Как подкормить орхидею молоком для безумно красивого цветения

Что нужно для пышного цветения орхидеи? Конечно же, своевременные подкормки. В частности, молоко с орхидеями сотворит чудо.

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Можно ли поливать орхидею молоком / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Молоко для орхидей - одно из самых лучших, эффективных и доступных удобрений, которое может приготовить каждый в домашних условиях. Оно содержит множество полезных веществ, благодаря которым орхидея будет обильно и пышно цвести.

Почему молоко полезно для орхидеи

Во-первых, молоко содержит азот, который стимулирует образование новых листьев и бутонов.

Во-вторых, в молоке много кальция, который укрепляет корни и стебли, повышает устойчивость к болезням.

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Калий регулирует водный баланс и дыхание растения, способствует цветению.

Магний улучшает фотосинтез и окраску листьев и цветков.

Белок, который содержится в молоке, является строительным материалом для клеток и тканей.

Кроме того, если протирать листья орхидеи молоком, они приобретут глянцевый блеск, а налет от жесткой воды исчезнет. Кроме того, молоко создает на поверхности растения тонкую пленку, которая защищает его от вредителей, бактерий и грибков.

Как приготовить подкормку из молока для орхидей

Чтобы приготовить молочную воду для орхидей, нужно смешать поллитра отстоянной или дождевой воды с одной столовой ложкой цельного коровьего молока жирностью 3,2–6%.

Как поливать орхидею молоком

Орхидею нужно поставить в большую миску или таз и обильно полить молочным раствором.

Оставьте на 15 минут, чтобы молоко проникло в корни и листья. Затем слейте лишнюю жидкость.

Такую молочную подкормку орхидеи нужно повторять каждые две недели или хотя бы раз в месяц. В результате тропическая красавица будет цвести пышно и обильно.

Как протирать листья орхидеи молоком

Для этой процедуры молочный раствор готовится по другому рецепту. Нужно смешать 2 столовые ложки воды и 1 столовую ложку молока.

В этом растворе нужно смачивать ватный диск и протирать листья орхидеи. В результате они будут здоровыми, блестящими и чистыми.

Молоко нужно добавлять строго по указанной норме. Иначе может появиться неприятный запах, а рост растений замедлится.

Используйте молоко только в разведенном виде и не чаще, чем рекомендовано.

Ранее Главред писал, когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.

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