5 рецептов масок для волос из яйца: можно забыть о сухости, ломкости и выпадении

Яйца наполнены огромным количество полезных веществ, которые способны сделать волосы более эластичными, блестящими и послушными.

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Лучшие маски для волос из яйца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Уход за кожей и волосами – неотъемлемая часть дня каждой женщины. Однако далеко не каждой женщине удается получить живые, блестящие и послушные волосы после простого мыться головы шампунем. Иногда приходится перепробовать кучу масок, чтобы найти подходящий вариант.

Однако оказывается, отличное средство находится прямо в вашем холодильнике. Этим средством являются яйца. Еще много лет назад женщины мыли голову яйцами, делали яичные маски и в итоге у них были шикарные волосы.

Польза яйца для волос

Обычные куриные яйца обладают множеством полезных компонентов, которые будут очень полезными для ваших волос:

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способствуют росту волос,

предотвращают выпадение волос,

улучшают эластичность волос,

предотвращают ломкость волос,

добавляют блеск,

"склеивают" посеченные кончики.

Как мыть голову яйцом

Опытные женщины рекомендуют использовать только желток для мытья волос. Вам понадобится два таких желтка. Их нужно хорошенько взбить до образования пены и добавить 1 чайную ложку шампуня, после чего снова взбить. Полученную консистенцию можно разбавить водой, если получилась слишком густая.

Средство нужно нанести на волос массирующими движениями. Его нужно оставить на волосах до тех пор, пока оно не подсохнет. После яйца можно начинать смывать. Для этого можно использовать уксусную воду или же смыть обычной теплой водой.

Яичные маски для волос

Мыть голову яйцом рекомендуется 1-2 раза в месяц. Однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы ваши волосы стали такими, как после салонных процедур.

Отличным вариантом станут яичные маски для разного типа волос.

Для нормальных волос

Вам понадобится 1 яичный желток и 1 столовая ложка оливкового масла. Желток и масло нужно смешать и нанести не всю длину волос. Маску стоит оставить на 20 минут, после чего смыть прохладной водой.

Важно! Яичные маски не стоит смывать горячей водой, так как яйцо свернется и прилипнет к волосам.

Стоит отметить, что после такой яичной маски волосы будут напитанными, мягкими и гладкими.

Для сухих волос

Нужно смешать 2 яичных желтка и 1 столовую ложку масла. Эту маску также нужно нанести на всю длину волос, оставить на 20 минут, после чего смыть прохладной водой.

Для жирных волос

Вам нужно смешать 2 яичных белка и 1 столовую ложку оливкового масла. Маску нужно нанести на волосы на 20 минут и смыть прохладной водой.

Эта маска улучшит структуру волос и работу сальных желез.

Для улучшения роста волос

Вам понадобится одно целое яйцо и 1 столовая ложка кокосового масла. Все необходимо смешать в миске и распределить по всей длине волос. После 20 минут маску нужно смыть.

Это средство защитит волосы от сухости и ломкости, а также укрепит корни, что поможет справиться с проблемой выпадения волос и улучшит их рост.

Для ломких волос

Вам понадобится 1 желток, 2 столовых ложки меда. Все это нужно хорошенько смешать и нанести на волосы. Голову нужно укутать полотенцем и оставить на 40-60 минут. После этого маску нужно смыть прохладной водой.

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