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Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки

4 декабря 2021, 04:03
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Они работают до сих пор!

Лайфхаки времен СССР / Коллаж Главред

Слова "лайфхак" в СССР не знали, однако обойтись тогда без маленьких хитростей, облегчающих жизнь было довольно нелегко.

Главред собрал "древние" лайфхаки и советы, который полезные по сей день.

Газеты - уникальная вещь

Газетам в хозяйстве ранее отводилось особое место. Никому даже в голову не приходило выбрасывать прочитанную прессу в мусор. Газетные полосы использовали в качестве основы для поклейки обоев, тары для рассады, туалетной бумаги, обложки для книг. В газетах хранили деньги, ими мыли окна, с их помощью можно было растопить плиту или печь. Поистине универсальная вещь.

Пробка от вина

Наши бабушки не пользовались прихватками для горячих крышек кастрюль. Они просто вставляли винную пробку под ручку крышки. За счет того, что пробка не нагревалась, можно было легко открыть кастрюлю и не обжечься.

Терка и "наждачка"

Если терка начала тупиться, ее не выбрасывали и не шли покупать новую. А пробовали заточить. И для этого использовали наждачную бумагу.

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Соль и сода — лучшие чистящие для дома

В те времена, когда бытовой химии не было или она стоила запредельно дорого, в доме всё чистилось с помощью соды. Ванна, унитаз, пол, чашки, канализация — все под силу отчистить и прочистить соде. (Засор в канализационной трубе пробивали смесью соды и уксуса). Также солью выводили трудновыводимые пятна на одежде.

Читайте такжеЕще пригодится: как повторно использовать лотки для яиц, пластиковые бутылки и старую зубную щеткуНа зиму между оконными рамами ставили стопки с солью, чтобы стекла не замерзали, или натирали их солевым раствором.

Растительное масло и стирка

Многие хозяйки ежедневно сталкиваются проблемой грязных кухонных полотенец, которые сложно отстирать. Есть один способ, которым стоит воспользоваться тем, кто хочет очистить кухонные полотенца от жирных пятен.

  • В горячую воду (5-6 литров) добавляют порошок, растительное масло (2-3 ложки) и отбеливатель (2 ложки), все компоненты следует хорошо перемешать.
  • Полотенца необходимо замочить в таком растворе на пару часов, после чего можно наслаждаться результатом.

Ранее Главред собирал в Интернете 10 наиболее полезных лайфхаков, с помощью которых можно повторно и не по назначению использовать чайные пакетики.

Автор: Сергей Кущ
viber
СССР лайфхак
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