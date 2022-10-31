Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время года

Как защитить руки от холода / Коллаж фото pixaby, ua.depositphotos.com

С приходом осени многие сталкиваются с проблемой, когда кожа на руках и лице начинает сильно шелушиться, трескаться и даже печет. Все это из-за мороза и холодного ветра. В народе это называют "аллергией на холод".

У некоторых людей кожа может очень сильно краснеть и даже болеть, что вызывает невероятно сильный дискомфорт.

Однако эту проблему можно решить. Главно, правильно ухаживать за кожей, а особенно в холодное время года. Ведь если этого не делать, то руки могут стать грубыми, будто опухшие.

Почему кожа трескается на холоде

Причиной этого есть отсутствие влаги. Если вы думали, что кожа трескается лишь из-за того, что на неё дует холодный ветер, то вы сильно ошибались. Если ваша кожа хорошо увлажнена, то вы не будете ощущать такие серьезные симптомы переохлаждения.

Дело в том, что зимой или холодной осенью воздух становится более сухим, в организме может наблюдаться дефицит витаминов, что также сказывается на состоянии кожи. В сложных случаях из-за глубоких трещин кожа даже может начать кровоточить.

Как защитить руки от холода / ua.depositphotos.com

Как защитить кожу от мороза

В холодное время года обязательно наносите на открытые участки тела защитный крем. Делать это стоит за 30 минут до выхода на улицу. Такие крема очень жирные и они должны хорошенько впитаться, чтобы действительно был эффект. Если нанести такой крем сразу перед выходом, то верхний слой кожи будет слишком влажным, что может только усугубить всю ситуацию.

Также не забывайте о перчатках или варежках. Эти аксессуары смогут также защитить ваши руки от мороза и холодного ветра.

Как помочь поврежденной коже

Если вы не успели купить защитный крем и перчатки, а ваша кожа уже успела обветриться и сильно потрескаться, то вам нужно срочно начинать её лечить.

В первую очередь вам лучше обратиться к доктору-дерматологу за помощью. Если такой возможности нет, то можно самостоятельно приобрести в аптеке специальный заживляющий крем или мазь, чтобы быстрее залечить трещины.

Дома время от времени пользуйтесь увлажняющими кремами, чтобы загрубевшие участки быстрее начали восстанавливаться и ситуация не усугублялась.

Вам необходимо уберечь свои руки от химических средств и даже от воды. Если часто мыть руки, то вода только будет вытягивать последнюю влагу из кожи, что только усугубит ситуацию.

Во время мытья посуды или других домашних дел лучше использовать резиновые перчатки, которые защитят кожу от химии. Также не стоит держать руки в горячей воде. Лучше использовать мягкое мыло, которое не будет пересушивать кожу. После каждого мытья рук необходимо мазать кожу увлажняющим кремом.

Стоит отметить, что ухаживать за кожей необходимо не только когда с ней уже есть проблемы, а постоянно. Даже в максимально комфортное время года за кожей нужно ухаживать. Это поможет надолго сохранить здоровое её состояние и уберечь от быстрого старения.

Ранее Главред рассказывал, как закрасить седину в домашних условиях и без магазинной краски для волос. Поможет то, что находится под рукой.

Вас также заинтересует: