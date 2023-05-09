Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

Многие девушки не знают в каком порядке наносить маску и бальзам для волос, чтобы они сделали пряди лучше.

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Что наносить на волосы первым маску или кондиционер / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ухоженные волосы - это то, на что обращают внимание не только девушки, но и мужчины. Согласитесь никого не будут привлекать сальные, сухие, тусклые и посеченные волосы. Однако все будут оборачиваться, если мимо будет проходить девушка с длинными, гладкими волосами, наполненными жизненным блеском.

Многие считают, что добиться такого результата можно лишь в салонах красоты благодаря дорогостоящим процедурам. Однако это не так. На самом деле всё заключается в правильном домашнем уходе. Салонные процедуры дают лишь временный эффект. А вот постоянный домашний уход - это то, от чего зависит реальное состояние ваших волос.

В уходе за волосами недостаточно просто помыть голову шампунем. Ведь шампунь предназначен в первую очередь для мытья именно кожи головы от грязи и жира, который выделяется из сальных желез.

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В этом процессе невероятно важными являются маски, бальзами и кондиционеры для волос. Но открытым остается вопрос, в каком порядке наносить маску и бальзам для волос.

В чем разница между маской, бальзамом и кондиционером для волос

Маска для волос - это то средство, которое предназначено для питания и восстановления поврежденных волос. Она может проникать в более глубокие слои волоса и оказывать мощный восстанавливающий эффект.

Это средство имеет густую текстуру и его необходимо держать на волосах достаточно долго. Но маску не нужно использовать в качестве ежедневного ухода. Она считается средством с самым глубоким и интенсивным воздействием. В её составе наибольшая концентрация полезных ингредиентов.

Бальзам для волос дает волосам объем, гладкость и блеск. Это средство отлично подойдет девушкам с тусклыми и пористыми волосами. Он обладает питательной и увлажняющей способностью.

Бальзам содержит менее полезных ингредиентов и подходит для ежедневного использования. Он способен придать волосам эластичность и обеспечивает комплексное действие на волосы.

Кондиционер предназначен в первую для защиты волос от агрессивных факторов. Это средство имеет плодную густую текстуру. Оно сглаживает верхний слой волос, придает им мягкость, блеск и распутывает кончики.

Это средство подойдет тем девушкам, которые часто используют фен, плойки и утюжки. Кондиционер покрывает волоски так называемой пленкой, которая защищает их структуру лот повреждений.

В каком порядке использовать маску и бальзам

Стоит отметить, что все эти средства необходимо наносить на уже чистые волосы - после шампуня.

После шампуня на волосы нужно наносить маску. Однако её достаточно использовать 1-2 раза в неделю. Чаще всего средство необходимо держать на волосах около 10 минут. Однако есть такие маски, которые должны воздействовать на волосы на протяжении часа.

Бальзам станет отличным вариантом в "выходные" от маски. Его достаточно будет применять 2-4 раза в неделю. После нанесения бальзама на волосы, его нужно подержать 3-5 минут.

Что касается кондиционера, это то средство, которое необходимо использовать при каждом мытье головы - хоть каждый день. Кондиционер наносится в последнюю очередь после всех масок и бальзамов. Его можно держать на волосах не больше 3 минут.

Важно! Все средства необходимо тщательно смывать теплой водой. Если вы плохо смоете маску, бальзам или кондиционер, то рискуете получить грязные волосы очень быстро. Также очень важным является тот нюанс, что эти средства нельзя наносить на кожу головы, они предназначены именно для самих волос. В случае попадания, например, кондиционера на кожу, он покроет её пленкой, что лишь увеличит количество выделяемого подкожного сала.

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