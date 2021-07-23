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Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

23 июля 2021, 06:35

Главред выяснил, чем лучше всего заняться в агрессивные лунные сутки и в какой день начать жизнь с чистого листа

Лунный календарь на неделю
Лунный календарь на август 2021 / tumblr.com

В лунном календаре августа много благоприятных дней, чтобы проявить себя и показать свои скрытые возможности. В энергетические сильные лунные дни необходимо ограничить контакты, чтобы свести к минимуму возможность встречи с энергетическим вампиром. Подробнее о том, когда лучше всего записываться в парикмахерскую, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на август: благоприятные дни.

1 августа, 22 лунный день

Убывающая луна в знаке Телец

В этот день не стоит лениться и сидеть без дела. Активная деятельность и смелые решения будут вскоре вознаграждены по достоинству. 22 лунные сутки подарят удачные шансы и возможности. Прислушивайтесь к интуиции, внутренний голос может дать дельный совет.

2 августа, 23 лунный день, с 23:41 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

Этот день будет полон соблазнов, однако не стоит поддаваться искушению и следовать мимолетным прихотям. Необходимо избегать скоплений людей и беречь здоровье.

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3 августа, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Инициатива и сдержанность – те качества, которым звезды благоволят на 24 лунные сутки. Нужно прислушиваться к своим ощущениям и поступать по совести.

4 августа, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

День благоприятный для самореализации и поиска скрытых талантов. Однако в этот день не следует поддаваться гордыне. Доверие окружающих нужно заслужить своими делами.

5 августа 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Чувство зависти в 26-е лунные сутки не принесет ничего, кроме душевного опустошения. Следует провести этот день в уединении и разобраться со своими чувствами.

6 августа, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

День благоприятный для творческих людей – вдохновение не обойдет стороной. Главное успевать воплощать все даже самые смелые идеи. Сегодня разум и интуиция – это одно целое.

7 августа, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

День благоприятный для садовых работ. Можно посадить деревья или цветы. Необходимо ограничить контакты с людьми в этот день.

8 августа, 29 лунный день и с 16:51 1 лунный день

Новолуние во Льве в 16:51

На 29-е лунные сутки активизируются энергетические вампиры. В этот день лучше остаться дома и провести вечер с семьей в спокойной обстановке. Хотя первые лунные сутки активны, не стоит торопиться и принимать поспешные решения.

9 августа, 2 лунный день

Растущая Луна в знаке Лев, с 17:53 в знаке Дева

На работе приветствуются креативный подход и неординарные пути решения сложившихся проблем. Полезно проявлять смекалку и творческий подход. Однако не стоит бросаться в авантюры и сомнительные предприятия.

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10 августа, 3 лунный день

Растущая Луна в знаке Дева

День благоприятный для людей, которые уверенны в своих силах и точно знают, что они делают. Третий лунный день открывает возможности для решения проблем.

11 августа, 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Дева

4 лунный день будет наполнен позитивом и гармонией. В этот день искренность поможет расположить к себе людей и решить проблемы. Проведите этот вечер, общаясь с детьми.

12 августа, 5 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

В этот день необходимо принять тот факт, что ничего не происходит просто так и провести день с максимальной пользой.

13 августа, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

Не стоит проявлять чрезмерную активность в этот день. Лучше замедлиться и осмотреться – волшебство и чудеса совсем рядом. И они случаются с теми, кто способен видеть.

14 августа, 7 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

Воздержитесь от сплетен и критики – на седьмые лунные сутки они могут вернуться вам бумерангом и стать причиной неприятностей.

15 августа, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

В этот день необходимо быть максимально осторожными с электричеством или огнем. Вечер стоит провести с семьей на природе, занимаясь легкой физической активностью.

16 августа, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

Благоприятный день для новых начинаний. Этот лунный день, словно чистый лист, на котором предоставляется возможность заново написать свою жизнь.

17 августа, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

В этот день оптимизм и позитивный настрой помогут преодолеть возникшие трудности. Любому начатому делу будет сопутствовать успех. Проживите день без негативных мыслей, наполняя душу легкостью.

18 августа, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец, с 8:58 в знаке Козерог

Агрессивный день, в древности именно в 11 лунный день начинались войны, которые приводили к победе. День благоволит в новых начинаниях, можно смело браться даже за самые трудные проекты.

19 августа, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Спешка не самый лучший друг 12-го лунного дня. Лучше провести этот день в спокойствии, наслаждаясь каждой минутой. Принимайте тщательно обдуманные решения.

20 августа, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

День расцвета творческих возможностей и вдохновения. Под влиянием музы можно сотворить шедевр!

21 августа, 14 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

Самый активный и мощный день лунного месяца. Не время для лени и безделья для тех, кто хочет поймать удачу за хвост.

Лунный календарь на август 2021
Когда полнолуние в августе / narodna-pravda.ua

22 августа, 15 лунный день

Полнолуние в Водолее в 15:02, с 15:46 Луна в знаке Рыбы

На пике лунной активности увеличивается возможность возникновения сложных ситуаций. Рисковать, ввязываясь в авантюры допустимо тем, кто раньше принимал в них участие.

23 августа, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рыбы

День, когда активность необходимо снизить до максимума. Идеальным решением этого дня станет отдых и полное расслабление. Займитесь любимым делом или проведите день на природе.

24 августа, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рыбы

В этот день можно устроить вечеринку, собрав друзей или посетить светское мероприятие: выставку, концерт или премьеру в театре. Однако с увеселениями лучше не переборщить – они чреваты головной болью.

25 августа, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Овен

Возможно расширение круга знакомств и интересное общение. Луна убережет от случайных встреч, которые могут принести неприятности.

26 августа, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Овен

В этот день активизируются негативные силы. Проявите осторожность в общении с людьми – высокая вероятность нарваться на энергетического вампира или просто спровоцировать конфликт.

27 августа, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Овен

Отложите решение трудных вопросов на другой день. Сегодня не стоит переутомляться. Лучше всего заняться тем, что интересно.

28 августа, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

Идеальный день для путешествий. Если такое не предвидится устройте пикник или просто вылазку на природу. Собираясь на дачу необходимо воздержаться от желания прополоть грядки. Можно высажитвать цветы и благоустраивать участок.

29 августа, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

Сегодня необходимо поделиться опытом и получать новые знания. Благоприятный день для благотворительности.

30 августа, 23 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

В 23-и лунные сутки лучше не сидеть сложив ручки. Активность и инициативность вскоре принесут свои плоды.

31 августа, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

День с позитивной энергетикой. Удача всегда рядом с нами, кому-то нужно лишь протянуть руку, кто-то должен сделать шаг в нужном направлении, а к кому-то счастье залетит в окошко, и тихонько сядет на коленки.

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