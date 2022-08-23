УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Ключевая цифра - четыре": мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине

23 августа 2022, 12:54

Украинцы смогут отвоевать не только оккупированные территории на Востоке и Юге, но и аннексированный в 2014 году Крым, говорит гороскоп для Украины.

Гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины говорит, что Крым и Донбасс удастся вернуть / Фото УНИАН, pixabay.com

Мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски дала прогноз, когда завершится война в Украине и смогут ли украинцы вернуть оккупированные территории, в том числе и Крым.

Как рассказала Мочиовски в эфире Апостроф TV, война России против Украины станет для нашей страны переломным моментом.

По ее словам, с первых дней полномасштабного вторжения мольфарке "шла" цифра четыре.

"Мне шло четыре срока: четыре дня, четыре недели, четыре месяца. Ни в коем случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на четыре года. Поэтому по мере своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло", - отметила участница секретного "батальона 14".

Мольфарка уверена, что в этой войне Украина не может проиграть, потому что украинская нация очень сильна духом. Кроме того, украинцы смогут вернуть территории, которые были в ее составе по состоянию на 1991-й год.

"Мы даже вернем себе то, что нам сейчас не принадлежит. Я здесь говорю о Крыме. Я не говорю, что мы вернем полуостров завтра или послезавтра, но мы не сдадимся. Мы не та нация, мы никогда не сдадимся. Победа, вы увидите, будет за нами", - резюмировала Мочиовски.

Как сообщал Главред, астролог Людмила Халанская составила гороскоп для Украины на ближайшие несколько месяцев. По ее прогнозу, осень должна снизить градус напряжения и быть более спокойной и конструктивной по сравнению с первой половиной года.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину снова.

Известный астролог и судья проекта Битва экстрасенсов Хаял Алекперов прогнозировал, что Украина победит Россию на поле боя, а страну-агрессора наверняка ожидает расплата за все содеянное.

Другие новости:

война в Украине гороскоп новости Крыма гороскоп 2022 война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:48

Бойцы ВСУ "эвакуировали" вражескую БМП за 5 минут: оккупанты даже не успели проснуться

13:39

Заставили бежать, а потом убили: на Харьковщине оккупанты застрелили 13-летнюю девочкуВидео

13:33

Будут убивать гражданских: ФСБ планирует в РФ серию терактов с массовыми жертвами – Данилов

13:05

В Донецке пылает: в Сети сообщают о взрыве в "администрации" ПушилинаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 24 августа 2022: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известияВидео

Реклама
12:54

"Ключевая цифра - четыре": мольфарка рассказала, когда закончится война в УкраинеВидео

12:49

"Будут катастрофы": астролог назвала самые опасные для Украины даты в ближайшие пол годаВидео

12:28

День Независимости: ТСН покажет, чем живут города Украины, а Сніданок з 1+1 устроит студию в метро

12:18

"Ключевая точка – Херсонщина": Загородний оценил перспективы завершения войныВидео

12:15

"Речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым": эксперт назвал единственный исход войныВидео

12:06

"Ты ответишь за всех, кого убила ваша семья": жены оккупантов стали получать "черные метки"Видео

11:43

Украину ждет жаркое окончание лета: появился детальный прогноз на август

11:23

Окончательная победа или замороженный конфликт: экстрасенс Макс Гордеев прокомментировал исход войныВидео

11:00

Хотят перебросить больше войск в Херсон: РФ строит плавучий мост – разведка БританииВидео

10:53

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

10:51

В Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей ДудаВидео

10:36

Как защитить себя и ребенка от сглаза: советы звездного экстрасенса Макса ГордееваВидео

10:21

Соскин о взрывах в Крыму: Зеленский хорошо так приложился сапогом в личико ПутинаВидео

10:14

Критиковала войну: Данилов объяснил, зачем ФСБ убила дочь ДугинаВидео

09:39

Цена вопроса - $200 млн: Подоляк рассказал, что может полностью изменить ход войныВидео

Реклама
09:26

В Херсоне в авто взорвали помощника коллаборанта Сальдо – соцсетиВидео

09:20

Эксперт объяснил, почему Запад не дает Киеву много оружия для быстрой победы над РФВидео

08:47

Овощи в Украине серьезно подорожают после "сезона": когда и на сколькоВидео

08:20

Устроит ли Путин "ракетный Армагеддон" в Киеве ко Дню Независимостимнение

08:16

"Увидим собственными глазами": Данилов "анонсировал" распад РФВидео

08:14

В США ожидают ракетной атаки на Украину в ближайшие дни – Reuters

07:56

Гороскоп на сегодня, 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обманВидео

07:30

США могут тайно передавать Украине мощное оружие: Politico выяснило, о каком вооружении идет речьВидео

06:54

Как россияне убегают от реальностимнение

06:39

На Юге ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Каховке и подтвердили поражение двух мостовВидео

06:00

По пессимистическому сценарию война в Украине закончится летом 2023 года – Тарас ЗагороднийВидео

05:00

Когда ВСУ получат ракеты ATACMS свыше 300 км, будет два варианта удара по Крымскому мосту – экспертВидео

04:50

В моде стрижки по знаку зодиака: какая прическа идеально подходит женщинам по гороскопу

04:24

Как правильно собрать семена помидор и капусты: секреты для щедрого урожая

03:45

Оккупанты посыпятся быстрее, чем ВСУ пойдут в масштабное наступление - АрестовичВидео

03:10

"Возможности у них есть": бывший замглава Генштаба пояснил, ударят ли по Киеву в День независимостиВидео

02:42

"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в судеВидео

02:10

Путин не собирается прекращать войну, он хочет навязать мир с одним нюансом – СунгуровскийВидео

01:41

"С ленд-лизом еще никто не проигрывал": Жданов озвучил сроки окончания войны и победы УкраиныВидео

01:04

Просто поговорить: 4 знака зодиака не переходят от слов к делуВидео

Реклама
00:51

Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедиюВидео

00:01

В Госдепе США отреагировали на убийство дочери Дугина

22 августа, понедельник
23:14

Убивали за деньги: Арестович поведал новые подробности подрыва машины Дугиной

22:51

Кабаева и Скабеева из наших: в Нацгвардии потроллили ФСБ "документами" российских пропагандистокВидео

22:44

Актер Алек Болдуин прекращает карьеру в кино

22:39

Это наглость: Зеленский высказался о запросе России на проведение Совбеза ООНВидео

22:21

Кара за провалы в Украине: в московские СИЗО активно сажают проштрафившихся ФСБшников

21:50

США резко предостерегли Россию от эскалации войны в Украине - CNN

21:41

Чтобы не сделать ущерб своей армии: Минобороны Германии отказалось добавлять поставки оружия Украин

21:38

58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять