Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически

Главред расскажет, в какие дни лучше не рисковать со стрижкой и окрашиванием волос
В летнее время волосы как никогда нуждаются в дополнительном уходе. Однако, несмотря на весь арсенал средств по уходу, копна может спутываться и становиться тусклой и безжизненной. Кончики начинают раздваиваться, усиливается выпадение волос, а расчесать локоны –это целый квест.
Конечно, чтобы избежать подобных проблем кончики нужно периодически остригать. Стрижка в правильную фазу Луны может не только укрепить волосы и подарить пышный объем, но и привлечь в жизнь удачу, романтику и финансовое благополучие.
Ранее мы писали, что ждет знаки Зодиака в делах финансовых. Кому необходимо планировать расходы, а кому ожидать приятного денежного сюрприза, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход.
2 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки с 23:24
Убывающая Луна в Тельце
Сегодня неблагоприятный день для процедуры окрашивания – цвет быстро вымоется и потускнеет. Нейтральный день для стрижки.
3 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
В этот день лучше не экспериментировать с волосами. Результат не принесет желаемого эффекта и "подкосит" здоровье волос.
4 августа 2021 (среда): 25 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
Благоприятный день для похода к стилисту. Стрижка в этот день предвещает интересные и захватывающие события. В окрашивании волос стоит использовать оттеночные средства.
5 августа 2021 (четверг): 26 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
Сегодня можно попробовать кардинально поменять длину или цвет волос. В этот день Луна благоволит таким экспериментам – результат приятно удивит.
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6 августа 2021 (пятница): 27 лунные сутки
Убывающая Луна в Раке
Можно только немного освежить кончики, чтобы ускорить рост волос. Другие изменения подождут лучшего времени. Стрижка в этот день может обернуться проблемами со здоровьем.
7 августа 2021 (суббота): 28 лунные сутки
Убывающая Луна в Раке
В этот день подстрижетесь – проблем не оберетесь. С окрашиванием тоже не стоит торопиться, результатом будете недовольны.
8 августа 2021 (воскресенье): 29 лунные сутки
Новолуние. Луна в знаке Льва
Стрижка в Новолуние может обернуться проблемами со здоровьем. Рост волос после стрижки в этот день замедлится. Общее состояние организма ослабленное.