УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кофе как удобрение: какие растения можно и нельзя угостить ароматным напитком

Анна Ярославская
13 июня 2023, 10:33 обновлено 13 июня, 10:48
26
Кофе для растений полезен тем, что этот напиток содержит магний и азот. Впрочем, подойдет это удобрение не всем.
Кофе как удобрение
Кофе как удобрение для растений - как применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Большинство из нас хотя бы раз в день пьет кофе. Если вы предпочитаете заварной напиток, то не спешите выливать кофейную гущу в раковину, ведь на дне чашки осталось отличное натуральное удобрение для многих растений.

Впрочем, подойдет оно не всем. Главред расскажет, какие цветы любят кофейную подкормку, а какие растения не любят кофейную гущу.

Ранее мы уже писали о пользе кофе для растений. Подробности читайте в материале: Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу.

видео дня

Как понять, что растение "хочет" кофе

Кофе как удобрение для цветов полезен тем, что этот напиток содержит магний. Если растение испытывает недостаток этого микроэлемента, можно попробовать угостить зеленого любимца кофе.

Чтобы понять, что культура нуждается в магнии, просто посмотрите на листья. При дефиците магния межжилковые участки листовой пластины окрашиваются в красновато-бурый (иногда темно-желтый) оттенок, при этом сами прожилки цвет не меняют и остаются зелеными.

Страдают только старые (нижние) листья, молодые листочки сохраняют зелень.

Признаком дефицита магния является и скручивание края листа или коричневые пятна по краю пластины.

Кофе богат азотом. Этот элемент необходим молодым культурам, поскольку именно азот помогает нарастить густую зеленую массу.

Определить нехватку азота также можно по листу. Если этого элемента мало, нижние листья растения желтеют. Растение выглядит вялым, медленно развивается. У него нет новых побегов, листья - мелкие, соцветий - мало.

Какой кофе можно использовать как удобрение

Свежий кофе имеет высокий pH и способен закислить грунт, поэтому лучше всего использовать спитой кофе, так как кислотно-щелочной баланс земли он не меняет.

В нем не должно быть ни сахара, ни молока.

Кофе прямо из чашки для растений не годится. Сначала кофейную гущу после заварки нужно несколько раз промыть чистой водой, а затем высушить.

Кофе следует прокалить - выдержать 10-20 минут на раскаленной сковороде.

После всех этих манипуляций жмых станет пригодным для дальнейшего использования в саду и огороде.

Какие растения любят спитой кофе

Кофе особенно любят огурцы, клубника, редис и морковь. Из цветочных культур — розы, гладиолусы и пионы.

Хорошо реагируют на кофейное удобрение такие растения:

  • овощи: перец, томат, огурец;
  • корнеплоды: репа, редька, редис, морковь, картофель;
  • ягоды: вишня, слива, абрикос, смородина, крыжовник, черника;
  • фруктовые деревья: яблоня, груша;
  • цветы: роза, азалия, пион, гладиолус, лилия, гортензия, фуксия;
  • кустарники; вереск, жимолость;
  • комнатные культуры: аспарагус, фикус, пальма, папоротник.

Также кофе как удобрение подойдет культурам, которые любят кислую почву. Это практически все представители семейства бобовых, лесные ягоды и декоративные травы.

Какие растения нельзя удобрять кофе

Кофейная гуща подавляет рост традесканции, герани, спаржи.

Можно ли поливать орхидею кофейной гущей

Кофейная гуща очень полезна для орхидей, поскольку содержит нужные ей питательные вещества:

  • фосфор способствует фотосинтезу орхидей;
  • азот стимулирует обновление клеток и позволяет получить обильное цветение;
  • калий способствует хорошему росту.

Кроме того, после кофейного удобрения орхидеи станут более устойчивыми к болезням.

Чтобы приготовить удобрение для орхидей, смешайте кофейную гущу с двумя литрами воды. Оставьте смесь на 24-48 часов в прохладном месте. Затем процедите раствор и поливайте цветы.

Орхидеи желательно удобрять каждый 21 день весной, когда появляются бутоны. Летом орхидеи нуждаются в удобрении каждые 7 дней. Зимой удобрять растения не нужно.

Ранее Главред писал, как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой.

Вам также может быть интересно:

кофе удобрения лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Макрон заявил о начале переговоров после успешного контрнаступления ВСУ

Макрон заявил о начале переговоров после успешного контрнаступления ВСУ

08:52 Мир
3 направления контрнаступления ВСУ: в ISW сообщили, где Украина добилась успеха

3 направления контрнаступления ВСУ: в ISW сообщили, где Украина добилась успеха

08:03 Украина
Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступления

Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступления

07:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:39

Джей Ло показала стильное сочетание в виде умопомрачительного платья

10:34

Настоящая магия: мужчина показал забавный лайфхак с иголкой и бананомВидео

10:33

Кофе как удобрение: какие растения можно и нельзя угостить ароматным напитком

10:29

Компания SOCAR организовала визит школьников в Азербайджан

10:22

Массовая проверка счетчиков: кому придется заплатить тысячи долларов штрафаВидео

Ракетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге 25 раненых, 6 погибшихРакетный удар по Украине: РФ атаковала ряд городов, в Кривом Роге 25 раненых, 6 погибших
09:33

Бунт на Донбассе: зеки-оккупанты расстреляли контрактников РФ и захватили оружие

09:30

Пономарев рассказал, почему Лорак и Повалий поддержали страну-агрессор РФВидео

09:16

Как очистить чугунную решетку на плите: 4 способа, которые точно помогут

08:53

Биолог пояснил, возможно ли вообще восстановить Каховскую ГЭСВидео

Реклама
08:52

Макрон заявил о начале переговоров после успешного контрнаступления ВСУВидео

08:42

Российский генерал взлетел на воздух: ВСУ уничтожили командира "элитных" войск РФ

08:11

Россияне, вы получите свою порцию состраданиямнение

08:03

3 направления контрнаступления ВСУ: в ISW сообщили, где Украина добилась успехаВидео

07:30

Обречены разбогатеть летом-2023: астролог рассказал, к кому будут липнуть деньгиВидео

07:29

Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступленияВидео

07:20

Непревзойденная загадка на наблюдательность: лишь единицы найдут цифру 3 за 15 секунд

06:50

Почему "сир" – не "творог": языковед Авраменко объяснил самую распространенную ошибкуВидео

06:20

Капитуляцию России подпишет Пригожинмнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июняВидео

03:35

Самый юный ангел Victoria’s Secret вышла замуж за миллионера

Реклама
03:05

Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить РоссиюВидео

02:35

РФ перерезают коридор в Крым: эксперт назвал город, на который "нацелились" ВСУ

02:05

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - БульбаВидео

01:23

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой областиВидео

00:38

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - ТарнавскийВидео

00:35

Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

12 июня, понедельник
23:40

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - БлинкенВидео

23:10

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУВидео

23:07

"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в УкраинеВидео

22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляетВидео

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

Реклама
20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Биолог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять