УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Орхидея наращивает листья и не цветет - в чем причина и что делать

Анна Ярославская
9 мая 2023, 16:25
198
Если ваша орхидея еще не слишком молода для того, чтобы выпустить стрелку, значит ее нужно заставить это сделать.

Орхидея
Что нужно сделать, чтобы орхидея дала стрелку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Орхидеи - гордость любого цветовода, особенно если они красиво и пышно цветут. Но бывает так, что орхидея лишь наращивает листья, а выпускать стрелку не хочет. Главред разобрался, что сделать чтобы орхидея пустила стрелу.

Когда орхидея выпускает стрелу

При правильных условиях содержания гибридные орхидеи начинают цветение в возрасте от 1,5 до 3 лет. Орхидея фаленопсис должна иметь не менее 5-8 листьев.

видео дня

Если ваша орхидея не пускает стрелу, возможно она просто еще не достигла нужного возраста, но есть и другие причины.

Почему не выходит стрелка у орхидеи

Растение атакуют вредители. В частности, орхидеи поражаются мучнистым червецом, который высасывает соки из молодых бутонов, что приводит к их увяданию. Также препятствовать нормальному развитию растения могут щитовка, белокрылка, клещи, трипсы, нематоды и другие вредители.

Орхидею перекормили удобрениями с высоким содержанием азота. Чтобы растение начало формировать бутоны, стоит перейти на фосфорные добавки.

Слишком сухой или холодный воздух - еще одна причина того, почему орхидея не пускает стрелу. Идеальная температура воздуха для цветка - около 25°С, влажность - 60-80%.

К слову, прохладу (17-22°C) орхидеи переносят легче, чем засуху и жару. Например, Фаленопсис в сухом и жарком помещении начнет сбрасывать бутоны.

Неправильный полив и освещение. Как напоить тропическую красавицу, читайте в материале: Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ.

Что касается освещения, то пробудить спящую почку без хорошего освещения сложно. При этом важно избегать прямых солнечных лучей летом. Световой день должен длиться не менее 10 часов. Поэтому, если стрелка появилась зимой, используйте мощную фитолампу. Источник света нужно расположить над растением, но важно, чтобы листья не нагревались.

Что сделать, чтобы орхидея пустила стрелу

Многие цветоводы задаются вопросом, что нужно сделать, чтобы орхидея дала стрелку. Самый эффективный способ - создать для растения стрессовую ситуацию.

Для фаленопсиса, Ванды и других моноподиальных орхидей лучше всего сократить полив. Временная засуха поможет разбудить спящие почки даже при условии недостаточного освещения. Для этого увеличьте интервалы между поливами минимум в два раза, чтобы субстрат и корни полностью высыхали. Также стоит отказаться от опрыскивания, внесения удобрений и биостимуляторов.

В подобном режиме орхидея должна прожить 1-2 месяца, а затем можно вернуться к прежней схеме полива.

Еще один способ заставить орхидею цвести - создать перепад температуры. Как вариант, можно ежедневно выносить растение на ночь на балкон. Разница между дневными и ночными температурами должна составлять около 6°С. При этом столбик термометра не должен опускаться ниже 16°С.

Второй вариант - поставьте вазон с орхидеей в прохладное темное место, например, в погреб или кладовку.

Как заставить орхидею цвести

Стимулятором роста бутонов являются калиевые и фосфорные добавки.

Если орхидея все же выпустила цветонос, то ускорить цветение можно с помощью цитокининовой пасты. Для этого найдите почку и оголите ее, сделав аккуратный надрез и сняв верхнюю чешуйку. На открывшийся участок нанесите равномерным слоем немного пасты.

Горячий душ для орхидеи

Этот немного радикальный метод также поможет заставить орхидею цвести. Сначала растение нужно полить обычным образом, а через 30 минут – переместить горшок под струю горячей воды.

Принимать душ орхидея должна не дольше 1 минуты, чтобы не обжечь корни и листья.

После процедуры прекратите полив и опрыскивание на две недели.

Ранее Главред писал, когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.

Вам также может быть интересно:

комнатные растения орхидея интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступает

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступает

14:51 Украина
"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации

"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации

14:33 Эксклюзивы
ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФ

ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФ

14:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:34

Ксения Мишина впервые рассказала, почему на самом деле не вышла замуж за отца своего сына

16:25

Орхидея наращивает листья и не цветет - в чем причина и что делать

16:22

Пышные и сочные котлеты будут таять во рту: ловкий трюк удивит даже опытных хозяекВидео

16:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая известна немногим

16:01

Пономарев пояснил, как нужно будет бороться с реваншизмом в РоссииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:56

Срочно отправился домой в сопровождении "скорых": Лукашенко стало плохо на параде в МосквеВидео

15:54

Прошил "Иглой": боец Нацгвардии сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету

15:41

Валерия призвала и дальше убивать украинцев, ведь "бог на нашей стороне"Видео

15:40

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

Реклама
15:35

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

15:28

Пугачева написала приуроченное к 9 мая обращение: россияне в истерикеВидео

15:13

"Роди мне ребенка": Киркоров умолял известную певицу о наследникеВидео

15:11

Ягоды будут сочными всегда: восхитительное клубничное варенье за 5 минут - рецепт объедениеВидео

14:57

Favbet Foundation передал бригаде ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi L200

14:53

"Спасибушечка" Лоран пожелала усопшим бабушкам и дедушкам "победы над нацизмом"Видео

14:51

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступаетВидео

14:35

Любители путиниста Лепса во Львове получили повесткиВидео

14:33

"Все, мамочка, я побежал": на фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперацииЭксклюзив

14:32

Что нельзя хранить в кошельке: 5 предметов, которые блокируют денежный поток

14:31

Женщина делала маникюр в течение многих лет — теперь она едва может двигать руками

Реклама
14:29

ЕС готов дать Украине 1 млн артснарядов: Зеленский назвал залог победы над РФВидео

14:19

Единственное видеоинтервью с Валерием Залужным за время войны покажут в проекте "Год. За кадром"Видео

14:17

Тома Круза заподозрили в романе с "разведенкой" Шакирой - СМИВидео

14:14

На параде в Москве был только один танк, и тот изготовлен в УкраинеВидео

13:54

На Донбассе погиб сотрудник Офиса президента - ЕрмакВидео

13:51

Злата Огневич опозорилась на гей-свадьбе бывшего участника Холостячки

13:43

"Техника навсегда осталась в Украине": в Сети расчихвостили позорный парад Путина на Красной площадиВидео

13:31

Жизнь изменится: что значит номер квартиры и как выбрать счастливый ключик

13:26

В Новосибирске российские партизаны сожгли бомбардировщик РФ Су-24Видео

12:56

Как украинцам получить 40 тысяч грн помощи: почему нужно поспешитьВидео

12:47

Звезда Женского квартала раскритиковал Олега Псюка: "Неизвестный, а ведет себя, как канье уэст"

12:41

Гороскоп на завтра 10 мая 2023: Девам – неожиданный звонок, Рыбам – вещий сонВидео

12:40

В Варшаве на "День Победы" российских дипломатов разбудили сиренами и взрывамиВидео

12:27

Везет не всем: что значит, если кошка лежит или спит на человеке

12:25

Струхнул и начал оглядываться: Путина напугала странная "бавовна" на параде в МосквеВидео

12:08

Прекращение огня и мирные переговоры в Украине сейчас невозможны – генсек ООН

11:55

Почему нельзя убирать паутину в доме и что она предвещает

11:50

"Похожа на Путина − следит за Вами": Галкин повеселил фанатов фото рыбы с "лицом" диктатораВидео

11:47

Пригожин может сдать Бахмут и устроить путч: Киселев раскрыл сценарий мятежа в РФВидео

11:43

А где, извините за выражение, армата?мнение

Реклама
11:43

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

11:30

Загадка на внимание: нужно найти синий резиновый круг в аквапарке

11:27

Тина Кароль считает свое выступление на Евровидении позором: "Мой комплекс неполноценности"Видео

11:20

"Армия бежит": после игнорирования ультиматума Пригожин выдал правду о ситуации на фронтеВидео

11:06

В Украину наконец-то идет потепление: синоптики назвали точную датуВидео

10:43

Как кошка благодарит хозяина: интересные факты о том, как понять своего любимца

10:38

"Парад убийц": у Зеленского разнесли "победобесие" в Москве после ракетного удара по Украине

10:31

Чемоданчик Путина, смешной Шойгу и танк 1940-х годов: как прошел парад на Красной площадиВидео

10:27

Солдаты в черных мешках: в сети саркастически показали, каким должен быть парад в Москве на 9 мая

10:26

"Мы начнем контрнаступление немедленно": Шмыгаль заявил, что ВСУ готовятся к успешной операцииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять