И никаких разводов: как правильно мыть окна и зеркала

Советы экспертов, которые заставят ваши стекла блестеть.
Признайтесь, каждый, кто хоть раз мыл окна, сталкивался с проблемой разводов. Противные узоры на стеклах и зеркалах невозможно игнорировать.
Главред собрал рекомендации экспертов, которые заставят ваши окна блестеть.
Как помыть зеркало без разводов?
Для этого вам понадобится вода и газета, которая не должна быть глянцевой. Нанесите на зеркало немного воды и протрите стекло сперва хлопчатобумажной салфеткой, а затем скомканной газетной бумагой, совершая промакивающие движения и впитывая бумажным комочком всю влагу. Для загрязнений, которые въелись в стекло, используй нашатырный спирт.
Как правильно мыть окна без разводов?
Специалисты советуют мыть окна лучше всего в пасмурную погоду. Так как при ярком солнце моющие средства очень быстро высыхают и от этого на стеклах появляются пятна и разводы.
- Сначала промойте окна мыльным раствором, а затем чистой водой.
- После этого протрите стекло чистой сухой тряпкой из микрофибры. Она отлично впитывает воду и не оставляет на окнах разводов.
- В завершении протрите стекла обычной газетой, она впитает все остатки влаги и придаст стеклу блеск.
Как помыть щели и фурнитуру в пластиковых окнах?
От состояния фурнитуры зависит движение створок. Механизмы будут исправно функционировать, если после очистки их смазывать минеральным маслом с антикоррозийным свойством, силиконовой или графитовой смазкой, WD40. Лучше пользоваться специальными составами для ПВХ профиля, уплотнителей и фурнитуры. А вот щели можно очистить с помощью обычной зубной щетки - она прекрасно проникнет во все труднодоступные места.
Ранее мы рассказывали, как очистить ванну в домашних условиях.