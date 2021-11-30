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Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

30 ноября 2021, 05:05

Советы, которые пригодятся даже "бывалым" хозяйкам.

10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие / коллаж Главред

Навести порядок в квартире с минимальными затратами времени и сил - не такая уж и простая задача. Для многих уборка представляет собой изнурительный и длительный процесс.

Главред собрал 10 лайфхаков, которые помогут вам убраться быстрее и сэкономят бюджет.

Как избавиться от разводов

Далеко не всегда средства для мытья посуды удаляют налет с чашек от чая и кофе. С этим легко справится лимонная или апельсиновая кожура с небольшим добавлением соли. Просто протрите кожурой посуду – будет как новая.

Как тщательней вымыть посуду

Для удаления трудновыводимых пятен со стеклянной посуды отлично подойдет фольга. Сомните ее в шарик и используйте его вместо губки для мытья посуды.

Как очистить серебро в домашних условиях

Очистить серебряную посуду проще, чем вы думаете. Положите ее в кастрюлю, дно которой застелено фольгой. Приготовьте раствор соды (четверть чашки соды, несколько чайных ложек соли и литр кипящей воды) и залейте его в кастрюлю. Через пару минут от потускнений на серебре не останется и следа.

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Как устранить засор труб

Засыпьте в сливное отверстие раковины полстакана соды и добавьте полстакана уксуса.

Читайте такжеКак надолго избавиться от пыли и еще 9 лайфхаков, которые сделают жизнь проще Закройте отверстие влажной тканью и подождите 5 минут. Теперь можно пустить горячую воду.

Как убрать пятно с белой рубашки

Испачкали белую рубашку? Забудьте о пятновыводителе: обработайте пятно лаком для волос, через 10 минут протрите его влажной тряпкой или губкой, а затем постирайте рубашку в машинке. Теперь можете смело надевать ее в ресторан или на пикник – ведь никакие пятна вам больше не страшны.

Как очистить замшевую обувь от пыли и грязи

Вам пригодятся обычной пилочки для ногтей. Она аккуратно устранит все несовершенства – вам останется только протереть обувь влажной тряпкой.

Как почистить утюг

Для єтого вам понадобится обычная соль - застелите гладильную доску бумагой и насыпьте на нее соль. Теперь установите регулятор нагрева утюга на максимальное значение, убедившись, что в утюге нет воды, а функция "пар" выключена. Проведя нагретым утюгом по соли, вы легко очистите его от грязи.

Как очисть посуду из нержавейки

Вам понадобится оливковое масло. Протрите металл смоченной маслом тряпкой, а затем натрите до блеска сухим бумажным полотенцем.

Как очистить ковер без химчистки

Очистить ворсистый ковер от пыли – задача не из легких. Упростить ее можно с помощью вилки или расчески. Просто "причешите" ковер перед уборкой пылесосом – и он будет как новенький.

Как начистить столовое серебро до блеска

Не такую уж и легкую задачу можно решить с помощью мела. Положите в коробку с серебром кусочек мела, завернутый в марлю. Он защитит столовые приборы от потускнения и пятен.

Ранее Главред собирал одни из самых популярных лайфхаков, которые проверели пользователи Сети.

Автор: Сергей Кущ
viber
лайфхак уборка
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