"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

Появился свежий лунный календарь / Reuters

Появился новый лунный календарь – июль 2021 года преподнесет как позитивные, так и негативные события.

На протяжении месяца можно столкнуться с негативом – хаосом и неразберихой, и спрогнозирован позитив – уход проблем и озарения, говорится на vedmochka.net.

По сведениям ресурса, в июле также есть день, на протяжении которого проблемы могут исчезать сами.

Наилучшие дни июля 2021:

7 число. Творческим людям светит везение – Луна будет подбрасывать им интересные идеи;

Творческим людям светит везение – Луна будет подбрасывать им интересные идеи; 8 число. Ожидается положительное космическое влияние. Проблемы будут рассасываться сами;

Ожидается положительное космическое влияние. Проблемы будут рассасываться сами; 11 число. Можно воплощать самые оригинальные идеи, ожидаются озарения и "вспышки". Можно положиться на интуицию.

Наихудшие дни июля 2021:

6 число. Можно потерять правильный путь, грозят ошибки;

Можно потерять правильный путь, грозят ошибки; 9 число. Грозят неразбериха и хаос.

Главные астрологические события месяца:

Новолуние будет 10 июля 4:16;

Полнолуние наступит 24 июля в 5:37.

Детальный лунный календарь на июль 2021 года – когда и в каких знаках Зодиака будет Луна:

1 июля в 00:25 наступит 21 лунный день. Луна будет убывать. Сначала спутник Земли будет находиться в Рыбах, а потом переместится в знак Овен;

2 июля в 00:35 стартует 22 лунный день. "Худеющая" Луна будет располагаться в Овне;

3 июля в 00:44 начнется 23 лунный день. Луна продолжит становиться менее круглой. Сначала спутник нашей планеты будет в Овне, а потом переместится в знак Телец;

4-5 июля, 24 и 25 лунный день соответственно. Луна продолжит "худеть" и будет в Тельце;

6 июля с 01:19 начнется 26 лунный день. Сначала Луна, которая убывает, будет в Тельце, а позже окажется в знаке Близнецы;

7 июля в 01:38 начнется 27 лунный день. Спутник Земли продолжит "худеть" и будет в Близнецах;

8 июля в 02:06 стартует 28 лунный день. Луна продолжит убывать. Сначала спутник нашей планеты будет в Близнецах, а потом переместится в знак Рак;

9 июля в 02:45 начнется 29 лунный день. Луна "худеет" и находится в знаке Рак;

10 июля в 04:16 наступит новолуние – первый лунный день. Спутник Земли будет находиться в знаке Рак;

11 июля в 04:46 наступит 2 лунный день. Луна будет расти и переместится в знак Лев в 03:19;

12 июля в 06:03 стартует 3 лунный день. Растущий спутник Земли будет во Льве;

13 июля в 07:25 будет дан старт 4 лунному дню. Сначала "полнеющая" Луна будет во Льве, а потом переместится в знак Дева;

14 июля в 08:48 начнется 5 лунный день. Луна продолжит расти и будет в Деве;

15 июля в 10:12 стартует 6 лунный день. Луна будет "полнеть". Сначала спутник Земли будет в Деве, а потом переместится в знак Весы;

16 июля в 11:37 начнется 7 лунный день. "Полнеющий" спутники Земли будет пребывать в Весах;

17 июля будет 7-8 лунный день. Луна продолжит округляться. Сначала спутник нашей планеты будет в Весах, а потом переместиться в знак Скорпион;

18-19 июля будет 8 и 9 лунный день соответственно. "Полнеющая" Луна останется в Скорпионе;

20 июля наступит 10 лунный день. Сначала спутник Земли продолжит расти в Скорпионе, а позже переместится в знак Стрелец;

21 июля будет 11 лунный день. Луна продолжит становиться более округлой в Стрельце;

22 июля наступит 12 лунный день. Сначала спутник нашей планеты продолжит округляться в Стрельце, а позже переместится в знак Козерог;

23 июля будет 13 лунный день. Луна, которая округляется, будет располагаться в Козероге;

24 июля наступит 14 лунный день. В этот же день Луна станет полной в Водолее;

25 июля будет 15 лунный день. Луна будет убывать. Спутник Земли продолжит располагаться в Водолее;

26 июля наступит 16 лунный день. Луна сначала продолжит убывать в Водолее, а позже переместится в знак Рыбы;

27 июля будет 17 лунный день. Луна будет "худеть" и продолжит располагаться в Рыбах;

28 июля наступит 18 лунный день. Сначала спутник Земли будет становиться менее округлым в Рыбах, а потом переместится в знак Овен;

29-30 июля будет 19 и 20 лунный день соответственно. Луна продолжить "худеть" и будет находиться в Овне;

31 июля наступит 21 лунный день. "Худеющий" спутник нашей планеты будет в Тельце.