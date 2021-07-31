Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа 2021 / tumblr.com

Неделя убывающей Луны с 2 по 7 августа. 8 августа – новолуние. В этот период можно заняться исправлением ошибок и решением проблем, которые возникли недавно. Не откладывайте решение задач на потом – эта неделя требует решительных действий. В день новолуния желательно отдать все долги.

Кому из знаков Зодиака повезет в любви, а кому нужно поработать над укреплением фундамента отношений, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 2-8 августа: свидание, неожиданное письмо и новое знакомство.

Лунный гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе Овны будут испытывать чувство постоянной тревоги. Беспокойство будет охватывать все сферы жизни. Переключитесь на новый вид деятельности, он может принести неплохой доход. Во второй половине недели ваше желание общаться с людьми сойдет на нет, вы проведете выходные в уединении.

Лунный гороскоп на неделю: Телец

В этот период Тельцам полезно побыть наедине с собой и разобраться с чувствами и мыслями. Общение с друзьями отложите до лучших времен, чрезмерная социальная активность может навредить. Хорошая неделя для развития своих творческих способностей. В отношениях тельцы могут столкнуться с неприятными обстоятельствами, которые необходимо обдумать не давая волю эмоциям.

Лунный гороскоп на неделю: Близнецы

На этой неделе Близнецам необходимо уделить время здоровью: возможны проблемы с почками и перенапряжение нервной системы. Прогулки на свежем воздухе, правильная диета и полноценный сон – лучшая профилактика заболеваний. Остерегайтесь сквозняков.

Реклама

Лунный гороскоп на неделю: Рак

На работе у Раков – "завалы" и дедлайны. Однако даже в таком напряженном ритме старайтесь не принимать опрометчивых решений. В работе и личной жизни маячат кардинальные перемены. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – он может дать правильный ответ.

Лунный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе все внимание Львов посвящено теме отношений. Новые знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. Счастливый союз возможен при условии если Львы приложат максимум усилий для поддержания гармонии в отношениях. Ваше упрямство и неготовность идти на компромисс может спровоцировать семейные конфликты.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

Лунный гороскоп на неделю: Дева

Девам нужно приготовиться к хлопотной неделе. На работе будет много мелких поручений, которые могут спровоцировать нервное напряжение. Трудолюбие принесет свои плоды и вы будете замечены руководством. Не стоит откладывать визит к врачу, если чувствуете недомогание и слабость.

Лунный гороскоп на неделю: Весы

Благоприятная неделя для посещения развлекательных мероприятий и социализации. В этот период можно начинать что-то новое: запишитесь на курсы или в спортзал, звезды сулят успех в начинаниях. Одинокие Весы могут влюбиться – идеальное время для начала романтических отношений.

Лунный гороскоп на неделю: Скорпион

Напряженная для Скорпионов неделя. Силы будут уходить быстро, но также быстро и восстанавливаться. Однако не стоит работать на износ, резервы организма имеют свойство исчерпываться. В этот период уделите внимание здоровью мочеполовой системы – она наиболее уязвима.

Читайте такжеЛунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

Лунный гороскоп на неделю: Стрелец

В первой половине недели Стрельцы столкнутся с рутиной на работе, которая может вызвать мысли о смене рабочего места. Для того, чтобы разбавить скучные будни привнесите в работу элементы творчества. Или возьмите отпуск.

Лунный гороскоп на неделю: Козерог

Для Козерогов наступает время, когда звезды сулят удачу в карьерных вопросах. Возможна смена места работы. В первой половине недели ваше трудолюбие скажется на доходах в позитивную сторону. Вторая неделя благоприятна для ведения переговоров и новых деловых знакомств.

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа 2021 / uznayvse.ru

Лунный гороскоп на неделю: Водолей

На этой неделе Водолеям нужно налаживать и укреплять связи с партнерами по бизнесу. Работа в коллективе будет максимально продуктивной. Водолеям грозят серьезные финансовые потери, которые связаны с судебным процессом.

Лунный гороскоп на неделю: Рыбы

Рыбы будут считать чужие деньги на этой неделе чаще, чем свои. Активная неделя, не стоит сидеть сложа руки. Для тех, кто работает в банке, магазине, бухгалтерии, это удачная неделя. Для остальных тяжелая в финансовом плане неделя, придется часто рассчитывать на деньги супругов, кредиты, ссуды, наследство.