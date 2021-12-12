И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

Как правильно мыть окна и зеркала / коллаж Гравред

Признайтесь, каждый, кто хоть раз мыл окна, сталкивался с проблемой разводов. Противные узоры на стеклах и зеркалах невозможно игнорировать.

Главред собрал рекомендации экспертов, которые заставят ваши окна блестеть.

Как помыть зеркало без разводов?

Для этого вам понадобится вода и газета, которая не должна быть глянцевой. Нанесите на зеркало немного воды и протрите стекло сперва хлопчатобумажной салфеткой, а затем скомканной газетной бумагой, совершая промакивающие движения и впитывая бумажным комочком всю влагу. Для загрязнений, которые въелись в стекло, используй нашатырный спирт.

Как правильно мыть окна без разводов?

Специалисты советуют мыть окна лучше всего в пасмурную погоду. Так как при ярком солнце моющие средства очень быстро высыхают и от этого на стеклах появляются пятна и разводы.

Сначала промойте окна мыльным раствором, а затем чистой водой.

После этого протрите стекло чистой сухой тряпкой из микрофибры. Она отлично впитывает воду и не оставляет на окнах разводов.

В завершении протрите стекла обычной газетой, она впитает все остатки влаги и придаст стеклу блеск.

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Как помыть щели и фурнитуру в пластиковых окнах?

От состояния фурнитуры зависит движение створок. Механизмы будут исправно функционировать, если после очистки их смазывать минеральным маслом с антикоррозийным свойством, силиконовой или графитовой смазкой, WD40. Лучше пользоваться специальными составами для ПВХ профиля, уплотнителей и фурнитуры. А вот щели можно очистить с помощью обычной зубной щетки - она прекрасно проникнет во все труднодоступные места.

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