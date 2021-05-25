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Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз

25 мая 2021, 14:04

В июне будет не только новолуние и полнолуние. Стало известно, чего ожидать в каждый лунный день и чего опасаться.

В один из июньских дней белый цвет может быть счастливым
В один из дней июня белый цвет может быть счастливым / УНИАН

Появился новый лунный календарь 2021 для Украины. Стало известно время наступления фаз Луны, которые считаются важными в жизни человека – полнолуния и новолуния. В июне кроме новолуния и полнолуния также будет солнечное затмение.

Также названы самые положительные и негативные дни месяца. На протяжении нескольких дней некоторые цвета могут быть счастливыми, а 8 июня грозит случайный сглаз, сообщает vedmochka.net.

Когда наступят важные фазы Луны:

  • Луна станет "молодой" 10 июня в 13:52. В этот же день будет солнечное затмение;
  • Луна станет полной 24 июня в 21:39.

Самые лучшие дни июня:

  • 1 июня стоит ждать вспышек вдохновения;
  • 2 июня счастливыми будут три цвета – черный, красный или алый. Стоит выбирать одежду таких цветов;
  • 5 июня счастливыми станут зеленый, малахитовый, а также изумрудный цвет;
  • 10 июня идеально подходит для расширения круга знакомств. Не стоит сидеть в четырех стенах;
  • 15 июня счастливыми цветами будут считаться синий, индиго и васильковый. Если захотите их использовать – не переборщите;
  • 16 июня можно попросить у Вселенной то, о чем вы мечтаете. Стоит сформулировать мечту точно и избегать слов-паразитов;
  • 23 июня самым счастливым цветом будет белый. Удачу могут принести сиреневый, лиловый и фиолетовый. Не стоит смешивать цвета. Может быть достаточно одной яркой детали;
  • 24 июня наступит самое удачное время для покупок, в частности, можно приобрести машину или недвижимость. В этот день также можно что-то продавать;
  • 25 июня самую большую удачу могут принести оттенки коричневого цвета;

Самые худшие дни июня:

  • 8 июня не стоит хвастаться своими достижениями – вас могут случайно сглазить;
  • 9 июня противопоказан риск, не стоит ввязываться в конфликты. Из-за ссоры может начаться вечная борьба;
  • 11 июня ключевым грехом считается жадность. Нельзя отказывать в помощи тем, кому она нужна. Не экономьте на себе;
  • 29 июня будет трудным днем. Необходимо контролировать слова и мысли и следить за тем, что происходит.

Подробный лунный на июнь 2021 – подробные сведения о лунных днях:

1 июня – 21 лунный день. Луна убывает и пребывает в знаке Зодиака Водолей;

2-3 июня – 22 и 23 лунный день соответственно. Луна продолжает "худеть" и располагается в знаке Рыбы;

4-5 июня – 24 и 25 лунный день соответственно. Луна продолжит убывать и будет находиться в Овне;

6 июня будет 26 лунный день. Ночью "худеющая" Луна будет находиться в Овне, а около 9 часов перейдет в знак Телец;

7 июня около 3 часов начнется 27 лунный день. Луна продолжит "худеть" и будет в знаке Телец;

8 июня около 3 часов стартует 28 лунный день. Луна будет находиться в Тельце. Около 22:00 спутник Земли окажется в Близнецах;

9 июня около 03:00 начнется 29 лунный день. Луна продолжит убывать и будет в Близнецах;

10 июня около 03:40 стартует 30 лунный день. В 13:52 начнется 1 лунный день – новолуние будет в Близнецах. В этот же день будет затмение Солнца;

11 июня около 04:00 наступит 2 лунный день. Луна будет расти и останется в Близнецах. Около 10:30 спутник нашей планеты окажется в знаке Рак;

12 июня около 04:50 стартует 3 лунный день. Луна продолжит "полнеть" и будет находиться в знаке Рак;

13 июня около 05:50 начнется 4 лунный день. "Полнеющая" Луна так и будет располагаться в знаке Рак. Около 21:20 спутник Земли переместится в знак Лев;

14 июня около 7 часов стартует 5 лунный день. Луна продолжит расти и будет во Льве;

15 июня около 08:20 начнется 6 лунный день. Луна продолжит округляться и будет пребывать во Льве;

16 июня около 09:40 стартует 7 лунный день. Спутник Земли сначала будет находиться в знаке Лев, а потом переместиться в знак Дева;

17 июня с 11 часов будет 8 лунный день. Луна продолжит "полнеть" и располагаться в знаке Дева;

18 июня с 11 часов стартует 9 лунный день. Спутник Земли сначала будет в знаке Дева, а потом перейдет в Весы;

19 июня около 14 часов начнется 10 лунный день. Луна будет округляться и находиться в Весах;

20 июня около 15:30 начнется 11 лунный день. Сначала Луна будет пребывать в знаке Весы, а позже переместится в знак Скорпион;

21 июня около 17 часов стартует 12 лунный день. Луна продолжит расти и будет располагаться в Скорпионе;

22 июня около 18:40 начнется 13 лунный день. Сначала растущая Луна будет в Скорпионе, а позже окажется в Стрельце;

23 июня около 20 часов наступит 14 лунный день. Луна продолжит округляться и будет в Стрельце;

24 июня около 21:30 наступит 15 лунный день. Сначала Луна будет в Стрельце, а потом переместится в знак Козерог. Полнолуние будет в Козероге;

25 июня около 22:30 стартует 16 лунный день. Луна начнет "худеть", но останется в Козероге;

26 июня около 23:20 начнется 17 лунный день. Сначала "худеющая" Луна будет в Козероге, а потом окажется в знаке Водолей;

27 июня около 23:50 стартует 18 лунный день. Луна продолжит "худеть" и останется в Водолее;

28 июня также будет 18 лунный день. Сначала Луна, которая теряет форму, будет в Водолее, а потом переместится в знак Рыбы;

29 июня около 00:00 наступит 19 лунный день. "Худеющая" Луна не покинет Рыбы;

30 июня около 00:20 стартует 20 лунный день. Спутник Земли продолжит становиться менее округлым и будет пребывать в Рыбах.

Полнолуние, новолуние и затмение

Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.

В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.

В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

лунный календарь
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