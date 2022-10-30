Расскажет об измене в семье и принесет богатство: что значит герань в доме и какие приметы с ней связаны

Как герань влияет на человека / Фото ua.depositphotos.com

Яркая и роскошная пеларгония - это декоративный цветок, который можно часто встретить на подоконнике цветоводов. Растение обладает лечебными свойствами, также с ним связано множество примет и суеверий, причем как хороших, так и плохих. Как герань влияет на человека и какая энергетика у этого растения, разобрался Главред.

Как ухаживать за растением читайте в материале: Герань будет цвести до Нового года: как приготовить удобрение дома из того, что есть под рукой.

Польза пеларгонии для человека

Эфирные масла и фитонциды комнатной герани убивают бактерии, поэтому раньше это растение можно было встретить практически в каждом доме. Согласно исследованиям, если нанести на листья герани капли с бактериями, спустя три часа большинство из них погибнет. На расстоянии 5 мм от листа бактерии гибли в течение шести часов.

Герань стоит завести в квартирах, где живут дети и пожилые люди, которые часто болеют.

Кроме того, аромат герани помогает снять головную боль, нервное напряжение, усталость, нормализовать сон.

Также считается, что ароматные герани отпугивают мух и других насекомых.

Сок растения — местное средство для лечения отита. Гераниевое масло, которое можно купить в каждой аптеке, применяют наружно при дерматитах, ожогах, язвах, экземе. Также его можно использовать для дезинфекции воздуха при инфекциях верхних дыхательных путей, воспалении глотки, среднего уха, при синуситах.

Маслом герани в смеси с другими веществами лечат варикоз, добавляют в косметические средства для ухода за кожей и волосами.

Если у вас есть домашние питомцы, то не стоит допускать их контакта с растением. Герань ядовита для мелких животных (хомяков, морских свинок, кроликов) и может вызывать ожоги кожи.

Какая энергетика у герани

Пеларгония обладает сильной позитивной энергией. Это растение помогает укрепить семейные отношения, а одиноким людям — найти свою вторую половинку.

Кроме того, герань способна потушить вспышки агрессивности, сгладить конфликты и поспособствовать повышению финансового благосостояния.

В целом, человек, в доме которого растет герань, станет более энергичным.

Герань - приметы и суеверия для дома

Существует поверье, что герань якобы может стать "тестом на измену". Говорят, что запах герани не нравится неверным супругам.

Есть еще одна плохая примета о пеларгонии. Говорят, что герань - мужегон, то есть растение отпугивает мужчин, если в доме есть невеста. Кроме того, в доме, где есть пеларгония, все мужчины болеют и рано уходят в мир иной.

Белая герань поможет встретить вторую половинку / Фото ua.depositphotos.com

Розовая герань вдохновляет человека на творчество. В старину розовые пеларгонии дарили невестам как символ крепкого брака.

Красная герань символизирует страсть и пылкость. Растение этой окраски поможет уладить конфликты и избавиться от негативной энергии. Кроме того, красная пеларгония защищает от завистников, дурного глаза.

Белая герань — символ чистоты, непорочности, скромности. Одиноким этот цветок поможет найти пару, а людям, которые мечтают о ребенке - зачать малыша. Белая герань в спальне избавит от бессонницы.

Герань фиолетового цвета — символ доброжелательности, признак дружеских отношений. Считается, что такая пеларгония поможет сохранить взаимоуважение, укрепить старые связи, завести новых друзей.

Герань цветет - приметы

Если в вашем доме произошло какое-то несчастье, однако пеларгония выпустила бутоны, это значит, что растение смогло нейтрализовать негатив и превратить его в положительную энергию.

В целом, красивая и ухоженная пеларгония принесет своим хозяевам богатство и денежный успех.

Сохнет и не растет герань - приметы

Согласно поверьям, если герань перестает расти, значит в доме очень серьезные проблемы. При этом растение не способно нейтрализовать большой поток отрицательной энергии, поэтому чахнет. Возможно в таком доме есть вещь с плохой энергетикой. От нее нужно избавиться, а цветок пересадить в свежую почву.

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