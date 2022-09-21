Молодость сохранится на дольше: как правильно ухаживать за кожей лица после 30 лет

Как ухаживать за кожей лица после 30 / ua.depositphotos.com

В 30 лет, казалось бы, женщина находится в самом расцвете, её красота к этому возрасту все больше привлекает мужчин. Но это лишь внешний видимый нюанс. На самом деле в 30 лет уже стоит серьезно задуматься о состоянии своей кожи, особенно на лице.

В 30 лет нужно переходить на средства, которые будут более щадящими. В таком возрасте лучше не пользоваться агрессивными пилингами и не стоит забывать об уходе. Ведь уже не получится без последствий для кожи уснуть с макияжем на лице, как в 20 лет.

Как меняется кожа после 30 лет

В этом возрасте кожа начинает "увядать". Все дело в том, что липидный барьер начинает разрушаться, а количество гиалуроновой кислоты сокращается. 30-летние красавицы замечают, что начинает теряться упругость, меняется цвет кожи, появляются первые морщины.

В организме замедляется метаболизм, что приводит к нарушению работы сальных желез и потере влаги. Это все в свою очередь увеличивает поры и утолщает роговой слой. Кожа в этом возрасте может стать более сухой.

Как ухаживать за кожей лица после 30 / ua.depositphotos.com

Как ухаживать за кожей

Первое, что нужно делать, это утром и вечером очищать кожу. Для этого необходимо использовать гели или лосьены для умывания, также есть пенки и специальное молочко. Эти средства очистят кожу от жира и грязи, что уменьшит вероятность появления воспалительных процессов. После этого необходимо воспользоваться тоником.

На постоянной основе необходимо пользоваться увлажняющим кремом, который имеет SPF-защиту. Это защитит кожу от ультрафиолета и сохранят водный баланс.

Питательные маски и сыворотки также необходимо включить в уход за кожей лица. Активные компоненты проникают глубоко в кожу и активизируют процессы её восстановления.

Обратите внимание на кожу вокруг глаз. Она невероятно нежная и требует особого ухода. В этой зоне лучше использовать лишь те средства, которые предназначены для увлажнения кожи именно вокруг глаз. Такие легкие крема имеют лифтинговый эффект. Эти средства нужно использовать за 40 минут до сна и утром после умывания.

Как ухаживать за кожей лица после 30 / ua.depositphotos.com

Не забывайте о массаже лица

Массаж обеспечивает активный приток крови, улучшает транспортировку питательных веществ, обогащает клетки кислородом. Регулярный массаж позволяет клеткам быстрее восстанавливаться и обновляться.

Для лучшего эффекта можно использовать контрастный массаж с кубиками льда. Они освежают кожу, улучшают цвет лица и нормализуют работу сальных желез.

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