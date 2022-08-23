"Ключевая цифра - четыре": мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине

Гороскоп для Украины говорит, что Крым и Донбасс удастся вернуть / Фото УНИАН, pixabay.com

Мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски дала прогноз, когда завершится война в Украине и смогут ли украинцы вернуть оккупированные территории, в том числе и Крым.

Как рассказала Мочиовски в эфире Апостроф TV, война России против Украины станет для нашей страны переломным моментом.

По ее словам, с первых дней полномасштабного вторжения мольфарке "шла" цифра четыре.

"Мне шло четыре срока: четыре дня, четыре недели, четыре месяца. Ни в коем случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на четыре года. Поэтому по мере своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло", - отметила участница секретного "батальона 14".

Мольфарка уверена, что в этой войне Украина не может проиграть, потому что украинская нация очень сильна духом. Кроме того, украинцы смогут вернуть территории, которые были в ее составе по состоянию на 1991-й год.

"Мы даже вернем себе то, что нам сейчас не принадлежит. Я здесь говорю о Крыме. Я не говорю, что мы вернем полуостров завтра или послезавтра, но мы не сдадимся. Мы не та нация, мы никогда не сдадимся. Победа, вы увидите, будет за нами", - резюмировала Мочиовски.

Как сообщал Главред, астролог Людмила Халанская составила гороскоп для Украины на ближайшие несколько месяцев. По ее прогнозу, осень должна снизить градус напряжения и быть более спокойной и конструктивной по сравнению с первой половиной года.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину снова.

Известный астролог и судья проекта Битва экстрасенсов Хаял Алекперов прогнозировал, что Украина победит Россию на поле боя, а страну-агрессора наверняка ожидает расплата за все содеянное.

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