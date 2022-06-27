Кусты будут ломиться от вкусных плодов: как вырастить небывалый урожай помидоров

Как вырастить богатый урожай помидоров / Фото ua.depositphotos.com

Хороший урожай - это, пожалуй, самый главный результат, ради которого каждый дачник вкладывает свой труд в приусадебный участок. Чтобы вырастить богатый урожай томатов, нужно следовать нескольким важным правилам по уходу за растением. Таких "помидорных секретов" не так уж и много, но, применив их на практике, вы точно порадуетесь результату.

Как вырастить богатый урожай помидоров

Урожайность томатов повысится примерно на 20%, если во время цветения второй и третьей цветочных кистей опрыскивать их слабым раствором борной кислоты.

Чем полезна борная кислота для томатов:

усиливает цветение;

способствует образованию завязей;

препятствует гниению помидоров при избытке влажности;

делает растение более устойчивым к болезням;

увеличивает приток сахара к плодам, семенам.

Чтобы приготовить раствор для опрыскивания томатов, нужно 10 г (0,5 чайной ложки без верха) борной кислоты развести в стакане горячей воды, а затем добавить 10 литров воды.

Этим раствором вполне достаточно опрыскать помидоры 1-2 раза. Между подкормками должно пройти минимум десять дней.

К слову, борная кислота также поможет получить большой урожай хрустящих и ароматных огурчиков. Как применять это дешевое и эффективное средство, читаете тут. Кроме того, борную кислоту можно и нужно применять для комнатных растений.

Как окучивать помидоры

Крепкие и сильные корни - еще один залог шикарного урожая помидоров. Когда корни растут, растение нужно окучивать.

У помидоров корневая масса растет не постоянно, а периодами. Время, когда пора окучивать, растения подскажут сами. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки — значит, можно в первый раз окучить куст влажной землей.

Время второго окучивания наступает тогда, когда стебель возле самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый.

Мульчирование повысит урожайность томатов на 25-30%

Польза мульчирования неоспорима, ведь под слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни.

Мульчировать томаты можно сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями.

Как выращивать помидоры в теплице - секреты садоводов

Помидорам, которые растут в теплице, повезло меньше, чем "живущим" на улице. В закрытом помещении у томатов нет помощников для опыления - ветра и насекомых, поэтому им нужна помощь. Для этого достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.

Сразу после встряхивания всех кустов цветы нужно опрыскать или полить почву, а еще через полтора-два часа проветрить теплицу.

Как вырастить хороший урожай помидор в теплице / Фото ua.depositphotos.com

Также помидорам в теплице понравится, если вы их посадите с востока на запад. Это обеспечит более равномерное освещение всех кустов. Они будут хорошо прогреваться по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. В результате световой день для томатов увеличиться, а значит урожайность повысится.

Пасынкование и удаление листьев томатов

Чтобы помидоры отдавали все свои силы на плодоношение, растение нужно пасынковать (то есть удалять лишние побеги) и обрывать листья.

Опытные огородники советуют отрезать с середины (конца) июня по несколько нижних листочков каждую неделю вплоть до первого соцветия. Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Важное правило: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть "в наличии".

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Чем подкормить томаты, чтобы был хороший урожай

Внекорневые подкормки помогут получить более ранний урожай, ведь они доставляют питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневые. Их лучше всего проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);

калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);

кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);

1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Когда наступит время плодоношения, можно перейти к корневым подкормкам помидорных кустов. Самые популярные из них:

Зола для помидоров. После полива или дождя насыпьте под кусты сухую золу из расчета 3-4 ст. л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней;

Дрожжевая подкормка для помидоров. 10 г сухих дрожжей и 30-40 г сахара разбавить в 10 литрах теплой воды. Раствор настаивать на солнце 2-3 часа, затем развести водой в пропорции 1 к 5 и поливать растения.

Ведро объемом 10 л наполнить коровяком, взять 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки и ведро крапивы (10 л). Добавьте все это в бочку и залейте водой. Дайте настояться в течение 2 недель. Полученный состав разводите водой в пропорции 1:10 и поливайте растения под корень 1 раз в 7-10 дней.

И, напоследок, осенью когда урожай будет собран, не спешите, выбрасывать ботву томатов. Дело в том, что помидоры требовательны к качеству грунта и превосходно растут на своей же ботве. Ее нужно измельчить и заделайть в почву. Весной на это же место посадите рассаду и вы удивитесь роскошному урожаю.

Ранее Главред писал, как посадить помидоры уникальным немецким способом.

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