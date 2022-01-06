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Как почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способа

6 января 2022, 04:25

Все необходимое есть почти в каждом доме.

Как почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях / коллаж Главред

Рано или поздно владельцы ювелирных изделий сталкиваются с проблемой - их любимые драгоценности тускнеют и на них появляется неприятный налет.

Изделиям из серебра и золота можно вернуть прежний вид, Главред разбирался, как это сделать.

Как очистить серебро с помощью зубной пасты и нашатырного спирта

Смешать в равных частях раствор аммиака и зубную пасту, нанести получившуюся смесь на украшение. Растереть с помощью мягкой зубной щетки, смыть чистой водой, протереть насухо.

Сода, вода и фольга - самый популярный метод

2 столовых ложки соды растворить в 0,5 л воды, вскипятить жидкость, положить в раствор фольгу и украшение. Оставить ювелирное изделие в жидкости на 15 минут, потом достать и протереть мягкой тканью. Этот способ чистки возвращает блеск даже сильно почерневшему серебру.

Как очистить золото

С этим металлом дела обстоят намного проще: для очистки золота от грязи или жирового налета понадобится мыльный раствор. Украшение надо оставить в растворе минимум на полчаса, лучше — на 3–4 часа, а после замачивания пройтись по поверхности металла мягкой щеткой.

Также можно использовать нашатырный спирт. Смочите в нем мягкую тряпочку, украшение протирают этой тряпочкой, а потом промывают в мыльном растворе и чистой воде.

Также Главред рассказывал, как и чем мыть натяжной потолок без разводов.

Автор: Сергей Кущ
viber
ювелирные изделия лайфхак
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