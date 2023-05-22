Как подкормить орхидею молоком для безумно красивого цветения

Молоко для орхидей - одно из самых лучших, эффективных и доступных удобрений, которое может приготовить каждый в домашних условиях. Оно содержит множество полезных веществ, благодаря которым орхидея будет обильно и пышно цвести.
Почему молоко полезно для орхидеи
Во-первых, молоко содержит азот, который стимулирует образование новых листьев и бутонов.
Во-вторых, в молоке много кальция, который укрепляет корни и стебли, повышает устойчивость к болезням.
Калий регулирует водный баланс и дыхание растения, способствует цветению.
Магний улучшает фотосинтез и окраску листьев и цветков.
Белок, который содержится в молоке, является строительным материалом для клеток и тканей.
Кроме того, если протирать листья орхидеи молоком, они приобретут глянцевый блеск, а налет от жесткой воды исчезнет. Кроме того, молоко создает на поверхности растения тонкую пленку, которая защищает его от вредителей, бактерий и грибков.
Как приготовить подкормку из молока для орхидей
Чтобы приготовить молочную воду для орхидей, нужно смешать поллитра отстоянной или дождевой воды с одной столовой ложкой цельного коровьего молока жирностью 3,2–6%.
Как поливать орхидею молоком
Орхидею нужно поставить в большую миску или таз и обильно полить молочным раствором.
Оставьте на 15 минут, чтобы молоко проникло в корни и листья. Затем слейте лишнюю жидкость.
Такую молочную подкормку орхидеи нужно повторять каждые две недели или хотя бы раз в месяц. В результате тропическая красавица будет цвести пышно и обильно.
Как протирать листья орхидеи молоком
Для этой процедуры молочный раствор готовится по другому рецепту. Нужно смешать 2 столовые ложки воды и 1 столовую ложку молока.
В этом растворе нужно смачивать ватный диск и протирать листья орхидеи. В результате они будут здоровыми, блестящими и чистыми.
Молоко нужно добавлять строго по указанной норме. Иначе может появиться неприятный запах, а рост растений замедлится.
Используйте молоко только в разведенном виде и не чаще, чем рекомендовано.
Ранее Главред писал, когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.
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