Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа: удачные дни для новой прически

Лунный календарь стрижек на неделю 2-8 августа / lalafo.com

В летнее время волосы как никогда нуждаются в дополнительном уходе. Однако, несмотря на весь арсенал средств по уходу, копна может спутываться и становиться тусклой и безжизненной. Кончики начинают раздваиваться, усиливается выпадение волос, а расчесать локоны –это целый квест.

Конечно, чтобы избежать подобных проблем кончики нужно периодически остригать. Стрижка в правильную фазу Луны может не только укрепить волосы и подарить пышный объем, но и привлечь в жизнь удачу, романтику и финансовое благополучие.

Ранее мы писали, что ждет знаки Зодиака в делах финансовых. Кому необходимо планировать расходы, а кому ожидать приятного денежного сюрприза, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход.

2 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки с 23:24

Убывающая Луна в Тельце

Сегодня неблагоприятный день для процедуры окрашивания – цвет быстро вымоется и потускнеет. Нейтральный день для стрижки.

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3 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

В этот день лучше не экспериментировать с волосами. Результат не принесет желаемого эффекта и "подкосит" здоровье волос.

4 августа 2021 (среда): 25 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

Благоприятный день для похода к стилисту. Стрижка в этот день предвещает интересные и захватывающие события. В окрашивании волос стоит использовать оттеночные средства.

5 августа 2021 (четверг): 26 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

Сегодня можно попробовать кардинально поменять длину или цвет волос. В этот день Луна благоволит таким экспериментам – результат приятно удивит.

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6 августа 2021 (пятница): 27 лунные сутки

Убывающая Луна в Раке

Можно только немного освежить кончики, чтобы ускорить рост волос. Другие изменения подождут лучшего времени. Стрижка в этот день может обернуться проблемами со здоровьем.

7 августа 2021 (суббота): 28 лунные сутки

Убывающая Луна в Раке

В этот день подстрижетесь – проблем не оберетесь. С окрашиванием тоже не стоит торопиться, результатом будете недовольны.

8 августа 2021 (воскресенье): 29 лунные сутки

Новолуние. Луна в знаке Льва

Стрижка в Новолуние может обернуться проблемами со здоровьем. Рост волос после стрижки в этот день замедлится. Общее состояние организма ослабленное.