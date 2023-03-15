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Можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделать

15 марта 2023, 12:06
Прежде чем подарить денежное дерево из своего дома, лучше всего обнулить его энергию, чтобы не отдать вместе с ним свое благополучие.

Денежное дерево
Можно ли дарить денежное дерево на свадьбу, день рождения и Новый год / Фото pixabay.com

Денежное дерево - это растение, которое накапливает энергетику дома, а также притягивает финансовое благополучие в семью. В связи с этим возникает вопрос, можно ли дарить денежное дерево, ведь таким образом есть риск отдать денежную энергию другому человеку.

На самом деле дарить толстянку можно. Если преподнести денежное дерево в подарок кому-то из членов семьи, это поможет укрепить денежные потоки, а также принесет удачу. Если подарить растение коллеге по работе, то отношения станут более дружескими.

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Кому нельзя дарить денежное дерево

Растение из своего дома нельзя отдавать завистливым друзьям, ревнивым родственникам или коллегам. Такой поступок может отнять вашу энергию и финансовое благополучие.

Как правильно дарить денежное дерево

Перед тем, как подарить толстянку, необходимо рассказать историю ее происхождения. Дарить такой подарок можно только с добрыми и позитивными мыслями.

Также нужно сказать человеку, которому предназначается подарок, что размещать денежное дерево необходимо в зоне богатства, так как тогда действие подарка будет усилено в два раза.

Важное правило: отдавать растение можно людям с положительными эмоциями и только тем, кого действительно любите и уважаете.

Прежде чем подарить денежное дерево из своего дома, лучше всего обнулить его энергию, чтобы не отдать вместе с ним свое благополучие.

Можно ли дарить денежное дерево на день рождения

Толстянка - отличный подарок на день рождения, так как растение символизирует богатство, приносит доход и в принципе его энергетика может помочь изменить жизнь к лучшему.

Если вы преподносите такой подарок, нужно взять плату в виде монетки. Это необходимо для того, чтобы у вас не пошатнулось финансовое состояние.

Можно ли дарить денежное дерево из дома

Если растение дарится из семьи, где денежные дела уже налажены, к денежному дереву нужно прикрепить китайские монетки, связанные красной нитью. Это поможет избежать ситуации, при которой вы передадите имениннику всю свою финансовую удачу.

Можно ли подарить денежное дерево на Новый год

Перед тем как преподнести подарок, тщательно осмотрите каждый листик растения, найдите увядшие или больные листья и удалите их.

Если этого не сделать, будущий владелец растения не только не увеличит свое богатство, но может потерять нажитое или получить проблемы со здоровьем.

Так как подарок преподносится на Новый год, желательно дарить растение, припорошенное искусственным снегом.

Можно ли дарить денежное дерево на свадьбу

На свадьбу толстянку можно подарить в нескольких вариантах:

  • искусственное денежное дерево;
  • оригинально украшенное дерево.

Если вы дарите молодоженам живое денежное дерево, оно должно быть в красивом горшке.

Если вы дарите искусственное денежное дерево (состоит из монеток и проволоки), то на его можно нанизать бумажные денежные купюры в качестве дополнительного финансового бонуса. Также на тонкие веточки можно повязать разноцветные ленточки, что будет символизировать не только денежный достаток, но и любовь.

Рекомендуется, чтобы у дерева было не менее 10 веток по 10 монет, т.е. всего не менее 100 монет.

К слову, если вы купили денежное дерево в магазине, его нужно очистить от чужой энергии. Предметы очищают от ненужной энергии, поместив их на трое суток в солёную воду. После - промывают в проточной воде и используют.

Ранее Главред писал, как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги.

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