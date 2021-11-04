Комаровский указал на вред "дистанционки" и как вернуть детей за парты

Комаровский высказался о дистанционке во время карантина / Скриншот

Большая часть областей нашей страны попали в "красную" зону карантину, из-за этого школьников перевели на "дистанционку". Закрытие школ негативно влияет не только на качество образования, но и на психику детей и их навыки коммуникации.

Почему закрытие школ плохо для детей и как их снова вернуть за парты, рассказал доктор Комаровский в программе Итоги месяца с доктором Комаровским.

Как объяснил известный украинский врач, дети вынуждены сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом и не принести болезнь домой, своим бабушкам и дедушкам.

"Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что, если их сейчас отправить ходить в школу, дети активно начнут болеть. Дети болеют коронавирусом активно и в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек", - объяснил Комаровский.

Он добавил, что во многих странах мира вакцинировать в первую очередь стали взрослых, чтобы снизить риск заражения от детей. Именно вакцинация взрослых, по словам Комаровского, помогает быстрее отправить детей в школы.

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Тот факт, что они уже второй год не могут нормально посещать занятия – страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать.

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"Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, проблему бы решили прививками более старших родственников, а именно дедушек и бабушек", - отмечает эксперт.

Комаровский считает, что вакцинация детей тоже очень важна и это уже видно на примере Израиля, где 30% вакцинированных – это дети.

Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.

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