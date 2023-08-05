Кошелек всегда будет пуст: 3 растения, которые выгоняют из дома деньги

Комнатным растениям приписывают разнообразные магические свойства, в том числе и способность притягивать благополучие. Но некоторые зеленые любимцы, согласно поверьям, могут оказывать совершенно противоположное влияние, а именно - выгонять из дома деньги.
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Согласно приметам, есть как минимум три комнатных растения, которые приносят финансовые проблемы и в целом плохо влияют на материальное благополучие.
Папоротник. Говорят, что это растение имеет негативную энергетику, поэтому его не стоит держать в доме. Папоротник может стать причиной не только безденежья, но и болезней.
Дело в том, что папоротниковые растения имеют специфический аромат. Если его вдыхать длительное время, это может спровоцировать головокружение и приступы головной боли, аллергические реакции и бессоницу.
У аллергиков и людей с кожными заболеваниями растение может спровоцировать приступ астмы. Если части растения попадут в пищу, то это приведет к расстройству пищеварения.
Азалия. Это цветок очень красив, но опасен, так как является энергетическим вампиром. Растение может забрать силы у своего хозяина, лишить его материального благополучия и стать причиной ссор в семье.
Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, то азалия может спровоцировать у них головные боли и приступы удушья.
Хотя азалия не подходит для дома, в офисе она может помочь. Например, если коллеги плетут интриги и сплетничают, то азалия заставит их оставить вас в покое.
Итак, отвечая на вопрос, какой цветок нужно держать на работе, чтобы обезоружить врагов, ответ будет - "азалию".
Плющ. Это растение лучше держать на улице, а не в квартире. В домах, где растет плющ, процветает финансовая нестабильность.
В целом, это неоднозначное растение. Оно питается негативной энергией. То есть, если в семье часто бывают ссоры и конфликты, плющ заберет на себя негатив и гармонизирует отношения.
Но, с другой стороны, если отношения хорошие, а плющу нужна энергия, он будет тянуть последние соки из своего владельца, наоборот, вытягивая удачу, взамен оставляя лишь неприятности.
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