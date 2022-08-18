Перелом в войне и "спасательный круг" для Украины: астролог предрекла перемены осенью

Осень должна стать более спокойной и конструктивной для Украины, говорит гороскоп для Украины / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Людмила Халанская составила гороскоп для Украины на ближайшие несколько месяцев и спрогнозировала, что первая половина осени будет благоприятным периодом в политическом и военном смысле.

Как написала специалист на своей странице в Facebook, в августе снова начал действовать спасительный для Украины аспект от Плутона до нашего Марса.

"Этот аспект уже помогал нам сдерживать агрессию врага в течение длительного времени в прошлом, 2020 и 2021 годах. И вот сейчас он в последний раз направляет свое влияние на гороскоп Украины. Очень хочется надеяться, что мы сможем в полной мере воспользоваться этим аспектом для контрнаступления. Ведь он как нельзя лучше подходит для этого", - отметила астролог.

Халанская добавила, что было бы хорошо окончить войну, пока этот аспект не перестанет действовать, то есть до октября. Но на это мало надежд.

"И все же он может помочь нам переломить ход войны в свою пользу. Или хотя бы уменьшить потери и остановить продвижение врага по нашей территории. Также он может создать необходимые условия для сдерживания агрессора через международные рычаги воздействия", - сказала астролог.

Халанская добавила, что осень должна снизить градус напряжения и быть более спокойной и конструктивной для Украины по сравнению с первой половиной года.

"И хотя это будет не слишком длительный период, он позволит нам собраться и действовать в правильном направлении", - резюмировала астролог.

Как сообщал Главред, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину снова.

Известный астролог и судья проекта Битва экстрасенсов Хаял Алекперов прогнозировал, что Украина победит Россию на поле боя, а страну-агрессора наверняка ожидает расплата за все содеянное.

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