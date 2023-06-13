Кофе как удобрение: какие растения можно и нельзя угостить ароматным напитком

Кофе для растений полезен тем, что этот напиток содержит магний и азот. Впрочем, подойдет это удобрение не всем.

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Кофе как удобрение для растений - как применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Большинство из нас хотя бы раз в день пьет кофе. Если вы предпочитаете заварной напиток, то не спешите выливать кофейную гущу в раковину, ведь на дне чашки осталось отличное натуральное удобрение для многих растений.

Впрочем, подойдет оно не всем. Главред расскажет, какие цветы любят кофейную подкормку, а какие растения не любят кофейную гущу.

Ранее мы уже писали о пользе кофе для растений. Подробности читайте в материале: Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу.

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Как понять, что растение "хочет" кофе

Кофе как удобрение для цветов полезен тем, что этот напиток содержит магний. Если растение испытывает недостаток этого микроэлемента, можно попробовать угостить зеленого любимца кофе.

Чтобы понять, что культура нуждается в магнии, просто посмотрите на листья. При дефиците магния межжилковые участки листовой пластины окрашиваются в красновато-бурый (иногда темно-желтый) оттенок, при этом сами прожилки цвет не меняют и остаются зелеными.

Страдают только старые (нижние) листья, молодые листочки сохраняют зелень.

Признаком дефицита магния является и скручивание края листа или коричневые пятна по краю пластины.

Кофе богат азотом. Этот элемент необходим молодым культурам, поскольку именно азот помогает нарастить густую зеленую массу.

Определить нехватку азота также можно по листу. Если этого элемента мало, нижние листья растения желтеют. Растение выглядит вялым, медленно развивается. У него нет новых побегов, листья - мелкие, соцветий - мало.

Какой кофе можно использовать как удобрение

Свежий кофе имеет высокий pH и способен закислить грунт, поэтому лучше всего использовать спитой кофе, так как кислотно-щелочной баланс земли он не меняет.

В нем не должно быть ни сахара, ни молока.

Кофе прямо из чашки для растений не годится. Сначала кофейную гущу после заварки нужно несколько раз промыть чистой водой, а затем высушить.

Кофе следует прокалить - выдержать 10-20 минут на раскаленной сковороде.

После всех этих манипуляций жмых станет пригодным для дальнейшего использования в саду и огороде.

Какие растения любят спитой кофе

Кофе особенно любят огурцы, клубника, редис и морковь. Из цветочных культур — розы, гладиолусы и пионы.

Хорошо реагируют на кофейное удобрение такие растения:

овощи: перец, томат, огурец;

корнеплоды: репа, редька, редис, морковь, картофель;

ягоды: вишня, слива, абрикос, смородина, крыжовник, черника;

фруктовые деревья: яблоня, груша;

цветы: роза, азалия, пион, гладиолус, лилия, гортензия, фуксия;

кустарники; вереск, жимолость;

комнатные культуры: аспарагус, фикус, пальма, папоротник.

Также кофе как удобрение подойдет культурам, которые любят кислую почву. Это практически все представители семейства бобовых, лесные ягоды и декоративные травы.

Какие растения нельзя удобрять кофе

Кофейная гуща подавляет рост традесканции, герани, спаржи.

Можно ли поливать орхидею кофейной гущей

Кофейная гуща очень полезна для орхидей, поскольку содержит нужные ей питательные вещества:

фосфор способствует фотосинтезу орхидей;

азот стимулирует обновление клеток и позволяет получить обильное цветение;

калий способствует хорошему росту.

Кроме того, после кофейного удобрения орхидеи станут более устойчивыми к болезням.

Чтобы приготовить удобрение для орхидей, смешайте кофейную гущу с двумя литрами воды. Оставьте смесь на 24-48 часов в прохладном месте. Затем процедите раствор и поливайте цветы.

Орхидеи желательно удобрять каждый 21 день весной, когда появляются бутоны. Летом орхидеи нуждаются в удобрении каждые 7 дней. Зимой удобрять растения не нужно.

Ранее Главред писал, как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой.

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