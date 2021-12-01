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Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений

1 декабря 2021, 05:05

Лайфхаки пригодятся не только в быту, но во многих других жизненных сферах.

чай, пакетик чая
Пакетик чая можно использовать повторно и с пользой / pixabay.com

Трудно найти человека, который бы не любил чай, но многие даже не задумывались, что использованным пакетиком можно заварить не только еще одну чашку чая, но и с пользой использовать в быту.

Главред собрал в Интернете 10 наиболее полезных лайфхаков.

Обезопасим посуду от ржавчины

Протрите металлическую кухонную утварь влажным пакетиком чая. Танины, которые находятся в его составе, не допустят образования ржавчины.

Избавить мясо от жёсткости

Маринад из некрепкого чая, к которому можно добавить воду или вино, может сделать нежнейшим ваш шашлык. Оставьте продукт мариноваться на несколько часов. Чай сделает мясо нежным и придаст ему изысканный аромат.

Убираем бытовые запахи

Сухие использованные пакетики избавят холодильник, мусорное ведро и любое другое место в доме от неприятного запаха. Вам останется только регулярно их менять.

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Идеальное удобрение

Добавление чайных пакетиков в почву принесет ряд полезных эффектов. Например, это повысит уровень азота и кислотности почвы, привлечет полезные бактерии, снизит уровень рН и предоставит дождевым червям полезную пищу.

Увлажняем волосы

Заварите немного слабого чая из старых пакетиков и полученным настоем промойте волосы после мытья шампунем, чтобы увлажнить и напитать волосы и кожу головы.

Чистим унитаз

Два или три использованных чайных пакетика необходимо бросить в унитаз на несколько минут. Спустите воду, а потом протрите фаянс унитаза, чтобы удалить противные пятна.

Читайте такжеКак приготовить чай, который "убьет" чувство голода: диетолог поделилась рецептомОднако будьте осторожны — если вы оставите чайные пакетики в унитазе надолго, скорее всего, это приведет к обратному эффекту.

Избавляемся от домашних вредителей

Мыши, пауки и другие насекомые не любят запах чая. Разложите использованные чайные пакетики в возможных местах их обитания, и вредители покинут дом. Для большей эффективности можете пропитать пакетики маслом перечной мяты.

Лечим кожные инфекции

Чай хорошо справляется с такими заболеваниями, как конъюнктивит, язва или герпес. Достаточно лишь приложить тёплый влажный пакетик к поражённой коже, и процесс заживления ускорится.

Кулинария: пакетик чай придаст еде новый вкус

Старые чайные пакетики можно легко использовать повторно во время приготовления пищи. Благодаря таким экспериментам можно изменить цвет или вкус блюда.

Читайте такжеПольза или вред: ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человекаНапример, добавив ромашковый или жасминовый чая к рису, вы придадите ему легкий аромат, а чай корицей усилит вкус обычной овсянки.

Неприятный запах изо рта - поможет чай

Дважды заваренные пакетики чая даст полностью натуральное освежающее полоскание. Для этого необходимо просто заварить из них слабый чай. (Этот способ действует со многими сортами чая, однако лучший результат обеспечит мятный и зеленый чай.)

Ранее мы рассказывали, где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру.

Автор: Сергей Кущ
viber
чай лайфхак
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