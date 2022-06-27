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Кусты будут ломиться от вкусных плодов: как вырастить небывалый урожай помидоров

27 июня 2022, 14:30

Чем подкормить томаты, чтобы был хороший урожай, и как выращивать помидоры в теплице - Главред выяснил все секреты опытных садоводов.

Как вырастить богатый урожай помидоров
Как вырастить богатый урожай помидоров / Фото ua.depositphotos.com

Хороший урожай - это, пожалуй, самый главный результат, ради которого каждый дачник вкладывает свой труд в приусадебный участок. Чтобы вырастить богатый урожай томатов, нужно следовать нескольким важным правилам по уходу за растением. Таких "помидорных секретов" не так уж и много, но, применив их на практике, вы точно порадуетесь результату.

Как вырастить богатый урожай помидоров

Урожайность томатов повысится примерно на 20%, если во время цветения второй и третьей цветочных кистей опрыскивать их слабым раствором борной кислоты.

Чем полезна борная кислота для томатов:

  • усиливает цветение;
  • способствует образованию завязей;
  • препятствует гниению помидоров при избытке влажности;
  • делает растение более устойчивым к болезням;
  • увеличивает приток сахара к плодам, семенам.

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания томатов, нужно 10 г (0,5 чайной ложки без верха) борной кислоты развести в стакане горячей воды, а затем добавить 10 литров воды.

Этим раствором вполне достаточно опрыскать помидоры 1-2 раза. Между подкормками должно пройти минимум десять дней.

К слову, борная кислота также поможет получить большой урожай хрустящих и ароматных огурчиков. Как применять это дешевое и эффективное средство, читаете тут. Кроме того, борную кислоту можно и нужно применять для комнатных растений.

Как окучивать помидоры

Крепкие и сильные корни - еще один залог шикарного урожая помидоров. Когда корни растут, растение нужно окучивать.

У помидоров корневая масса растет не постоянно, а периодами. Время, когда пора окучивать, растения подскажут сами. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки — значит, можно в первый раз окучить куст влажной землей.

Время второго окучивания наступает тогда, когда стебель возле самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый.

Мульчирование повысит урожайность томатов на 25-30%

Польза мульчирования неоспорима, ведь под слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни.

Мульчировать томаты можно сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями.

Как выращивать помидоры в теплице - секреты садоводов

Помидорам, которые растут в теплице, повезло меньше, чем "живущим" на улице. В закрытом помещении у томатов нет помощников для опыления - ветра и насекомых, поэтому им нужна помощь. Для этого достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.

Сразу после встряхивания всех кустов цветы нужно опрыскать или полить почву, а еще через полтора-два часа проветрить теплицу.

Как вырастить хороший урожай помидор в теплице
Как вырастить хороший урожай помидор в теплице / Фото ua.depositphotos.com

Также помидорам в теплице понравится, если вы их посадите с востока на запад. Это обеспечит более равномерное освещение всех кустов. Они будут хорошо прогреваться по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. В результате световой день для томатов увеличиться, а значит урожайность повысится.

Пасынкование и удаление листьев томатов

Чтобы помидоры отдавали все свои силы на плодоношение, растение нужно пасынковать (то есть удалять лишние побеги) и обрывать листья.

Опытные огородники советуют отрезать с середины (конца) июня по несколько нижних листочков каждую неделю вплоть до первого соцветия. Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Важное правило: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть "в наличии".

Читайте такжеКак правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

Чем подкормить томаты, чтобы был хороший урожай

Внекорневые подкормки помогут получить более ранний урожай, ведь они доставляют питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневые. Их лучше всего проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

  • мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
  • 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Когда наступит время плодоношения, можно перейти к корневым подкормкам помидорных кустов. Самые популярные из них:

  • Зола для помидоров. После полива или дождя насыпьте под кусты сухую золу из расчета 3-4 ст. л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней;
  • Дрожжевая подкормка для помидоров. 10 г сухих дрожжей и 30-40 г сахара разбавить в 10 литрах теплой воды. Раствор настаивать на солнце 2-3 часа, затем развести водой в пропорции 1 к 5 и поливать растения.
  • Ведро объемом 10 л наполнить коровяком, взять 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки и ведро крапивы (10 л). Добавьте все это в бочку и залейте водой. Дайте настояться в течение 2 недель. Полученный состав разводите водой в пропорции 1:10 и поливайте растения под корень 1 раз в 7-10 дней.

И, напоследок, осенью когда урожай будет собран, не спешите, выбрасывать ботву томатов. Дело в том, что помидоры требовательны к качеству грунта и превосходно растут на своей же ботве. Ее нужно измельчить и заделайть в почву. Весной на это же место посадите рассаду и вы удивитесь роскошному урожаю.

Ранее Главред писал, как посадить помидоры уникальным немецким способом.

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