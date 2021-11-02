Доктор Комаровский рассказал, как избежать инсульта в 30 лет

Евгений Комаровский дал ценные советы / скриншот с видео

Инсульт может приключиться с человеком как в 30 лет, так и значительно раньше. Никаких волшебных анализов, которые могут на это указать, не существует, говорит известный врач-педиатр Евгений Комаровский

"Вообще, вы должны понимать, когда вы слышите, что у кого-то в раннем возрасте приключился инсульт, в большинстве случаев речь идет о врожденной патологии. Это не связано с какими-то анализами, заранее можно было определить, только проведя компьютерную томографию и обнаружив аномалию сосудов головного мозга, которые станут причиной инсульта", - отметил Комаровский на своем Youtube-канале.

По словам медика, анализов, что выявить риск инсульта - нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают риск инсульта.

Читайте такжеНичем не болел – и случился инсульт: из груди 13-летнего волынянина достали сердце 70-летнего деда"И вот на это вы должны обращать внимание. Не про анализы думать, если вас волнует тема инсульта, а думать о том, чтобы в вашей жизни не было: пьянства, курения, очень мощного фактора, который на много в жизни влияет — ожирения, гиподинамии — ограничение физической нагрузки — все это увеличивает риск инсульта. Все это связано с такими явлением как гипертоническая болезнь, то есть вы должны контролировать артериальное давление, и вы должны контролировать уровень сахара в крови", - пояснил педиатр.

Комаровский также отметил, что это не единственные факторы, которые влияют на возникновение инсульта как у молодого, так и у пожилого человека.

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"Если есть какие-то проблемы, то, естественно, это увеличивает риск инсульта в молодом возрасте. Коррекция уровня жизни, своевременное обследование. И еще один фактор, на который я хочу обратить внимание — это дефицит жидкости в организме — обезвоживание", - подытожил Комаровский.