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Когда закончится война и Украина отвоюет Крым: новый прогноз астролога

25 июля 2022, 13:39

Как говорит астролог Алексей Кириченко, война в Украине не утихнет аж до марта будущего года. А наша страна вступит в Евросоюз весной 2024 года.

Астрология, танк
Когда закончится война и Украина отвоюет Крым: новый прогноз астрология / УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский специалист по астрологии Алексей Кириченко рассказал, когда именно окончится война Украины против России и можно ли окончания боев ожидать уже в нынешнем году. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, сообщает УНИАН.

По прогнозу Кириченко, война в Украине не утихнет аж до марта будущего года.

"Основные боевые действия и проблемы от войны закончатся до марту 2023 года. Зимой до этого могут быть экономические затруднения", — говорит астролог.

Еще год понадобится, считает Кириченко, на то, чтобы полностью установился мир. Окончательно все утихомирится весной 2024 года. И именно тогда же возможно вступление Украины в Евросоюз, прогнозирует он.

Отвоевывание районов Украины о оккупантов будет происходить в течение 2023-2025 годов (кроме Крыма ‒ его освобождение может затянуться до 2026 года).

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Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что нынешний этап войны закончится в конце текущей недели, но сразу же начнется новый период – еще более сложный. Она предупредила об опасности усиления обстрелов со стороны оккупантов.

До того астролог и экстрасенс Анна Ефремова прогнозировала, что война в Украине может затянуться, но самое главное – любым способом выстоять до конца года. В сентябре боевые действия снизят обороты, но война еще не закончится.

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Автор: Егор Бунин
астролог Алексей Кириченко новости Украины война России и Украины
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