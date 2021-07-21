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Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

21 июля 2021, 16:21

Почему полнолуние в этом месяце называют "золотым" и что лучше всего начинать в новую фазу Луны - расскажет Главред

Когда полнолуние в июле 2021
Когда полнолуние в июле 2021 / terra.com.mx

В этом месяце Луна "пополнеет" 24 июля, примерно в 5:37 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в знаке Водолея.

Полнолуние 24 июля называется "золотым" из-за ярко-желтого цвета небесного светила. Это природное явление поможет изменить свою жизнь людям, которые умело используют энергию Луны. Когда наиболее оптимальный день для новой прически и процедур с волосами, читайте в нашем материале Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни.

14-е лунные сутки открывают новые возможности людям, которые не отлынивают от работы и стараются найти нестандартные выходы решения проблем. Этот день благоприятен для всевозможных начинаний и активной деятельности. Энергия Луны благоприятно отразится на психоэмоциональном состоянии.

Луна в Водолее. Знак Водолея отличается чувствительностью и стремлением к свободе. Хороший день для того, чтобы расстаться с пагубными для организма привычками.

Этот день – идеальный для новых начинаний: можно сесть на диету, начать изучение иностранного языка или занятия спортом – вы не остановитесь на полпути, а доведете дело до конца.

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В 14-е лунные сутки можно воплощать в жизнь смелые проекты. Благоприятный день для самореализации и занятий любимым делом: хобби, спорт, танцы. Стоит присмотреться к другим занятиям, возможно, одно из них надолго увлечет вас и займут важное место в жизни.

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В день полнолуния на любовном фронте все складывается благосклонно. Стоит провести больше времени с возлюбленными. Однако не стоит бросаться в омут с головой – не спешите верить любовным признаниям

Что нельзя делать в полнолуние

  • Ссориться с близкими людьми.
  • Игнорировать проблемы со здоровьем.
  • Путешествовать или планировать дальние поездки.
  • Решать проблемы на работе.
  • Крупные инвестиции и финансовые операции.
  • Совершать необдуманные поступки.
  • Общаться с неприятными людьми.
  • Обсуждать личные проблемы с начальством.
  • Совершать покупки под влиянием эмоций, особенно дорогостоящие.
Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача
Полнолуние 24 июля

24 июля 2021 благоприятный день для того, чтобы

  • Уединиться на некоторое время.
  • Подвести итоги выполненной за месяц работы.
  • Максимально расслабиться и полноценно отдохнуть.
  • Избегать переутомления.
  • Сконцентрироваться на решении жизненно важных вопросов и проблем.
  • Навести порядок в доме.
  • Заняться рутинными делами.
  • Пройти оздоровительные процедуры.
  • Запланировать строительство дома, покупку квартиры;
  • Совершить крупную покупку.
  • Разобраться с документацией.

Люди, которые оказались перед выбором, в полнолуние его сделают. Однако окажется ли он верным покажет время. Необходимо тщательно обдумывать все "за" и "против", чтобы принять максимально эффективное решение.

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