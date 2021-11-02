Комаровский назвал главную опасность штамма Дельта

Комаровский рассказал о штамме Дельта / Скриншот

Известный доктор Евгений Комаровский озвучил причину того, что коронавирус штамма Дельта так быстро распространяется, несмотря на все методы профилактики и вакцинацию. Он объяснил, почему большинство способов снизить массовое распространение вируса не помогают.

Как объяснил специалист в эфире программы Итоги месяца с доктором Комаровским , вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным методом профилактики коронавируса, но снизить уровень заболеваемости она не помогла не только из-за нежелания украинцев делать прививку. Самая большая ошибка – несоблюдение других методов противодействия коронавирусной инфекции.

"Этот штамм очень заразен, в отличие от других типов коронавируса, может передаваться с потоками воздуха. Поэтому, помимо вакцинации, очень важно постоянно проветривать помещения. То же касается общественного транспорта – все автобусы или трамваи должны после того, как высадили пассажиров, отстояться минут 15 с отрытыми окнами", - рассказал Евгений Комаровский.

Хороший способ контролировать норму уровня кислорода в помещении и выявлять, есть ли риск заражения штаммом Дельта – это поставить датчик углекислого газа.

Если уровень газа в помещении очень высок, то это значит, что там плохая вентиляция. А соответственно, риск заражения очень высокий. Такие приборы стоит ставить в школах, детских садах и больших помещениях.

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Если прибор покажет 1500 РРМ (количество частиц СО2 на миллион частиц в воздухе), то еще терпимо. Если больше – то нужно срочно проветрить помещение и вывести детей на воздух. Норма – 1000 РРМ при температуре +22 градуса и влажности – 40-60%.

Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время в Украине будет реальное обострение эпидемии коронавируса. По его словам, причиной этому станет похолодание, в результате которого люди будут меньше бывать на воздухе и будут больше времени проводить в помещениях, где выше риски заражения.

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