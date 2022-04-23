Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю Россию

Гороскоп Шойгу говорит о том, что он потеряет все, и ему грозит тюрьма / Коллаж фото Reuters, pixabay.com

Когда закончится война - вопрос, который каждый день задают себе украинцы. Но однозначного ответа на него нет - не могут назвать точную дату ни политики, ни военные, ни политологи, ни астрологи. Тем не менее все сходятся в одном - победа будет за Украиной.

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что хотя нет четких указаний на то, сколько еще продлится война России против Украины, для страны- агрессора все закончится печально - разрухой и потерей территорий. Об этом говорит гороскоп России.

"Я отталкивалась от двух значимых для этой страны дат — 12 июня 1990 года, когда была принята декларация создания государства Россия, и 25 декабря 1991 года — день, когда окончательно рухнул СССР и состоялось первое поднятие флага РФ. Обе даты одинаково плохи для страны и указывают на проигрыш в военных действиях. Черная Луна, которая, судя по гороскопу России, находилась в восьмом доме (именно он отвечает за войну) говорит о поражении в главной битве. А Марс, который оказался в четвертом доме — о масштабных разрушениях и даже потере своих территорий", - сказала Виттрок в интервью Фактам.

Также, прогнозируя будущее страны, нужно учитывать гороскопы ее правителей. С президентом РФ Владимиром Путиным в этом отношении сложно, ведь точная дата и время его рождения строго засекречены. А вот гороскоп главы российского Минобороны Сергея Шойгу можно составить. Известно, что он родился 21 мая 1955 года.

"Шойгу достоин своего хозяина. Оба они составляют пару совершенно беспринципных, лживых, хитрых и безжалостных людей. Более того, Шойгу в силу своего происхождения — он тувинец — не брезгует оккультными науками. Дата его рождения — 21 мая 1955 года. Именно в это время были так называемые дни Гекаты — когда на небе нет Луны. Шойгу — "гекатник" — человек с "темным глазом", обладающий магическими возможностями. А, как мы знаем, Путин любит окружать себя шаманами", - поделилась астропсихолог.

Гороскоп Шойгу говорит о том, что он потеряет все, и ему грозит тюрьма.

"Кстати, Шойгу и Путина роднит расположение Плутона в их гороскопах. У обоих он находится в знаке Льва — это дом войны. Так что обоим была предначертана война. По сути, Путин и Шойгу уже не раз ее развязывали в других странах", - отметила эксперт.

По ее словам, в гороскопе Шойгу именно 2022 год — решающий.

"Особенно конец апреля, когда Марс и Меркурий находятся в доме смерти. Это говорит о том, что для человека настал час расплаты за все содеянное и полного краха ему не избежать", - резюмировала Виттрок.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

"Я вам скажу так: он и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне", - отметил экстрасенс.

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