Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов

Раду можно посещать только по ковид-документам / УНИАН

Парламент принял постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавируса. Документ во время внеочередного заседания поддержали 279 депутатов, сообщает пресс-служба парламента 2 ноября.

Рада решила, что постановление вступит в силу не позднее 15 ноября.

Согласно постановлению № 6154, на период действия карантина допуск в помещение Верховной рады, народных депутатов, работников аппарата, помощников-консультантов нардепов и других посетителей, а также представителей СМИ разрешается только при наличии документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

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Также разрешен допуск в случае отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или справки о выздоровлении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

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