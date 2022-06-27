Когда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для Украины

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В конце июля-начале августа украинцам следует готовиться к кризисному моменту, который может привести к прекращению полномасштабной войны в Украине. Такое мнение озвучила астролог Анна Карпеева.

По ее словам, поворотная точка в полномасштабной войне против России ожидается через несколько недель.

Карпеева прогнозирует, что к кризисному моменту стоит готовиться в конце июля-начале августа. Однако, астролог заверяет, что этот промежуток времени не сулит ничего плохого, а наоборот - боевые действия могут завершиться на фоне подписания мирного соглашения.

"В августе уже будет полгода, как у нас идет война. Полгода - это всегда поворотная точка в любом цикле, которая говорит о том, от чего нам отталкиваться. Начиная с августа - сентября, будут попытки каких-то переговоров", - озвучила Анна Карпеева свой астропрогноз для Украины в эфире программы "Ранок з Україною".

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Когда закончится война

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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