Когда пора убирать урожай чеснока - три главных признака

Когда убирать урожай чеснока / Фото pixabay.com

Чтобы получить богатый урожай чеснока, важно не только правильно за ним ухаживать, но и вовремя выкопать из земли, ведь если поторопиться, то головки будут мелкими, а если передержать - чеснок просто начнет гнить. Ранее Главред писал, что делать, чтобы чеснок был крупным, а теперь разберемся, когда убирать урожай.

Опытные дачники говорят, что для того, чтобы вовремя собрать урожай чеснока, не нужно пользоваться лунным календарем или подсматривать в огород к соседу - растения все подскажут сами.

Как понять, что чеснок созрел и его нужно выкапывать

Правило №1. При выращивании чеснока рекомендуется удалять цветочные стрелки. При этом на нескольких растениях стрелку все таки нужно оставить. Она станет своеобразным маячком, который подскажет, что пора браться за лопату.

Если цветочная стрелка выпрямилась и раскрылась, значит чеснок сформировался, набрал все свои вкусовые качества и максимальный размер.

Если вы выращиваете чеснок разных сортов, то следует на каждом из них оставить по одной цветочной стрелке. Ведь сорта отличаются по скороспелости, а значит и по готовности к сбору урожая.

Правило №2. Созрел ли чеснок, можно определить и по чешуе. Выкапывать урожай нужно тогда, когда самая верхняя чешуя уже немножечко повреждена и приобрела характерную для сорта окраску.

Кстати, этим же методом можно пользоваться, если вы случайно удалили все чесночные стрелки или выращиваете сорт, который не выпускает стрелки.

Правило №3. Третий признак, который говорит о том, что чеснок созрел, это количество засохших листьев. Если больше половины из них уже отмерли или начали засыхать - урожай можно собирать.

Кстати, если на чесноке цветочная стрелка еще не выпрямилась, а листья уже стали отмирать, нет смысла ждать и надеятся, что головки чеснока еще подрастут. Из этой затеи ничего не получится, поэтому придется довольствоваться мелкими зубчиками.

В какое время собирать урожай чеснока

Выкапывать чеснок желательно утром или вечером и в сухую погоду. Если собирать урожай в жаркий день, солнце способно пересушить головки и лишить зубчики сочности. Если выкапывать чеснок в дождь, он может сгнить или заплесневеть.

Как правильно убирать озимый чеснок

Обычно к уборке чеснока приступают во второй половине или в конце июля. Вначале созревают однозубковые молодые головки, затем растения, выращенные из мелких "зубков", и лишь потом, примерно через неделю – из средних и крупных.

Как правило, раннеспелые сорта можно выкапывать через 85-95 дней после появления всходов, позднеспелые – через 100-110 дней.

Что будет, если не выкапывать чеснок

Если запоздать с уборкой урожая, осенние дожди могут привести к росту молодых корней. В результате у чеснока снизится срок хранения.

Ранее Главред писал, как вырастить высокий урожай картофеля.

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