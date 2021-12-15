Как удалить налет и грязь с плитки: 3 народных способа, которые не подведут

Как удалить налет и грязь с плитки / соцсети

Разводы, пятна и налет - главные проблемы плитки. Материал, который, на первый взгляд, неприхотлив в уборке, нуждается в регулярной чистке.

Главред разбирался, как удалить налет с плитки в ванной.

Лимонный сок или лимонная кислота

Самый популярный и простой способ почистить керамическую плитку от жира, скоплений извести и налета – использовать лимонный сок. Проблемные места необходимо тщательно натереть лимоном и оставить на несколько минут. Лимонный сок можно выдавить, немного развести водой и распылить полученный концентрат с помощью пульверизатора. Спустя несколько минут сок смывают водой. Бонус этого метода – помещение наполнится приятным и, главное, натуральным ароматом.

Сода и уксус

Менее популярный, но не менее эффективный - раствор соды и уксуса. Чтобы отмыть керамическую плитку, необходимо нанести на проблемные участки кашицу из соды, немного смоченной водой. Потом распыляют раствор столового уксуса, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Пусть компоненты прореагируют в течение 3-5 минут, потом кашицу необходимо смыть.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт хорошо борется налетом, грязью и плесенью. На 4 л воды необходимо добавить 125 мл спирта. Далее способ чистки такой же, как и с уксусом. Нашатырный спирт очень хорошо очищает от различных типов загрязнений, но использовать его регулярно не рекомендуется – необходимо чередовать такую обработку с более щадящей.

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