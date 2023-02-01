Как заставить орхидею цвести повторно: понадобятся лишь три кусочка льда

Чем полить орхидеи, чтобы цвели? Просто загляните в свою морозилку, там точно есть то, что заставит растение выпустить цветонос.

Как поливать орхидею кубиками льда / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Орхидея - одно их самых красивых комнатных растений, и каждый цветовод, у которого дома растет эта тропическая красавица, хотел бы, чтобы орхидея цвела как можно чаще. Есть один способ заставить орхидею цвести повторно. Весь секрет в поливе. Если поливать орхидеи кубиками льда, то, во-первых, можно добиться идеального количества воды для полива. А, во-вторых, растение порадует внеплановым цветением.

Полив орхидеи льдом

Мнения опытных цветоводов относительно того, можно ли поливать орхидеи кубиками льда, отличаются. Некоторые считают, что такой полив орхидей - лучший способ сохранить растения живыми и здоровыми. Другие же уверены, что это приносит больше вреда, чем пользы.

В чем плюсы:

Замороженная вода убивает бактерии, но не все. Хотя на самом деле те бактерии, которые способны пережить замерзание, не представляют угрозы для растения.

Некоторые виды орхидей очень чувствительны к сезонным осадкам. Благодаря им они узнают, когда цвести. Чем более чувствителен корень орхидеи к температуре, тем выше вероятность, что цветок расцветет от полива кубиками льда.

Орхидеи очень любят влагу, но будут не в восторге от чрезмерно влажной почвы. С кубиками льда эта проблема решается идеально - они растают, и вода равномерно распределится по корням.

Как поливать орхидеи льдом

Поместите три кубика льда поверх кусочков коры или мха, избегая контакта с листьями или корнями, торчащими из горшка.

Обычно после полива кубиками льда лишняя вода не вытекает.

При этом холод не повредит растению, потому что лед тает относительно быстро.

Университетские исследования рекомендуют начинать с трех кубиков льда в неделю и следить за растением, чтобы убедиться, что воды достаточно. Чтобы понять, достаточно ли вы напоили свою орхидею, просто посмотрите на ее корни. Если они серебристого цвета, значит нуждаются во влаге. Если ярко-зеленые, то полностью увлажнены. Также у орхидей, которые страдают от недостатка влаги, будут морщинистые, тускло-зеленые, мягкие листья.

Ранее Главред писал, что делать, если корни орхидеи вылезли из горшка.

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