текущего положения дел. В пятницу и субботу не стоит начинать копить или инвестировать деньги.

Финансовый гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе Львам придется потрудиться и отстоять свои интересы. В целом неделя удачная для совершения покупок. Возможны траты на бытовую технику. Во вторник – выгодный финансовый сюрприз. В среду и пятницу у вас будут срываться планы. Не пытайтесь исправить положение деньгами, если ситуация не требует этого напрямую.

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Финансовый гороскоп на неделю: Дева

На этой неделе Девы будут распоряжаться своими финансами наиболее компетентно. Сложившаяся ситуация потребует от представителей знака скрупулезно подсчитывать расходы и экономить. Не стоит прислушиваться к советам извне: распоряжайтесь финансами как вам подсказывает внутренний голос. Положитесь на свой здравый смысл в выборе покупок.

Финансовый гороскоп на неделю: Весы

Неблагоприятная неделя, чтобы брать кредиты и тратить чужие деньги. Возможны проблемы в коллективе из-за общих финансов. При этом ваши личные деньги не пострадают.

Финансовый гороскоп на неделю: Скорпион

Для Скорпионов пришло время раздать долги. Во второй половине недели – неприятная ситуация на работе, конфликт, который может переломить ведение дел. Но на деньги он повлиять не должен, если вы будете держать эмоции в узде.

Финансовый гороскоп на неделю: Стрелец

Вторник – день финансовой удачи для Стрельцов. Возможны приятные вознаграждения или подарки или выгодные деловые предложения. Ближе к концу недели хорошо отдавать долги. Стрельцам не стоит на этой неделе инвестировать деньги или класть деньги в банк. На выходных не стоит заниматься важными вопросами, лучше отдохнуть от мыслей про деньги.

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа / mamaplus.md

Финансовый гороскоп на неделю: Козерог

В понедельник у Козерогов будет много трудностей в вопросах финансов. Во вторник хорошо совершать покупки на иностранных сайтах. В пятницу случится неожиданный неприятный поворот в вопросе, касающемся чужих денег или вещей. В воскресенье начнется лунный месяц, который принесет новые ситуации с чужими и общими деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю: Водолей

Эта финансовая неделя для Водолеев будет нейтральной. Не стоит сорить деньгами, лучше тратить умеренно, покупая самое необходимое. Не рекомендуется искать подработку или запускать коммерческие проекты. Во вторник – неожиданное денежное начисление или подарок.

Финансовый гороскоп на неделю: Рыбы

Рыбам не стоит ввязываться в споры о финансах – удача будет не на вашей стороне. Неделя благоприятная для того, чтобы мотивировать свою вторую половинку на заработок. Растраты на этой неделе умеренные – не перегибайте палку.