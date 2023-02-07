Когда можно пересаживать комнатные растения - лучшие и худшие дни

Любые манипуляции с цветком – это стресс для растения, поэтому пересадку лучше проводить согласно правилам. Как же понять, что пора пересаживать цветы?

Когда можно пересаживать комнатные цветы в феврале-марте 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Любое комнатное растение нуждается в периодической пересадке. Во-первых, со временем грунт истощается, и цветок не получает нужного питания. Во-вторых, корневой системе становится тесно в привычном горшке, корни не получают достаточного количества кислорода, а вода застаивается внутри. Оба этих фактора могут привести к увяданию и гибели растения.

Как часто надо менять землю в цветочных горшках

Молодые комнатные растения (младше 3-х лет) пересаживают ежегодно, т.к. они быстро развиваются. Более взрослые растения достаточно пересаживать один раз в 2-3 года. А, например, кактусам и суккулентам достаточно будет пересадки один раз в 5-6 лет.

Как понять, что пора пересаживать цветы

Есть несколько признаков того, что растение нужно пересаживать:

Цветку становится тесно в горшке. Чтобы проверить так ли это, нужно хорошо полить растение и извлечь его из горшка вместе с комом земли. Если корневая система туго оплетает весь ком, значит пришло время подобрать горшок побольше. Если же земли еще много, а корни находятся внутри, то цветок можно спокойно вернуть обратно в вазон.

Земля стала затхлой и имеет характерный болотный запах.

Цветок перестал расти. Его период вегетации сокращается и развитие практически отсутствует.

Если почва приобрела белый цвет из-за частого полива либо на поверхности стали видны корни, то производят замену верхнего слоя.

Когда можно пересаживать растения

Самым благоприятным периодом для пересадки комнатных растений считается период с конца марта до мая. Осенью и зимой от пересадки будет больше вреда, чем пользы.

Когда нельзя пересаживать растения

Растения не пересаживают, когда они находятся в состоянии. В частности, зимой все процессы замедляются. Нагрузка в виде пересадки может привести к гибели растения.

Также растение нельзя пересаживать в стадии цветения. В этот период оно направляет все ресурсы на создание семян и плодов. Если пересадить растение в этот период, то можно спровоцировать истощение растения.

Можно ли пересаживать купленные цветы? Ответ будет "нет". Запрещено пересаживать цветок сразу после приобретения и транспортировки. Стоит повременить 15-20 дней перед пересадкой.

Не рекомендуется пересаживать цветок также в том случае, если он болеет. Сначала растение нужно вылечить.

Когда лучше пересаживать цветы утром или вечером

Процедуру пересадки лучше всего проводить во второй половине дня, идеальное время – с 16:00 до 20:00. За ночное время растение прекрасно адаптируется к новым условиям.

Ранним утром цветок только проснулся и не готов к стрессовым ситуациям. Днём же повышается температура воздуха, а само растение находится на самом пике активности. Это влияет на скорость развития после пересадки.

Можно ли пересаживать цветы в воскресенье

Считается, что растения лучше всего пересаживать в женский день: среда, пятница, суббота и воскресенье.

Какого числа можно пересаживать комнатные цветы в феврале 2023

Все живые организмы, в том числе и растения, подвержены влиянию Луны. У растений преимущественное направление сокодвижения зависит от ее фаз, поэтому проводить манипуляции с цветами лучше всего согласно лунному календарю.

Благоприятные даты приходятся как раз на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими.

Если подобрать правильный день, то растения перенесут пересадку легче и быстрее приживутся в новом грунте.

Благоприятные дни для пересадки цветов по лунному календарю в феврале 2023 года: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17

Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями: 5, 19, 20, 21.

Какого числа можно пересаживать комнатные цветы в марте 2023

Благоприятные дни для пересадки цветов в марте: 1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 марта.

Неблагоприятные дни: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31 марта.

Отдых растений: 13, 18 марта.

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