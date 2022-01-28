Кирпичи в духовке и отбеливание зубов мылом: причудливые лайфхаки из СССР, в которые трудно поверить

Лайфхаки из СССР/ коллаж Главред

Некоторые хитрости, которые использовала наши бабушки и дедушки, могут вызвать недоумения в современных людей.

Главред собрал 4 наиболее странный лайфхаков времен СССР, которые хоть и странные, но работают по сей день.

Отбеливать зубы в стоматолога? Спасибо, но нет

Во времена СССР презентабельный вид зубам возвращали странными средствами - содой, йодом и даже хозяйственным мылом. Последнее и вовсе было героем не одной дюжины лайфхаков.

Зачем кирпичи в духовке?

Советские хозяйки клали его в духовку, чтобы тепло распределялось равномерно и пироги пропекались быстрее и лучше, без подгоревшей корочки и сырой серединки.

Нет моющего? Берем соду

Да, именно с помощью соды и хозяйственного мыла хозяйки справлялись с почти любыми загрязнениями. Смесью этих средств даже выбеливали грязные кухонные полотенца всего за пару часов.

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Покраска волос с помощью перекиси водорода

Для того чтобы стать блондинкой, в те времена нужно было всего 10 таблеток перекиси водорода. Их раздавливали, потом смешивали с небольшим количеством шампуня и наносили на волосы. Дальше начиналось самое интересное: надо было внимательно следить за процессом, чтобы не остаться совсем без волос.

В итоге волосы становились белыми, но с желтоватым отливом.

Ранее Главред уже показывал безумные лайфхаки из СССР. Пять хитростей, которые работают по сей день.