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Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

25 июля 2021, 04:22

Почему не стоит экспериментировать с волосами в Полнолуние и в какой день стрижка принесет радость - в материале Главреда.

Волосы
Лунный календарь стрижек на август 2021 / fashionlady.in

Лунный календарь стрижек на август 2021 года станет вашим помощником и поможет выбрать оптимальный день для процедур с волосами, которые не только укрепят локоны, но и привнесут в жизнь романтику и поспосособствуют заключению выгодной сделки. В какой дополнительный выходной вы сможете сходить на свидание или устроить дружескую вечеринку - в нашем материале выходные в августе.

1 августа 2021 (воскресенье): 22 лунные сутки с 23:43

Убывающая Луна в Тельце

В этот день можно смело направляться в парикмахерскую. Особенно удачной прическа будет для обладательниц длинных локонов.

2 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки с 23:24

Убывающая Луна в Тельце

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Сегодня неблагоприятный день для процедуры окрашивания – цвет быстро вымоется и потускнеет.

3 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

День, когда лучше отложить эксперименты - результат стрижки или окрашивания может вам не понравиться.

4 августа 2021 (среда): 25 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

Стрижка в этот день предвещает интересные и захватывающие события. В окрашивании волос стоит использовать оттеночные средства.

5 августа 2021 (четверг): 26 лунные сутки

Убывающая Луна в Близнецах

Тем, кто решился на кардинальные изменения можно посетить стилиста – результат приятно удивит.

6 августа 2021 (пятница): 27 лунные сутки

Убывающая Луна в Раке

Можно только немного освежить кончики. Другие изменения подождут лучшего времени.

7 августа 2021 (суббота): 28 лунные сутки

Убывающая Луна в Раке

В этот день подстрижетесь – проблем не оберетесь. С окрашиванием тоже не стоит торопиться.

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8 августа 2021 (воскресенье): 29 лунные сутки

Новолуние. Луна в знаке Льва

Стрижка в Новолуние может обернуться проблемами со здоровьем и ростом волос. В этот день организм ослаблен.

9 августа 2021 (понедельник): 2 лунные сутки с 5:09

Растущая Луна в знаке Льва

Присмотритесь к желаемой прическе, однако поход в парикмахерскую отложите на более благоприятный день.

10 августа 2021 (вторник): 3 лунные сутки с 6:33

Растущая Луна в знаке Дева

Мечтаете о кудряшках и красивой завивке? Смело записывайтесь к стилисту – удача на вашей стороне.

11 августа 2021 (среда): 4 лунные сутки с 7:59

Растущая Луна в знаке Дева

Сегодня в салон красоты освежить прическу могут отправиться блондинки. Также в этот день хорошо закрашивать седину.

12 августа 2021 (четверг): 5 лунные сутки с 9:24

Растущая Луна в знаке Весы

Время для экспериментов с волосами и окрашивания в самые неожиданные оттенки. Розовый фламинго – почему бы и нет?

13 августа 2021 (пятница): 6 лунные сутки с 10:50

Растущая Луна в знаке Весы

Благоприятный для стрижки день. Волосы станут послушными и шелковистыми, а цвет волос сохранит свою яркость надолго.

14 августа 2021 (суббота): 7 лунные сутки с 12:19

Растущая Луна в знаке Весы

Хороший день для процедур по уходу за волосами. Маски или массаж головы сотворят чудеса с локонами.

15 августа 2021 (воскресенье): 8 лунные сутки с 13:49

Растущая Луна в знаке Скорпион

Сегодня стрижка не только порадует глаз, но и принесет радость и воодушевление. Можно окрашивать волосы в темные тона.

16 августа 2021 (понедельник): 9 лунные сутки с 15:21

Растущая Луна в знаке Скорпион

Сегодня остригать и окрашивать волосы не рекомендуется – это может сказаться на здоровье шевелюры не в лучшую сторону.

17 августа 2021 (вторник): 10 лунные сутки с 16:49

Растущая Луна в знаке Стрелец

Любые процедуры с волосами могут привести к усиленному выпадению, спутыванию и ломкости.

18 августа 2021 (среда): 11 лунные сутки с 18:05

Растущая Луна в знаке Стрелец

На носу выгодный контракт? Стоит записаться к мастеру именно сегодня, чтобы в сделке вам сопутствовал успех. Хорошо скажется на здоровье волос питательная маска.

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19 августа 2021 (четверг): 12 лунные сутки с 19:02

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка в этот день благотворно повлияет на здоровье и укрепит иммунитет. После окраски локоны долго будут радовать цветом.

20 августа 2021 (пятница): 13 лунные сутки с 19:41

Растущая Луна в знаке Козерог

Нейтральный день для стрижки. Однако окраска превзойдет все ожидания.

21 августа 2021 (суббота): 14 лунные сутки с 20:07

Растущая Луна в знаке Водолей

Ближе к Полнолунию не стоит проводить никакие процедуры с волосами – это скажется на их здоровье.

22 августа 2021 (воскресенье): 15 лунные сутки с 20:25

Полнолуние. Луна в знаке Водолей

Не в этот день. Стрижка и окрашивание могут серьезно навредить не только волосам, но и здоровью.

23 августа 2021 (понедельник): 16 лунные сутки с 20:38

Убывающая Луна в знаке Рыбы

Стрижка в этот день благоприятна для волос – они будут легко поддаваться укладке. А вот окрашивание может испортить отношения.

24 августа 2021 (вторник): 17 лунные сутки с 20:48

Убывающая Луна в знаке Рыбы

После стрижки в этот день волосы будут расти медленно. Результат окрашивания может быть непредсказуемым.

25 августа 2021 (среда): 18 лунные сутки с 20:58

Убывающая Луна в знаке Овен

Поход в парикмахерскую за новой прической может хорошо сказаться на общем состоянии организма.

26 августа 2021 (четверг): 19 лунные сутки с 21:07

Убывающая Луна в знаке Овен

В этот день вместе с остриженными волосами уйдет уверенность в себе. Нейтральный день для окрашивания.

27 августа 2021 (пятница): 20 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

Планируете записаться в долгожители? Тогда вам необходимо обновить прическу именно сегодня. Для укрепления защитных сил организма в окрашивании волос используйте натуральные красители.

28 августа 2021 (суббота): 21 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

Мелкими травмами и неприятностями может обернуться стрижка в этот день. А окрашивание волос спровоцирует ссоры.

29 августа 2021 (воскресенье): 22 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Телец

Привлечь в свою жизнь романтику и любовь поможет новая прическа или окрашивание волос.

30 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Крайне неблагоприятный для процедур с волосами день. Посещение парикмахерской чревато неприятностями на работе, нервными срывами и депрессией.

31 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Не стригите себя самостоятельно – это может обернуться серьезными материальными проблемами.

лунный календарь стрижек
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