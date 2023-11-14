Корни "попрут" через две недели: ложка этой специи спасет орхидею от гибели

Куркума считается одной из самых полезных специй в мире. Но полезна она не только для человека, но и для растений. Куркума для орхидей - рабочий способ спасти растение от грибка и помочь нарастить корни тропической красавице.
Как поливать орхидею с куркумой
Если у вас на кухонной полочке завалялся пакетик с куркумой, не спешите его выбрасывать. Ведь его можно применить с пользой. Впрочем, специя с истекшим сроком годности не подойдет, так как скорее всего результата вы не увидите. Поэтому куркума для комнатных растений должна быть свежей.
Чтобы реанимировать орхидею, нужно провести ряд нехитрых манипуляций.
Во-первых, прекратите полив орхидеи, а потом удалите все старые или гнилые корни, оставляя только здоровые.
Чтобы приготовить воду с куркумой, растворите чайную ложку специи в 0,5 литрах воды. Размешайте раствор, дайте настояться несколько минут и процедите его через марлю.
Далее орхидею опускают на 30 минут в раствор куркумы, чтобы обеззаразить корни. В воде должны находиться только кончики корней.
Вазон с орхидеей должен стоять в прохладном и сухом месте. Воду периодически меняют, пока не восстановится корневая система. После этого орхидею можно пересаживать в новый субстрат.
Некоторые садоводы действуют иным способом: после обрезки корней их "припудривают" при помощи кисточки молотой куркумой. Говорят, что корни начнут активно расти, и результат будет виден через пару недель.
К слову, настой из куркумы поможет не только нарастить корни орхидеи, но и избавит о грибка, так как специя обладает антисептическим действием.
Также куркума поспособствует росту листьев и их восстановлению. Для этого растение опрыскивают раствором из куркумы и воды. Единственный минус такого способа - биопрепараты действуют довольно медленно, поэтому нужно запастись терпением.
Ранее Главред писал, что делать, если орхидея наращивает листья и не цветет, а также как подкормить орхидею молоком.
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