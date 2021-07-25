Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

Почему не стоит экспериментировать с волосами в Полнолуние и в какой день стрижка принесет радость - в материале Главреда.
Лунный календарь стрижек на август 2021 года станет вашим помощником и поможет выбрать оптимальный день для процедур с волосами, которые не только укрепят локоны, но и привнесут в жизнь романтику и поспосособствуют заключению выгодной сделки. В какой дополнительный выходной вы сможете сходить на свидание или устроить дружескую вечеринку - в нашем материале выходные в августе.
1 августа 2021 (воскресенье): 22 лунные сутки с 23:43
Убывающая Луна в Тельце
В этот день можно смело направляться в парикмахерскую. Особенно удачной прическа будет для обладательниц длинных локонов.
2 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки с 23:24
Убывающая Луна в Тельце
Сегодня неблагоприятный день для процедуры окрашивания – цвет быстро вымоется и потускнеет.
3 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
День, когда лучше отложить эксперименты - результат стрижки или окрашивания может вам не понравиться.
4 августа 2021 (среда): 25 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
Стрижка в этот день предвещает интересные и захватывающие события. В окрашивании волос стоит использовать оттеночные средства.
5 августа 2021 (четверг): 26 лунные сутки
Убывающая Луна в Близнецах
Тем, кто решился на кардинальные изменения можно посетить стилиста – результат приятно удивит.
6 августа 2021 (пятница): 27 лунные сутки
Убывающая Луна в Раке
Можно только немного освежить кончики. Другие изменения подождут лучшего времени.
7 августа 2021 (суббота): 28 лунные сутки
Убывающая Луна в Раке
В этот день подстрижетесь – проблем не оберетесь. С окрашиванием тоже не стоит торопиться.
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8 августа 2021 (воскресенье): 29 лунные сутки
Новолуние. Луна в знаке Льва
Стрижка в Новолуние может обернуться проблемами со здоровьем и ростом волос. В этот день организм ослаблен.
9 августа 2021 (понедельник): 2 лунные сутки с 5:09
Растущая Луна в знаке Льва
Присмотритесь к желаемой прическе, однако поход в парикмахерскую отложите на более благоприятный день.
10 августа 2021 (вторник): 3 лунные сутки с 6:33
Растущая Луна в знаке Дева
Мечтаете о кудряшках и красивой завивке? Смело записывайтесь к стилисту – удача на вашей стороне.
11 августа 2021 (среда): 4 лунные сутки с 7:59
Растущая Луна в знаке Дева
Сегодня в салон красоты освежить прическу могут отправиться блондинки. Также в этот день хорошо закрашивать седину.
12 августа 2021 (четверг): 5 лунные сутки с 9:24
Растущая Луна в знаке Весы
Время для экспериментов с волосами и окрашивания в самые неожиданные оттенки. Розовый фламинго – почему бы и нет?
13 августа 2021 (пятница): 6 лунные сутки с 10:50
Растущая Луна в знаке Весы
Благоприятный для стрижки день. Волосы станут послушными и шелковистыми, а цвет волос сохранит свою яркость надолго.
14 августа 2021 (суббота): 7 лунные сутки с 12:19
Растущая Луна в знаке Весы
Хороший день для процедур по уходу за волосами. Маски или массаж головы сотворят чудеса с локонами.
15 августа 2021 (воскресенье): 8 лунные сутки с 13:49
Растущая Луна в знаке Скорпион
Сегодня стрижка не только порадует глаз, но и принесет радость и воодушевление. Можно окрашивать волосы в темные тона.
16 августа 2021 (понедельник): 9 лунные сутки с 15:21
Растущая Луна в знаке Скорпион
Сегодня остригать и окрашивать волосы не рекомендуется – это может сказаться на здоровье шевелюры не в лучшую сторону.
17 августа 2021 (вторник): 10 лунные сутки с 16:49
Растущая Луна в знаке Стрелец
Любые процедуры с волосами могут привести к усиленному выпадению, спутыванию и ломкости.
18 августа 2021 (среда): 11 лунные сутки с 18:05
Растущая Луна в знаке Стрелец
На носу выгодный контракт? Стоит записаться к мастеру именно сегодня, чтобы в сделке вам сопутствовал успех. Хорошо скажется на здоровье волос питательная маска.
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19 августа 2021 (четверг): 12 лунные сутки с 19:02
Растущая Луна в знаке Козерог
Стрижка в этот день благотворно повлияет на здоровье и укрепит иммунитет. После окраски локоны долго будут радовать цветом.
20 августа 2021 (пятница): 13 лунные сутки с 19:41
Растущая Луна в знаке Козерог
Нейтральный день для стрижки. Однако окраска превзойдет все ожидания.
21 августа 2021 (суббота): 14 лунные сутки с 20:07
Растущая Луна в знаке Водолей
Ближе к Полнолунию не стоит проводить никакие процедуры с волосами – это скажется на их здоровье.
22 августа 2021 (воскресенье): 15 лунные сутки с 20:25
Полнолуние. Луна в знаке Водолей
Не в этот день. Стрижка и окрашивание могут серьезно навредить не только волосам, но и здоровью.
23 августа 2021 (понедельник): 16 лунные сутки с 20:38
Убывающая Луна в знаке Рыбы
Стрижка в этот день благоприятна для волос – они будут легко поддаваться укладке. А вот окрашивание может испортить отношения.
24 августа 2021 (вторник): 17 лунные сутки с 20:48
Убывающая Луна в знаке Рыбы
После стрижки в этот день волосы будут расти медленно. Результат окрашивания может быть непредсказуемым.
25 августа 2021 (среда): 18 лунные сутки с 20:58
Убывающая Луна в знаке Овен
Поход в парикмахерскую за новой прической может хорошо сказаться на общем состоянии организма.
26 августа 2021 (четверг): 19 лунные сутки с 21:07
Убывающая Луна в знаке Овен
В этот день вместе с остриженными волосами уйдет уверенность в себе. Нейтральный день для окрашивания.
27 августа 2021 (пятница): 20 лунные сутки
Убывающая Луна в знаке Телец
Планируете записаться в долгожители? Тогда вам необходимо обновить прическу именно сегодня. Для укрепления защитных сил организма в окрашивании волос используйте натуральные красители.
28 августа 2021 (суббота): 21 лунные сутки
Убывающая Луна в знаке Телец
Мелкими травмами и неприятностями может обернуться стрижка в этот день. А окрашивание волос спровоцирует ссоры.
29 августа 2021 (воскресенье): 22 лунные сутки
Убывающая Луна в знаке Телец
Привлечь в свою жизнь романтику и любовь поможет новая прическа или окрашивание волос.
30 августа 2021 (понедельник): 23 лунные сутки
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Крайне неблагоприятный для процедур с волосами день. Посещение парикмахерской чревато неприятностями на работе, нервными срывами и депрессией.
31 августа 2021 (вторник): 24 лунные сутки
Убывающая Луна в знаке Близнецы
Не стригите себя самостоятельно – это может обернуться серьезными материальными проблемами.