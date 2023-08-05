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Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

Анна Ярославская
5 августа 2023, 14:45
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Некоторые растения приносят финансовые проблемы и в целом плохо влияют на материальное благополучие.
Плющ, азалия, папоротник
Какие растения выгоняют деньги из дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Комнатным растениям приписывают разнообразные магические свойства, в том числе и способность притягивать благополучие. Но некоторые зеленые любимцы, согласно поверьям, могут оказывать совершенно противоположное влияние, а именно - выгонять из дома деньги.

Если вам интересно, как при помощи растения сделать так, чтобы кошелек никогда не был пуст, читайте материал: Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги.

Согласно приметам, есть как минимум три комнатных растения, которые приносят финансовые проблемы и в целом плохо влияют на материальное благополучие.

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Папоротник. Говорят, что это растение имеет негативную энергетику, поэтому его не стоит держать в доме. Папоротник может стать причиной не только безденежья, но и болезней.

Дело в том, что папоротниковые растения имеют специфический аромат. Если его вдыхать длительное время, это может спровоцировать головокружение и приступы головной боли, аллергические реакции и бессоницу.

У аллергиков и людей с кожными заболеваниями растение может спровоцировать приступ астмы. Если части растения попадут в пищу, то это приведет к расстройству пищеварения.

Папоротник
Папоротник имеет негативную энергетику / Фото: ua.depositphotos.com

Азалия. Это цветок очень красив, но опасен, так как является энергетическим вампиром. Растение может забрать силы у своего хозяина, лишить его материального благополучия и стать причиной ссор в семье.

Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, то азалия может спровоцировать у них головные боли и приступы удушья.

Хотя азалия не подходит для дома, в офисе она может помочь. Например, если коллеги плетут интриги и сплетничают, то азалия заставит их оставить вас в покое.

Итак, отвечая на вопрос, какой цветок нужно держать на работе, чтобы обезоружить врагов, ответ будет - "азалию".

Азалия
Азалия является энергетическим вампиром / Фото: pixabay.com

Плющ. Это растение лучше держать на улице, а не в квартире. В домах, где растет плющ, процветает финансовая нестабильность.

В целом, это неоднозначное растение. Оно питается негативной энергией. То есть, если в семье часто бывают ссоры и конфликты, плющ заберет на себя негатив и гармонизирует отношения.

Но, с другой стороны, если отношения хорошие, а плющу нужна энергия, он будет тянуть последние соки из своего владельца, наоборот, вытягивая удачу, взамен оставляя лишь неприятности.

Плющ
Плющ питается негативной энергией / Фото: ua.depositphotos.com

Ранее Главред писал, можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделать.

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