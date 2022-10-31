УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время года

31 октября 2022, 16:14

Главред рассказал, почему в холодное время года трескается кожа, как уберечь её от этого и что делать, если мороз уже повредил руки и лицо.

уход за руками, руки, мороз, холод, зима
Как защитить руки от холода / Коллаж фото pixaby, ua.depositphotos.com

С приходом осени многие сталкиваются с проблемой, когда кожа на руках и лице начинает сильно шелушиться, трескаться и даже печет. Все это из-за мороза и холодного ветра. В народе это называют "аллергией на холод".

У некоторых людей кожа может очень сильно краснеть и даже болеть, что вызывает невероятно сильный дискомфорт.

Однако эту проблему можно решить. Главно, правильно ухаживать за кожей, а особенно в холодное время года. Ведь если этого не делать, то руки могут стать грубыми, будто опухшие.

Почему кожа трескается на холоде

Причиной этого есть отсутствие влаги. Если вы думали, что кожа трескается лишь из-за того, что на неё дует холодный ветер, то вы сильно ошибались. Если ваша кожа хорошо увлажнена, то вы не будете ощущать такие серьезные симптомы переохлаждения.

Дело в том, что зимой или холодной осенью воздух становится более сухим, в организме может наблюдаться дефицит витаминов, что также сказывается на состоянии кожи. В сложных случаях из-за глубоких трещин кожа даже может начать кровоточить.

руки, уход за руками
Как защитить руки от холода / ua.depositphotos.com

Как защитить кожу от мороза

В холодное время года обязательно наносите на открытые участки тела защитный крем. Делать это стоит за 30 минут до выхода на улицу. Такие крема очень жирные и они должны хорошенько впитаться, чтобы действительно был эффект. Если нанести такой крем сразу перед выходом, то верхний слой кожи будет слишком влажным, что может только усугубить всю ситуацию.

Также не забывайте о перчатках или варежках. Эти аксессуары смогут также защитить ваши руки от мороза и холодного ветра.

Как помочь поврежденной коже

Если вы не успели купить защитный крем и перчатки, а ваша кожа уже успела обветриться и сильно потрескаться, то вам нужно срочно начинать её лечить.

В первую очередь вам лучше обратиться к доктору-дерматологу за помощью. Если такой возможности нет, то можно самостоятельно приобрести в аптеке специальный заживляющий крем или мазь, чтобы быстрее залечить трещины.

Дома время от времени пользуйтесь увлажняющими кремами, чтобы загрубевшие участки быстрее начали восстанавливаться и ситуация не усугублялась.

Вам необходимо уберечь свои руки от химических средств и даже от воды. Если часто мыть руки, то вода только будет вытягивать последнюю влагу из кожи, что только усугубит ситуацию.

Во время мытья посуды или других домашних дел лучше использовать резиновые перчатки, которые защитят кожу от химии. Также не стоит держать руки в горячей воде. Лучше использовать мягкое мыло, которое не будет пересушивать кожу. После каждого мытья рук необходимо мазать кожу увлажняющим кремом.

Стоит отметить, что ухаживать за кожей необходимо не только когда с ней уже есть проблемы, а постоянно. Даже в максимально комфортное время года за кожей нужно ухаживать. Это поможет надолго сохранить здоровое её состояние и уберечь от быстрого старения.

Ранее Главред рассказывал, как закрасить седину в домашних условиях и без магазинной краски для волос. Поможет то, что находится под рукой.

Вас также заинтересует:

кожа руки уход за кожей лица
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:14

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время года

16:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

16:02

Какой цветок вам понравился больше всего: тест расскажет, какими вас видят мужчины

15:57

"IRIS-T отработала на 100%": в ВСУ раскрыли детали "охоты" на ракеты РФВидео

15:48

Ситуация критическая: из Киевской области могут начать эвакуацию людей в другие областиВидео

Реклама
15:42

Тайная свадьба Максимуса-гладиатора: 58-летний Рассел Кроу женился

15:29

Хэллоуин 2022: веселые картинки и поздравления

15:15

Удары по инфраструктуре РФ спланировала неделями ранее: в разведке раскрыли деталиВидео

15:14

Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

15:02

Экс-зять Пугачевой решил помогать российским террористам

15:01

В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моряВидео

14:58

Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

14:55

Собрался и уехал: знаменитый российский спортсмен отказался выступать за родную Россию из-за войны

14:41

У Путина разразились угрозами из-за "зернового соглашения" без РФВидео

14:21

Хотели оставить украинцев без света, воды и тепла: РФ призналась в массированном обстреле УкраиныВидео

14:19

Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналисткуВидео

14:19

В боях за Украину погиб бывший депутат из Львова Юрий Лунь

14:11

Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закускиВидео

14:06

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

14:05

У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качкомВидео

Реклама
13:57

"Зеленский пойдет на переговоры": престарелый фанат Путина Берлускони выдал бред о завершении войныВидео

13:33

Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадалиВидео

13:31

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключенияВидео

13:28

Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

13:14

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

12:59

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

12:47

"Беспрецедентно": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФВидео

12:29

Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

11:57

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненыеВидео

11:54

Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

11:44

Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея ДжеджулыВидео

11:41

"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

11:33

Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52Видео

11:20

"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операциюВидео

11:07

Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

10:55

"Варварские удары": в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в УкраинеВидео

10:33

Дорофеева прокомментировала свою беременность

10:29

РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракетВидео

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФВидео

10:18

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

Реклама
09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

09:27

Решающий фактор: почему не удалось спасти Жанну Фриске

09:23

"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

09:06

Хорошие русские Россию не спасут: только большая кровьмнение

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и водыВидео

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

08:15

Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять