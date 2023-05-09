Орхидея наращивает листья и не цветет - в чем причина и что делать

Если ваша орхидея еще не слишком молода для того, чтобы выпустить стрелку, значит ее нужно заставить это сделать.

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Что нужно сделать, чтобы орхидея дала стрелку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Орхидеи - гордость любого цветовода, особенно если они красиво и пышно цветут. Но бывает так, что орхидея лишь наращивает листья, а выпускать стрелку не хочет. Главред разобрался, что сделать чтобы орхидея пустила стрелу.

Когда орхидея выпускает стрелу

При правильных условиях содержания гибридные орхидеи начинают цветение в возрасте от 1,5 до 3 лет. Орхидея фаленопсис должна иметь не менее 5-8 листьев.

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Если ваша орхидея не пускает стрелу, возможно она просто еще не достигла нужного возраста, но есть и другие причины.

Почему не выходит стрелка у орхидеи

Растение атакуют вредители. В частности, орхидеи поражаются мучнистым червецом, который высасывает соки из молодых бутонов, что приводит к их увяданию. Также препятствовать нормальному развитию растения могут щитовка, белокрылка, клещи, трипсы, нематоды и другие вредители.

Орхидею перекормили удобрениями с высоким содержанием азота. Чтобы растение начало формировать бутоны, стоит перейти на фосфорные добавки.

Слишком сухой или холодный воздух - еще одна причина того, почему орхидея не пускает стрелу. Идеальная температура воздуха для цветка - около 25°С, влажность - 60-80%.

К слову, прохладу (17-22°C) орхидеи переносят легче, чем засуху и жару. Например, Фаленопсис в сухом и жарком помещении начнет сбрасывать бутоны.

Неправильный полив и освещение. Как напоить тропическую красавицу, читайте в материале: Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ.

Что касается освещения, то пробудить спящую почку без хорошего освещения сложно. При этом важно избегать прямых солнечных лучей летом. Световой день должен длиться не менее 10 часов. Поэтому, если стрелка появилась зимой, используйте мощную фитолампу. Источник света нужно расположить над растением, но важно, чтобы листья не нагревались.

Что сделать, чтобы орхидея пустила стрелу

Многие цветоводы задаются вопросом, что нужно сделать, чтобы орхидея дала стрелку. Самый эффективный способ - создать для растения стрессовую ситуацию.

Для фаленопсиса, Ванды и других моноподиальных орхидей лучше всего сократить полив. Временная засуха поможет разбудить спящие почки даже при условии недостаточного освещения. Для этого увеличьте интервалы между поливами минимум в два раза, чтобы субстрат и корни полностью высыхали. Также стоит отказаться от опрыскивания, внесения удобрений и биостимуляторов.

В подобном режиме орхидея должна прожить 1-2 месяца, а затем можно вернуться к прежней схеме полива.

Еще один способ заставить орхидею цвести - создать перепад температуры. Как вариант, можно ежедневно выносить растение на ночь на балкон. Разница между дневными и ночными температурами должна составлять около 6°С. При этом столбик термометра не должен опускаться ниже 16°С.

Второй вариант - поставьте вазон с орхидеей в прохладное темное место, например, в погреб или кладовку.

Как заставить орхидею цвести

Стимулятором роста бутонов являются калиевые и фосфорные добавки.

Если орхидея все же выпустила цветонос, то ускорить цветение можно с помощью цитокининовой пасты. Для этого найдите почку и оголите ее, сделав аккуратный надрез и сняв верхнюю чешуйку. На открывшийся участок нанесите равномерным слоем немного пасты.

Горячий душ для орхидеи

Этот немного радикальный метод также поможет заставить орхидею цвести. Сначала растение нужно полить обычным образом, а через 30 минут – переместить горшок под струю горячей воды.

Принимать душ орхидея должна не дольше 1 минуты, чтобы не обжечь корни и листья.

После процедуры прекратите полив и опрыскивание на две недели.

Ранее Главред писал, когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.

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