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Как не дать волосам жирнеть с помощью фена: совет из очень старого журнала

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2023, 16:29 обновлено 8 июля, 16:44
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Если сушить волосы природным путем без фена, то корни начнут очень быстро жирнеть.
волосы
Как сушить волосы феном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Каждый человек ухаживает за собой и это ежедневный ритуал. Каждая женщина мечтает, чтобы у нее были шикарные волосы, гладкие, блестящие и послушные. Однако в этом деле недостаточно просто помыть голову шампунем. Ведь нужно еще правильно сушить волосы.

Многие считают, что отказ от фенов лишь сделает волосы лучше, однако это совсем не так. Стилист Эбби Юнг увидела очень старый журнал, в котором было рассказано, как правильно сушить волосы. Об этом она рассказала в своем TikTok.

У многих людей есть проблема - волосы быстро жирнеют. Наверняка вы замечали, что после мытья головы волосы становятся не очень свежими, если они будут высушены просто на воздухе природным путем.

видео дня

Многие думают, что сушить мокрые волосы феном нельзя, ведь они якобы травмируют наши волосы. Однако на самом деле, фен - это важный предмет в процессе сушки волос.

Все дело в том, что во время природного высыхания волос кожное сало еще больше прилипает к волосам. Это будет требовать более частого мытья головы.

Стоит отметить, что отказ от фена делает волосы более подверженными травматизации. Однако волосы нужно сушить правильно, чтобы действительно не навредить им феном.

Как правильно сушить волосы феном

В первую очередь стоит помнить, что перед сушкой феном, использованием утюжка, плойки или любого другого предмета, который будет воздействовать на ваши волосы, стоит пользоваться термозащитой. Именно это средство является очень важным в процессе сушки.

Также не стоит использовать горячие поток воздуха очень близко к волосам. Ведь тогда волосы действительно могут перегреться и травмироваться. Это также может навредить и коже головы.

Если вы все же не хотите пересушивать волосы феном, то попробуйте высушить феном лишь корни, а основная длина будет досыхать природным способом.

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