Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

Почему полнолуние в этом месяце называют "золотым" и что лучше всего начинать в новую фазу Луны - расскажет Главред
В этом месяце Луна "пополнеет" 24 июля, примерно в 5:37 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в знаке Водолея.
Полнолуние 24 июля называется "золотым" из-за ярко-желтого цвета небесного светила. Это природное явление поможет изменить свою жизнь людям, которые умело используют энергию Луны. Когда наиболее оптимальный день для новой прически и процедур с волосами, читайте в нашем материале Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни.
14-е лунные сутки открывают новые возможности людям, которые не отлынивают от работы и стараются найти нестандартные выходы решения проблем. Этот день благоприятен для всевозможных начинаний и активной деятельности. Энергия Луны благоприятно отразится на психоэмоциональном состоянии.
Луна в Водолее. Знак Водолея отличается чувствительностью и стремлением к свободе. Хороший день для того, чтобы расстаться с пагубными для организма привычками.
Этот день – идеальный для новых начинаний: можно сесть на диету, начать изучение иностранного языка или занятия спортом – вы не остановитесь на полпути, а доведете дело до конца.
В 14-е лунные сутки можно воплощать в жизнь смелые проекты. Благоприятный день для самореализации и занятий любимым делом: хобби, спорт, танцы. Стоит присмотреться к другим занятиям, возможно, одно из них надолго увлечет вас и займут важное место в жизни.
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В день полнолуния на любовном фронте все складывается благосклонно. Стоит провести больше времени с возлюбленными. Однако не стоит бросаться в омут с головой – не спешите верить любовным признаниям
Что нельзя делать в полнолуние
- Ссориться с близкими людьми.
- Игнорировать проблемы со здоровьем.
- Путешествовать или планировать дальние поездки.
- Решать проблемы на работе.
- Крупные инвестиции и финансовые операции.
- Совершать необдуманные поступки.
- Общаться с неприятными людьми.
- Обсуждать личные проблемы с начальством.
- Совершать покупки под влиянием эмоций, особенно дорогостоящие.
24 июля 2021 благоприятный день для того, чтобы
- Уединиться на некоторое время.
- Подвести итоги выполненной за месяц работы.
- Максимально расслабиться и полноценно отдохнуть.
- Избегать переутомления.
- Сконцентрироваться на решении жизненно важных вопросов и проблем.
- Навести порядок в доме.
- Заняться рутинными делами.
- Пройти оздоровительные процедуры.
- Запланировать строительство дома, покупку квартиры;
- Совершить крупную покупку.
- Разобраться с документацией.
Люди, которые оказались перед выбором, в полнолуние его сделают. Однако окажется ли он верным покажет время. Необходимо тщательно обдумывать все "за" и "против", чтобы принять максимально эффективное решение.