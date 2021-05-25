Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз

В июне будет не только новолуние и полнолуние. Стало известно, чего ожидать в каждый лунный день и чего опасаться.
Появился новый лунный календарь 2021 для Украины. Стало известно время наступления фаз Луны, которые считаются важными в жизни человека – полнолуния и новолуния. В июне кроме новолуния и полнолуния также будет солнечное затмение.
Также названы самые положительные и негативные дни месяца. На протяжении нескольких дней некоторые цвета могут быть счастливыми, а 8 июня грозит случайный сглаз, сообщает vedmochka.net.
Когда наступят важные фазы Луны:
- Луна станет "молодой" 10 июня в 13:52. В этот же день будет солнечное затмение;
- Луна станет полной 24 июня в 21:39.
Самые лучшие дни июня:
- 1 июня стоит ждать вспышек вдохновения;
- 2 июня счастливыми будут три цвета – черный, красный или алый. Стоит выбирать одежду таких цветов;
- 5 июня счастливыми станут зеленый, малахитовый, а также изумрудный цвет;
- 10 июня идеально подходит для расширения круга знакомств. Не стоит сидеть в четырех стенах;
- 15 июня счастливыми цветами будут считаться синий, индиго и васильковый. Если захотите их использовать – не переборщите;
- 16 июня можно попросить у Вселенной то, о чем вы мечтаете. Стоит сформулировать мечту точно и избегать слов-паразитов;
- 23 июня самым счастливым цветом будет белый. Удачу могут принести сиреневый, лиловый и фиолетовый. Не стоит смешивать цвета. Может быть достаточно одной яркой детали;
- 24 июня наступит самое удачное время для покупок, в частности, можно приобрести машину или недвижимость. В этот день также можно что-то продавать;
- 25 июня самую большую удачу могут принести оттенки коричневого цвета;
Самые худшие дни июня:
- 8 июня не стоит хвастаться своими достижениями – вас могут случайно сглазить;
- 9 июня противопоказан риск, не стоит ввязываться в конфликты. Из-за ссоры может начаться вечная борьба;
- 11 июня ключевым грехом считается жадность. Нельзя отказывать в помощи тем, кому она нужна. Не экономьте на себе;
- 29 июня будет трудным днем. Необходимо контролировать слова и мысли и следить за тем, что происходит.
Подробный лунный на июнь 2021 – подробные сведения о лунных днях:
1 июня – 21 лунный день. Луна убывает и пребывает в знаке Зодиака Водолей;
2-3 июня – 22 и 23 лунный день соответственно. Луна продолжает "худеть" и располагается в знаке Рыбы;
4-5 июня – 24 и 25 лунный день соответственно. Луна продолжит убывать и будет находиться в Овне;
6 июня будет 26 лунный день. Ночью "худеющая" Луна будет находиться в Овне, а около 9 часов перейдет в знак Телец;
7 июня около 3 часов начнется 27 лунный день. Луна продолжит "худеть" и будет в знаке Телец;
8 июня около 3 часов стартует 28 лунный день. Луна будет находиться в Тельце. Около 22:00 спутник Земли окажется в Близнецах;
9 июня около 03:00 начнется 29 лунный день. Луна продолжит убывать и будет в Близнецах;
10 июня около 03:40 стартует 30 лунный день. В 13:52 начнется 1 лунный день – новолуние будет в Близнецах. В этот же день будет затмение Солнца;
11 июня около 04:00 наступит 2 лунный день. Луна будет расти и останется в Близнецах. Около 10:30 спутник нашей планеты окажется в знаке Рак;
12 июня около 04:50 стартует 3 лунный день. Луна продолжит "полнеть" и будет находиться в знаке Рак;
13 июня около 05:50 начнется 4 лунный день. "Полнеющая" Луна так и будет располагаться в знаке Рак. Около 21:20 спутник Земли переместится в знак Лев;
14 июня около 7 часов стартует 5 лунный день. Луна продолжит расти и будет во Льве;
15 июня около 08:20 начнется 6 лунный день. Луна продолжит округляться и будет пребывать во Льве;
16 июня около 09:40 стартует 7 лунный день. Спутник Земли сначала будет находиться в знаке Лев, а потом переместиться в знак Дева;
17 июня с 11 часов будет 8 лунный день. Луна продолжит "полнеть" и располагаться в знаке Дева;
18 июня с 11 часов стартует 9 лунный день. Спутник Земли сначала будет в знаке Дева, а потом перейдет в Весы;
19 июня около 14 часов начнется 10 лунный день. Луна будет округляться и находиться в Весах;
20 июня около 15:30 начнется 11 лунный день. Сначала Луна будет пребывать в знаке Весы, а позже переместится в знак Скорпион;
21 июня около 17 часов стартует 12 лунный день. Луна продолжит расти и будет располагаться в Скорпионе;
22 июня около 18:40 начнется 13 лунный день. Сначала растущая Луна будет в Скорпионе, а позже окажется в Стрельце;
23 июня около 20 часов наступит 14 лунный день. Луна продолжит округляться и будет в Стрельце;
24 июня около 21:30 наступит 15 лунный день. Сначала Луна будет в Стрельце, а потом переместится в знак Козерог. Полнолуние будет в Козероге;
25 июня около 22:30 стартует 16 лунный день. Луна начнет "худеть", но останется в Козероге;
26 июня около 23:20 начнется 17 лунный день. Сначала "худеющая" Луна будет в Козероге, а потом окажется в знаке Водолей;
27 июня около 23:50 стартует 18 лунный день. Луна продолжит "худеть" и останется в Водолее;
28 июня также будет 18 лунный день. Сначала Луна, которая теряет форму, будет в Водолее, а потом переместится в знак Рыбы;
29 июня около 00:00 наступит 19 лунный день. "Худеющая" Луна не покинет Рыбы;
30 июня около 00:20 стартует 20 лунный день. Спутник Земли продолжит становиться менее округлым и будет пребывать в Рыбах.
Полнолуние, новолуние и затмение
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.
В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.