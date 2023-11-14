Корни "попрут" через две недели: ложка этой специи спасет орхидею от гибели

Если у вас на кухонной полочке завалялся пакетик с куркумой, не спешите его выбрасывать. Ведь его можно применить с пользой.

https://news.glavred.info/korni-poprut-cherez-dve-nedeli-lozhka-etoy-specii-spaset-orhideyu-ot-gibeli-10516639.html Ссылка скопирована

Куркума для комнатных растений - как применять / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Куркума считается одной из самых полезных специй в мире. Но полезна она не только для человека, но и для растений. Куркума для орхидей - рабочий способ спасти растение от грибка и помочь нарастить корни тропической красавице.

Как поливать орхидею с куркумой

Если у вас на кухонной полочке завалялся пакетик с куркумой, не спешите его выбрасывать. Ведь его можно применить с пользой. Впрочем, специя с истекшим сроком годности не подойдет, так как скорее всего результата вы не увидите. Поэтому куркума для комнатных растений должна быть свежей.

видео дня

Чтобы реанимировать орхидею, нужно провести ряд нехитрых манипуляций.

Во-первых, прекратите полив орхидеи, а потом удалите все старые или гнилые корни, оставляя только здоровые.

Чтобы приготовить воду с куркумой, растворите чайную ложку специи в 0,5 литрах воды. Размешайте раствор, дайте настояться несколько минут и процедите его через марлю.

Далее орхидею опускают на 30 минут в раствор куркумы, чтобы обеззаразить корни. В воде должны находиться только кончики корней.

Вазон с орхидеей должен стоять в прохладном и сухом месте. Воду периодически меняют, пока не восстановится корневая система. После этого орхидею можно пересаживать в новый субстрат.

Некоторые садоводы действуют иным способом: после обрезки корней их "припудривают" при помощи кисточки молотой куркумой. Говорят, что корни начнут активно расти, и результат будет виден через пару недель.

К слову, настой из куркумы поможет не только нарастить корни орхидеи, но и избавит о грибка, так как специя обладает антисептическим действием.

Также куркума поспособствует росту листьев и их восстановлению. Для этого растение опрыскивают раствором из куркумы и воды. Единственный минус такого способа - биопрепараты действуют довольно медленно, поэтому нужно запастись терпением.

Ранее Главред писал, что делать, если орхидея наращивает листья и не цветет, а также как подкормить орхидею молоком.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.